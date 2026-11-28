Zwei Wochen im Zeichen von Vielfalt, Solidarität und Inklusion: Lichtenberg lädt erstmals zu einer Queer-inklusiven Woche ein.

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Lichtenberg setzt mit der ersten Queer-inklusiven Woche ein Zeichen für mehr Vielfalt.

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Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit, Barrierefreiheit und Toleranz: Lichtenberg lädt vom 1. bis 12. Dezember 2026 erstmals zur Queer-inklusiven Woche ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm.



Vielfalt hat viele Gesichter. Mit der Aktionswoche möchte der Bezirk Lichtenberg ein Zeichen für Solidarität und ein respektvolles Miteinander setzen. Der Zeitraum ist bewusst gewählt: Mit dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember und dem Tag der Menschenrechte am 10. Dezember fallen gleich drei wichtige Aktionstage in die Veranstaltungszeit.

„Vielfalt und Inklusion gehören zusammen“

Im Mittelpunkt stehen Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten – ob queer, mit Behinderung, chronischer Erkrankung oder neurodivergent. Gemeinsam soll ein Raum für Austausch, Sichtbarkeit und Teilhabe entstehen. Das Programm reicht von inklusivem Tanz, Fußball und Lesungen bis hin zu Filmvorführungen und Kiez-Kaffees. Auch Workshops zu digitaler Selbstverteidigung, Datenschutz und Künstlicher Intelligenz sind geplant.



Die Aktionswoche wird von lokalen Initiativen und Vereinen unterstützt. Alle Veranstaltungen sind für Interessierte offen. Das vollständige Programm gibt es unter queerinklusivewoche.de.

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