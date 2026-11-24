Geplant ist der Start des ESA-Weltraumteleskops Plato für April 2027. Die Gewinnerin und ihre Familie sollen ihn im Kontrollzentrum ESOC live erleben.

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Das Bild der fünfjährigen Lilo aus Deutschland soll auf der Verkleidung der Ariane 6 ins All fliegen.

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Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die Siegerin ihres weltweiten Malwettbewerbs zur Mission Plato gekürt: Lilo, fünf Jahre alt, aus Deutschland. Laut einer Mitteilung der ESA vom 24. November soll ihr Kunstwerk auf der Nutzlastverkleidung der Ariane 6 zu sehen sein. Die Rakete soll das Weltraumteleskop ins All bringen.

Lilo bekommt noch mehr: Sie und ihre Familie sollen eingeladen werden, den Start im Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC live zu verfolgen. Das ESOC liegt ebenfalls in Deutschland. Kleine Änderungen am Layout darf die ESA laut den offiziellen Wettbewerbsrichtlinien vornehmen, damit das Motiv zu ihren Gestaltungsvorgaben passt.

Hunderte Einsendungen: Wie Lilo die Jury der ESA überzeugte

Im Mai 2026 rief die ESA Kinder bis zwölf Jahre auf, sich Welten jenseits unseres Sonnensystems auszumalen. Die Ausschreibung von ESA Kids versprach als Hauptpreis einen großen Aufkleber auf der Rakete.

Auch dieses Bild stammt aus Deutschland, von Maëlle (9) © ESA

Nach Angaben der ESA schickten Hunderte Kinder Bilder ein, eine genaue Zahl nennt sie nicht. Eine Jury bewertete den Bezug zur Mission, die Zeichnung im Verhältnis zum Alter und die Originalität. Werke, die mit KI erstellt wurden, waren ausgeschlossen.

„Das Siegerbild zeigt Plato fröhlich und neugierig, umgeben von der wunderbaren Vielfalt neuer Welten, die es entdecken könnte“, sagt Plato-Projektwissenschaftlerin Ana Heras laut ESA. Projektmanager Thomas Walloschek lobt die Kinder: Mit ihrer Fantasie seien sie mit Plato ins All gereist und hätten sich faszinierende Exoplaneten samt Bewohnern ausgedacht.

Plato-Kalender 2027: Zwölf weitere Kinder aus aller Welt

Neben dem Siegerbild hat die Jury zwölf weitere Arbeiten für einen Plato-Kalender 2027 ausgewählt. Die ESA will ihn zum Herunterladen anbieten. Die jüngste Künstlerin im Kalender ist die vierjährige Clara aus Rumänien. Weitere Motive kommen etwa aus Guatemala, Indien und Finnland. Den August gestaltet die siebenjährige Emma aus Deutschland.

Dieses Bild reichte Harley (11) aus den USA ein. © ESA

13 weitere Kinder erhalten eine Geschenktüte der ESA, darunter Maëlle, Lara und Theodor aus Deutschland. Alle anderen Teilnehmenden sollen eine Urkunde bekommen. Die Gewinnerseite von ESA Kids nennt damit 26 Namen. Die ursprünglichen Regeln stellten allerdings 30 Auszeichnungen in Aussicht. Ob noch weitere folgen, ist offen.

26 Kameras, 200.000 Sterne: Wonach Plato suchen soll

Plato soll nach Gesteinsplaneten wie der Erde suchen, die um ferne Sterne kreisen. Gesucht sind Welten, auf denen Leben möglich sein könnte. Laut der Missionsübersicht der ESA soll das Teleskop dafür mit 26 Kameras mehr als 200.000 Sterne untersuchen. Arbeiten soll es auf einer Halo-Umlaufbahn um den Lagrangepunkt L2 von Sonne und Erde.

Deutschland liefert wichtige Teile der Mission. Das DLR meldete im Juli 2026, dass die letzte große Qualifikationsprüfung bestanden ist. Es verweist auf deutsche Beiträge zu Elektronik, Datenverarbeitung und wissenschaftlicher Auswertung.

Start im April 2027: Kleinsatellit Henon soll mitfliegen

Plato soll im April 2027 vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana starten. Einen genauen Tag hat die ESA nicht genannt. Frühere Planungen sahen Ende 2026, Januar oder März 2027 vor. Im April 2026 meldete die ESA bestandene Tests unter weltraumähnlichen Bedingungen. Den Startauftrag hat Arianespace für die Ariane 6 bestätigt.

Ganz allein ist Plato wohl nicht an Bord. Laut ESA soll auch der Kleinsatellit Henon mitfliegen. Er soll später die Aktivität der Sonne beobachten und Verfahren für kleine Missionen im All zwischen den Planeten erproben.