Der neue Preis erinnert an die im Februar gestorbene Henrike Naumann und geht mit 20.000 Euro Dotation an die in Kurdistan geborene Berlinerin.

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Leyla Yenirce bei der Verleihung des Henrike-Naumann-Preises im Deutschen Pavillon in Venedig.

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Der in Kurdistan geborenen, in Berlin lebenden Künstlerin Leyla Yenirce wurde am Wochenende auf der Abschlussveranstaltung des deutschen Pavillons der Kunstbiennale von Venedig der erstmals vergebene Henrike-Naumann-Preis verliehen.



Die Ehrung wurde ins Leben gerufen, nachdem die gebürtige Zwickauerin Henrike Naumann im Februar, nur drei Monate vor der Eröffnung ihres Beitrags in Venedig, mit 41 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben war.

Preis mit 20.000 Euro dotiert

Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird von der Zeit-Stiftung Bucerius und dem Institut für Auslandsbeziehungen (Ifa) finanziert. Er würdigt das Werk eines Künstlers am Anfang oder in der Mitte der Karriere, der sich mit Machtstrukturen, Erinnerungskultur und Identität in der ehemaligen DDR und darüber hinaus beschäftigt – wie Naumann es getan hat.



Vom Preis entfallen 15.000 Euro auf das Preisgeld und 5000 Euro auf eine neue Arbeit, die Yenirce entwickeln soll. Der Jury gehörten unter anderem Kerstin Stakemeier, Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main, und Naumanns Partner, der Autor und Historiker Clemens Villinger, an.

Naumanns Beitrag zum Deutschen Pavillon

Naumann starb am 14. Februar in der Endphase der Vorbereitungen für ihren Beitrag zum Deutschen Pavillon, den sie gemeinsam mit Sung Tieu gestaltete. Ihr posthum realisiertes Werk „Die innere Front“ (2026) untersuchte anhand von Möbeldesign die Bruchlinien der deutschen Geschichte.

Leyla Yenirce: Malerei, Performance und Musik

Yenirce wurde 1992 in Qubînê in Kurdistan geboren und wuchs in Oldenburg auf. Sie studierte bei Jutta Koether an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und zog später nach Berlin. Ihre Arbeit umfasst Malerei, Installation, Video und Performance. Unter dem Namen Rosaceae produziert sie außerdem elektronische Musik.

Zur Berlin Art Week realisierte Yenirce im September ein Performance- und Ausstellungsprojekt im Konzerthaus Berlin. Ausgehend von ihrer eigenen Biografie beschäftigt sich Yenirce in ihrer künstlerischen Praxis mit Migration, Identität, Verlust und der Selbstermächtigung von Frauen.

Ihre Leinwände funktionieren ähnlich wie ihre Musik nach dem Prinzip des Samplings: So werden etwa gefundene Filmaufnahmen des jesidischen Widerstands übereinandergeschichtet, übermalt und neu zusammengesetzt. Yenirce arbeitet mit den Galerien Capitain Petzel in Berlin und Petzel in New York zusammen.

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