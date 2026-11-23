Eine bewaffnete Gruppe hatte ein Ventil geschlossen und damit den Transport von täglich bis zu 350.000 Barrel Rohöl gefährdet. Der Streit um den Schutz der Anlagen hält an.

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Autofahrer warten im August 2026 vor einer Tankstelle in Tripolis auf Treibstoff, nachdem Angriffe auf Energieanlagen die Versorgung beeinträchtigt hatten.

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Die Sharara-Pipeline in Libyen ist am Montag wieder geöffnet worden. Der Rohöltransport sei wieder aufgenommen worden, teilte der Vorsitzende der staatlichen Ölgesellschaft National Oil Corporation (NOC) mit.



Eine laut NOC rechtswidrig handelnde Gruppe hatte ein Ventil der Pipeline geschlossen, die vom größten Ölfeld des Landes, Sharara, ausgeht. Zusammen mit der bereits länger blockierten Hamada-Leitung hätten insgesamt rund 365.000 Barrel Rohöl pro Tag – etwa ein Viertel der landesweiten Förderung – ausfallen können, hatte die NOC in der Nacht zum Montag gewarnt.

Das Ölfeld Sharara liegt im Südwesten Libyens und wird von der Akakus Oil Operations Company betrieben. Das zuvor geschlossene Ventil befindet sich nach Angaben der libyschen Sicherheitskräfte zum Schutz der Ölanlagen nördlich des Ölfeldes.

Seit mehr als drei Wochen ist auch die Hamada-Pipeline blockiert. Dadurch fallen nach Angaben der Ölgesellschaft täglich rund 15.000 Barrel Rohöl aus. Vor den jüngsten Unterbrechungen lag die libysche Förderung bei etwa 1,4 Millionen Barrel täglich.

Streit um die Zuständigkeit für die Pipeline

Vor der Wiederöffnung der Sharara-Pipeline hatte die NOC die Sicherheitskräfte und die zuständigen Regierungsbehörden aufgefordert, die Anlagen zu sichern und die beiden Pipelines wieder zu öffnen. Die Sperrungen schadeten der libyschen Wirtschaft und gefährdeten die Lebensgrundlagen der Bevölkerung, erklärte der Vorstand des Staatsunternehmens. Die NOC kündigte zudem rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen an.

Die dem ostlibyschen Militärkommando unterstehenden Sicherheitskräfte erklärten dagegen, das gesperrte Ventil liege außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs. Ihre Einheiten seien auf dem Sharara-Ölfeld selbst stationiert, wo der Betrieb normal verlaufe, berichtete das libysche Nachrichtenportal Sawti unter Berufung auf eine Stellungnahme der Organisation.

Libyen ist politisch und militärisch gespalten. Im Westen mit der Hauptstadt Tripolis regiert die international anerkannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Abdul Hamid Dbeibah, die sich auf verbündete bewaffnete Gruppen stützt.



Den Osten und große Teile des Südens kontrollieren die Streitkräfte von General Khalifa Haftar. Dort besteht eine rivalisierende Regierung unter Osama Hamad, die vom Parlament unterstützt wird. Auch im Süden spielen örtliche bewaffnete Gruppen eine Rolle.

Hohe Verluste durch die Hamada-Blockade

Die anhaltende Sperrung der Hamada-Pipeline hat bereits erhebliche finanzielle Schäden verursacht. Nach Angaben der NOC summierten sich die Förderausfälle dort bis zum Samstag auf 302.778 Barrel Rohöl im Wert von rund 30,8 Millionen US-Dollar. Die Leitung war nach Angaben der Gesellschaft von einer bewaffneten Gruppe gesperrt worden.

Bereits im September hatte eine bewaffnete Gruppe ein Ventil der Pipeline vom Sharara-Ölfeld zum Exporthafen Zawiya geschlossen und die Leitung damit zeitweise blockiert.

Libysche Ölexperten warnten bereits im September vor den wirtschaftlichen Folgen wiederholter Pipelinesperrungen. Der Ölexperte Naji Abu Shufa verwies gegenüber dem Sender Al-Wasat auf mögliche Schwierigkeiten bei der Erfüllung von Lieferverträgen. Länger anhaltende Unterbrechungen könnten außerdem die staatlichen Öleinnahmen verringern und die Versorgung mit Devisen erschweren.

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