Orlen hat einen neuen Liefervertrag mit dem ukrainischen Energiekonzern Naftogaz unterzeichnet. Im ersten Quartal 2027 sollen drei LNG-Ladungen aus den USA in die Ukraine gelangen.

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Der polnische Energiekonzern Orlen wird die Ukraine im ersten Quartal 2027 mit drei Teilladungen Flüssigerdgas (LNG) aus den USA versorgen. Dafür haben Orlen und der ukrainische Staatskonzern Naftogaz einen neuen Liefervertrag unterzeichnet, teilte Naftogaz am Mittwoch mit.



Das US-amerikanische Flüssigerdgas wird zunächst nach Polen transportiert und am LNG-Terminal in Świnoujście an der Ostseeküste wieder in gasförmigen Zustand umgewandelt, berichtet die polnische Nachrichtenagentur PAP. Anschließend soll es über das polnische Gasleitungsnetz in die Ukraine gelangen.

Naftogaz: Arbeiten an Sicherung zuverlässiger Gasrouten

Die Partnerschaft mit Orlen sichere die Versorgung mit LNG aus den USA im ersten Quartal 2027 und schaffe zusätzliche Stabilität im Winter, wenn der Gasbedarf erhöht ist, sagte Naftogaz-Chef Sergii Fedorenko laut Unternehmensmitteilung. „Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe arbeiten wir parallel zu unseren Bemühungen, unsere Anlagen zu schützen und wiederherzustellen, an der Sicherung zuverlässiger Gasquellen und -routen“, fügte er hinzu.

Der Vertrag baut auf einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Lieferung von Erdgas und Flüssigerdgas auf, die beim diesjährigen Gipfel der sogenannten Karpaten-Acht geschlossen wurde, wie PAP berichtet. Orlen wolle dafür seine Kompetenzen im Gasversorgungsmanagement, bei der Regasifizierung und beim Transport nutzen, um die Verteilung von Erdgas in der Region zu erleichtern.

Mehrere Verträge geschlossen

Orlen und Naftogaz haben PAP zufolge seit 2025 fünf Verträge über die Lieferung von 600 Millionen Kubikmetern Erdgas aus regasifiziertem US-amerikanischem LNG geschlossen. Eine erste Lieferung von US-amerikanischem LNG in diesem Jahr war bereits Ende Januar am Terminal im polnischen Świnoujście eingetroffen, berichtet Ukraine Interfax. Sie umfasste knapp 100 Millionen Kubikmeter und wurde anschließend in das ukrainische Gasnetz eingespeist.

Orlen arbeitet laut PAP im Energiebereich bereits seit Jahren mit der Ukraine zusammen. Der Konzern beliefert das Land demnach seit 2007 mit Kraftstoffen aus seinen Raffinerien in Polen und Litauen. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 nahm Orlen dem Bericht zufolge Lieferungen per Bahn über Polen auf und baute sie aus.

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