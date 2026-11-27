Ankara sucht den Schulterschluss mit Libyens rivalisierenden Lagern. Erdoğan will seinen Einfluss sichern – und hat auch seine Wahl 2028 im Blick.

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Am Mittwoch empfing Recep Tayyip Erdoğan den libyschen Militärführer Khalifa Haftar in Ankara. Noch vor wenigen Jahren unterstützte Ankara die Gegenseite und half mit Truppen und Drohnen, Haftars Angriff auf Tripolis abzuwehren. Jetzt sucht Erdoğan den Kontakt zum einstigen Feind.



Aus früherer Parteinahme soll eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen den rivalisierenden Machtzentren werden. Kurz zuvor hatte Außenminister Hakan Fidan Gespräche mit dem westlibyschen Regierungschef Abdulhamid Dbeibah geführt.

Türkei und Libyen: Wie Ankara einst Tripolis militärisch rettete

Nach Gaddafis Sturz 2011 zerfiel Libyen in rivalisierende Machtzonen. Haftar griff 2019 Tripolis an, unterstützt von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Russland. Die Türkei entsandte Truppen und Drohnen – und stoppte die Offensive. Der UN-Waffenstillstand von 2020 beendete die Kämpfe, nicht die Teilung.

Seit 2025 suchte Ankara systematischer Kontakt zum Osten Libyens. 2026 wurden Ausbildung und militärische Zusammenarbeit verhandelt. Wie eine gemeinsame Militärführung aussehen soll, ist offen.

Seegrenzen und Energie: Welche Interessen Erdoğan in Libyen verfolgt

2019 vereinbarte Ankara mit der damaligen Regierung in Tripolis eine Abgrenzung maritimer Zuständigkeitsgebiete im östlichen Mittelmeer. Das Abkommen stärkt türkische Gebiets- und Energieansprüche, die mit denen Griechenlands, Ägyptens und Zyperns kollidieren. Das ostlibysche Parlament hatte es lange abgelehnt. Ende Oktober 2026 billigte es die Vereinbarung und hob den früheren Beschluss auf, die Beziehungen zur Türkei abzubrechen.

Griechenland verurteilte den Schritt, Ankara begrüßte ihn ausdrücklich. Die Zustimmung im Energiebereich könnte auch den Weg für eine stärkere türkische Militärpräsenz im Osten öffnen. Ein geeintes Libyen könnte türkische Abkommen und Investitionen landesweit absichern. Ankara will daher mit allen Akteuren verhandeln, die über Territorium, Öl und bewaffnete Kräfte verfügen.

Libyen als Machtpoker: Wie die Türkei zwischen Haftar und Dbeibah vermittelt

Der türkische Kurs steht auch im Einklang mit internationalen Einigungsbemühungen. Die USA versuchen, Libyens Institutionen zu vereinen und Wahlen vorzubereiten. Ein UN-unterstütztes Gesprächsformat vereinbarte im August 2026 Schritte zur Überarbeitung des Wahlrechts und zur Neuordnung der Wahlkommission. Ziel sind Wahlen unter einer einheitlichen Exekutive binnen 24 Monaten.

Im Raum steht ein umstrittenes Machtarrangement zwischen den Regierungen Dbeibah im Westen und Haftar im Osten. Dbeibah könnte Regierungschef bleiben, Haftars Sohn Saddam in einen Präsidialrat aufrücken. In Westlibyen stößt das auf Widerstand. Milizen in Misrata könnten eine solche Vereinbarung ablehnen.

Erdoğan kann Türen öffnen, aber keine Einigung erzwingen. Seine Kontakte machen ihn zum wichtigen Gesprächspartner, der bereitwillig die Rolle des ehrlichen Vermittlers spielt. Neutral ist er aber keineswegs. Die Türkei hat eigene Interessen – und war selbst Kriegspartei.

Erdoğan und die Wahl 2028: Inszenierung als Friedensvermittler

Die innenpolitische Dimension ist auffällig. Am Donnerstag erklärte Vizepräsident Cevdet Yılmaz, das Regierungsbündnis habe sich auf Erdoğan als Präsidentschaftskandidaten für 2028 verständigt. Die Wahl könnte ein bis zwei Monate vor dem regulären Termin im Mai stattfinden. Die Bilder aus Libyen lassen sich politisch nutzen. Die Botschaft lautet: Die Türkei ist stark genug, Kräfteverhältnisse zu verändern und einstige Feinde an einen Tisch zu bringen.

Erdoğans mögliche erneute Kandidatur stößt allerdings auf eine verfassungsrechtliche Hürde. Artikel 116 der türkischen Verfassung sieht eine weitere Amtszeit während der laufenden zweiten Amtszeit nur dann vor, wenn das Parlament vorgezogene Neuwahlen beschließt.

Erdoğan hat seit 2014 bereits drei Präsidentschaftswahlen gewonnen. Dass er dennoch eine weitere Kandidatur anstrebt, liegt an der Verfassungsreform von 2017. Die türkische Wahlkommission wertete seine Amtszeit vor Einführung des Präsidialsystems nicht als erste Amtszeit im Sinne der neuen Verfassung. Für eine erneute Kandidatur 2028 müsste das Parlament allerdings vorgezogene Neuwahlen mit einer Dreifünftelmehrheit beschließen.

Erdoğans Doppelstrategie ist türkische Realpolitik, wie sie auch in Zentralasien und Osteuropa sichtbar ist. Sie soll türkischen Einfluss in Libyen und das maritime Abkommen sichern. Zugleich bietet sie dem Präsidenten die Möglichkeit, sich als starker Mann und Vermittler zu präsentieren. Ob daraus Frieden entsteht, ist offen. Solange bewaffnete Gruppen und politische Eliten von der Teilung profitieren, bleibt die Türkei ein einflussreicher Makler – aber noch kein Friedensstifter.

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