„Den Jungen, der Dir das erste Mix-Tape gemacht hat, den vergisst man nie!“, erklärt Mutter Alison (Teresa Palmer) versonnen ihrer Teenager-Tochter Stella (Julia Savage), die nur verständnislos gucken kann. Schließlich gibt es anno 2010 keine Musik-Kassetten mehr. Doch Alison erinnert sich lebhaft an ihre Jugendzeit Ende der 80er Jahre, als sie sich mit Dan an der High School über die Musik austauschte. Er legte ihr ein Mix-Tape mit dem Hit „Close To Me“ von The Cure ins Fach, sie antwortete mit The Velvet Undergrounds „Stephanie Says“ und den traurigen Songs von Nick Drake.

Nun, 20 Jahre später, hat sich jener Dan wieder bei ihr gemeldet. Statt Worten hat er ihr einen Link zu „Some Candy Talking“ von The Jesus und Mary Chain aufs Smartphone geschickt – zu diesem Song hatten sie damals auf einer Party miteinander getanzt. Inzwischen leben sie weit voneinander entfernt: Er ist in Sheffield geblieben und Musikjournalist geworden, sie ist nach Australien gegangen und hat gerade einen Roman veröffentlicht.

Nur Plattheiten wie das verfilmte „Solo-Album“

In England oder Irland hat die Verbindung von Musik, Literatur und Film eine ganz andere Tradition und Kraft als hierzulande, wo es statt „High Fidelity“ nur Plattheiten wie das verfilmte „Solo-Album“ gab. Die irisch-australische Serie „Mix Tape“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jane Sanderson, der 2020 auf Deutsch unter dem kitschigen Titel „Das war die schönste Zeit“ erschien. Die Serie von Jo Spain (Buch) und Lucy Gaffy (Regie) verlegt die Ausgangshandlung von den späten Siebzigern um zehn Jahre nach hinten und pfeift auf das veränderte Medienverhalten.

Musikkenner Dan (Rory Walton-Smith) legt ausschließlich Platten auf – dabei war 1989 in England die CD schon weit stärker verbreitet. „Mix Tape“ setzt keineswegs auf die Pop-Hits, sondern steigt mit Bands wie The Fall oder The Psychedelic Furs tiefer in die Indie-Rock-Historie ein. Bald zeigt sich, dass hier nicht etwa die Jugend abgefeiert oder verklärt wird – die Serie wird zum musikalisch unterlegten Sozial-Drama. Denn die Schülerin Alison (Florence Hunt) verheimlicht Dan ihre schwierige familiäre Situation: Ihre alkoholsüchtige Mutter hat einen fatalen Hang zu falschen Typen, ihr Bruder (Conor Sanchez) wird als schwul geoutet und versucht sich umzubringen.

Zustimmung wird geprüft...

Im Verlaufe der acht Folgen versucht der erwachsene Dan (Jim Sturgess) herauszufinden, warum Alison damals aus Sheffield geflohen ist, ohne sich von ihm zu verabschieden, während Alison sich fragt, warum Dan nie auf ihre Briefe geantwortet hat. Allzu früh sendet die stimmungsvolle Serie Signale, in welche Richtung sich diese zunächst aus der Ferne aufgenommene Beziehung der beiden „Mix Taper“ entwickeln könnte.

Denn sowohl Alison als auch Dan sind in ihren Ehen nicht mehr glücklich und fühlen sich von ihren Partnern bevormundet – und zum Motto der Serie entwickelt sich der „Love Song“ von The Cure: „However far ayway – I will always love you“. Auf Festivals wurde „Mix Tape“ gefeiert – und auch die Musik-Kassette erlebt ja ein kleines Comeback, so wie die Schallplatte. Selbst Stars wie Taylor Swift veröffentlichen Kassetten-Editionen und Werkstätten, die leiernde Kassetten-Recorder wieder in Schwung bringen, haben gut zu tun.

„Mix Tape“: acht Folgen, ab 26.11. in der Arte-Mediathek, am 10.12. und 17.12. jeweils vier Folgen ab 21.45 auf Arte

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