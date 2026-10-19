Leuchtet dieser grüne Punkt auf Ihrem Handy, sollten Sie sofort nachsehen

Grüner Punkt auf dem Handy: Er zeigt Kamera- oder Mikrofonzugriff bei iPhone und Android. So finden Sie die App dahinter und sperren den Zugriff.

Sprachnachricht, Videoanruf, Diktierfunktion: Wer am Handy spricht oder filmt, löst den grünen oder orangen Punkt in der Statusleiste aus. Leuchtet er ohne Grund, lohnt ein genauer Blick. Symbolbild

Sie scrollen durch Nachrichten, die Kamera ist aus, niemand ruft an. Und trotzdem leuchtet oben rechts auf dem Display ein winziger grüner Punkt.



Dieser Punkt bedeutet: Eine App nutzt in genau diesem Moment Ihre Kamera. Fast immer gibt es dafür eine harmlose Erklärung. Herausfinden sollten Sie sie trotzdem, und das dauert zwei Sekunden.

Grüner und oranger Punkt auf dem iPhone

Apple hat die farbigen Punkte 2020 mit iOS 14 eingeführt.

Was das zu bedeuten hat Grün: Eine App nutzt die Kamera, eventuell zusammen mit dem Mikrofon.

Eine App nutzt die Kamera, eventuell zusammen mit dem Mikrofon. Orange: Eine App nutzt nur das Mikrofon.

Bei iPhones ab dem 14 Pro sitzt der Punkt in der Dynamic Island. Wer in den Bedienungshilfen „Ohne Farben differenzieren“ eingeschaltet hat, sieht statt des orangen Punkts ein kleines Quadrat.



Neu erfunden hat Apple die Idee nicht. Am Mac verrät seit Jahren ein grünes Lämpchen neben der Webcam, dass sie läuft.

Grüner Punkt bei Android: eine Farbe für alles

Google hat mit Android 12 nachgezogen. Dort gibt es keinen orangen Punkt: Laut Googles Vorgaben für Gerätehersteller ist die Anzeige für Kamera und Mikrofon grün.



Beim Start eines Zugriffs blendet Android kurz ein Kamera- oder Mikrofonsymbol ein. Nach wenigen Sekunden schrumpft es zum Punkt, wie Samsung in seiner Hilfe zeigt.



Ausschalten lässt sich die Anzeige auf keinem der beiden Systeme. Das ist gewollt.

So finden Sie die App hinter dem Punkt

iPhone: Wischen Sie von oben rechts nach unten ins Kontrollzentrum. Ganz oben steht der Name der App, die gerade oder zuletzt zugegriffen hat.



Android: Ziehen Sie die Statusleiste herunter und tippen Sie auf den grünen Punkt. Das Handy nennt die App.



Den Verlauf der vergangenen Tage zeigt das iPhone unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > App-Datenschutzbericht. Android listet im Privatsphäre-Dashboard, welche Apps in den letzten 24 Stunden Kamera, Mikrofon oder Standort genutzt haben.

Harmlose Ursachen für den grünen Punkt

Meist haben Sie den Zugriff selbst ausgelöst, ohne daran zu denken.

Typische Auslöser: Video- und WhatsApp-Anrufe

Sprachnachrichten und die Diktierfunktion der Tastatur

QR-Code-Scanner, etwa beim Bezahlen oder Parken

Ausweis- und Gesichtsprüfung in Banking-Apps

Manche Apps tippen das Mikrofon nur kurz an, zum Beispiel beim Öffnen einer Sprachfunktion. Dann blitzt der Punkt bloß für Sekunden auf, berichtet das Fachportal Teltarif.



Und ganz wichtig: Der Punkt zeigt den Zugriff, nicht die Aufnahme. Ob eine App tatsächlich etwas speichert oder verschickt, verrät er nicht.

Grüner Punkt ohne Grund: Das sollten Sie tun

Leuchtet der Punkt, während Sie nur lesen oder das Handy auf dem Tisch liegt, gehen Sie so vor:



1. App finden: Kontrollzentrum oder Statusleiste öffnen und den Namen ablesen.



2. App beenden: In der App-Übersicht nach oben wegwischen.



3. Zugriff sperren: Beim iPhone unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Kamera oder Mikrofon. Bei Android im Berechtigungsmanager, je nach Hersteller unter „Sicherheit & Datenschutz“ oder „Datenschutz“.



4. App-Liste durchgehen: Löschen oder prüfen Sie alles, was Sie nicht selbst installiert haben.



5. Neu starten: Hängt der Punkt fest, ohne dass eine App genannt wird, hilft oft schon ein Neustart.



Android bietet außerdem einen Notschalter. In den Schnelleinstellungen sperren zwei Kacheln Kamera und Mikrofon für sämtliche Apps.

Spionage-Apps: Wenn wirklich jemand mitschaut

Der ernste Fall heißt Stalkerware. Laut Techbook wurden 2023 weltweit mehr als 30.000 Menschen Opfer solcher Programme. Sie lesen Nachrichten mit, verfolgen den Standort und können Kamera oder Mikrofon aus der Ferne starten.



Wer sie aufspielt, kennt sein Opfer meist gut. Oft sind es Partner oder Ex-Partner, die das entsperrte Handy kurz in der Hand hatten, wie der IT-Sicherheitsanbieter Trend Micro beschreibt.



Hellhörig werden sollten Sie, wenn der grüne Punkt grundlos auftaucht und das Handy gleichzeitig ungewohnt schnell leer ist oder im Ruhezustand warm wird.



Bei so einem Verdacht gilt: nicht sofort löschen. Wer überwacht, bemerkt das, und mögliche Beweise sind weg. Holen Sie sich zuerst Rat bei einer Beratungsstelle oder der Polizei.



Der beste Schutz ist erstaunlich simpel: ein Code, den niemand kennt. Auch nicht der Partner.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema