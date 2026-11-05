Linke Eliten überzeugen statt verdrängen: Nathan Cofnas’ Vorstellung eines universitären Wandels

Der Philosoph Nathan Cofnas hält seinem Lager vor, den Einfluss linker Ideen zu beklagen, ohne genügend eigene Wissenschaftler zu haben. Politischer Druck werde nichts daran ändern.

Wer eine Universität „entideologisieren“ oder grundlegend verändern will, braucht mehr als eine politische Mehrheit. Er braucht Wissenschaftler, die ihre Forschungsschwerpunkte verlagern und ihre Lehre neu ausrichten. Überhaupt braucht es Menschen, die die Kritik am heutigen Universitätsbetrieb teilen. Doch wie viele stehen für einen solchen Wandel zur Verfügung?

Deutlich zu wenige, meint der Philosoph Nathan Cofnas. Auf einer Konferenz der Sovereignty Foundation auf San Servolo, einer Insel vor Venedig, hielt er der Rechten ihre personelle Schwäche vor: „Ich bezweifle, dass wir auch nur eine einzige Universität mit wirklich qualifizierten konservativen Wissenschaftlern besetzen könnten“, sagte er. „Die Leute wollen das vielleicht nicht hören. Aber so sieht die Realität aus.“ Die Rechte beklage immer wieder den Einfluss linker Ideen an den Hochschulen. Wer daran etwas ändern wolle, müsse sich jedoch fragen, weshalb die eigenen Argumente unter Wissenschaftlern so wenig verfangen.

„Kulturelle Souveränität“

Zum „Venice Symposium“ waren über einhundert Rechte und Konservative aus verschiedenen europäischen Ländern zusammengekommen. Unter dem Titel „Kulturelle Souveränität“ diskutierten Politiker, Wissenschaftler und Publizisten über Kunst, Bildung und Europas Zukunft – darunter der AfD-Europaabgeordnete Marc Jongen, der niederländische Politiker Thierry Baudet, der Soziologe Frank Füredi und der Publizist John Laughland. Einen Schwerpunkt am ersten Tag der Konferenz, bildete die Frage, wie sich Universitäten verändern ließen, deren politische Ausrichtung viele Teilnehmer als überwiegend links beschrieben.

Cofnas kennt die akademische Welt, deren politische Ausrichtung er kritisiert, von innen. Der Amerikaner studierte an der Columbia University und in Cambridge, promovierte in Oxford und forschte von 2022 bis 2025 als Leverhulme-Stipendiat an der philosophischen Fakultät in Cambridge. Anschließend wechselte er als Postdoktorand an die Universität Gent. Seine Arbeit bewegt sich zwischen Biologie, Wissenschaftsphilosophie und Ethik. Ihn interessieren besonders jene Fragen, bei denen naturwissenschaftliche Erklärungen menschlichen Verhaltens auf moralische und politische Überzeugungen treffen.

In Venedig wendet er sich gegen eine Strategie, die auf politischen Druck setzt, um die Hochschulen zu verändern. Als ihren Vertreter nennt er den amerikanischen Aktivisten Christopher Rufo, auf dessen Arbeit sich die Trump-Regierung stütze. Cofnas will mit Argumenten überzeugen. Rufo hingegen hält das für unzureichend: Wer auf bessere Ideen setze, während der Gegner seine Macht nutze, zeige gewissermaßen seine besten Pokémon-Karten vor, während die andere Seite mit Panzern anrücke.

Cofnas bestreitet keinesfalls, dass Macht an Universitäten eine entscheidende Rolle spielt. Doch wer mit ihr die Universitäten verändern wolle, müsse auch erklären können, weshalb so viele Wissenschaftler auf der anderen Seite stünden. Die Entlassung einer Hochschulleitung löse dieses Problem ebenso wenig wie die Kürzung von Forschungsgeldern. An den Eingriffen der Trump-Regierung kritisiert er insbesondere die Folgen für die Krebsforschung. Sein Ziel sei eine Welt, in der weiter an Krebs geforscht werde und „Wokeismus“ dennoch keinen Einfluss habe. Beides gegeneinander auszuspielen, hält der Philosoph für den falschen Weg.

Auch von der Hoffnung, eigene Hochschulen könnten das Problem lösen, hält Cofnas wenig. Als Beispiel nennt er die University of Austin, eine private Neugründung in Texas, die mit dem Anspruch angetreten ist, eine Alternative zum bestehenden Universitätsbetrieb zu schaffen. Solche Projekte müssten sich derselben Frage stellen: Woher sollen die Wissenschaftler kommen, die ihnen fachliches Gewicht verleihen? Solange die intellektuellen Eliten überwiegend links stünden, würden auch neue Einrichtungen nach seiner Einschätzung auf Dauer deren Vorstellungen übernehmen.

Welche Vorstellungen von Europa, seiner Geschichte und seiner Zukunft, werden sich an Universitäten durchsetzen? © TheVeniceSymposium

Warum aber finden linke Ideen an Universitäten so viel Zustimmung? Cofnas widerspricht zunächst einer Erklärung, die unter Konservativen verbreitet ist: Professoren indoktrinierten ihre Studenten. Er verweist in seiner Rede auf Untersuchungen, denen zufolge die politische Orientierung der Professoren nicht erklärt, ob Studenten während ihres Studiums weiter nach links rücken. Linke Studenten suchten sich vielmehr gezielt Veranstaltungen linker Professoren. Die politische Überzeugung gehe dieser Auswahl also voraus.

Den Universitäten spricht er deshalb keineswegs ihren Einfluss ab. Sie bildeten Lehrer aus und wirkten an Schulbüchern und Lehrplänen mit. Ihre Wissenschaftler träten in den Medien als Experten auf und prägten so, welche Erklärungen gesellschaftlicher Vorgänge als glaubwürdig gelten. Hinzu komme etwas, das die Rechte unterschätze: Universitäten ermöglichten intellektuelle Arbeit als Beruf. Sie böten Stellen, Einkommen und Zeit für Forschung und Veröffentlichungen. Auf der Rechten gebe es dafür nur wenige Möglichkeiten, etwa Denkfabriken oder das Schreiben auf Plattformen wie Substack.

Für Cofnas erklärt diese institutionelle Stärke allerdings noch nicht, weshalb sich linke Überzeugungen durchsetzen. Seine Antwort führt zu jenem Teil seiner Arbeit, der ihn unter anderen Wissenschaftler, außerhalb des rechten Milieus, besonders umstritten macht: der Frage, wie Unterschiede zwischen menschlichen Gruppen entstehen und welche politischen Schlüsse daraus gezogen werden dürfen.

Die Grundlage des „Wokeismus“

Cofnas nennt es die „Gleichheitsthese“. Gemeint ist die Annahme, dass menschliche Gruppen im Durchschnitt mit denselben geistigen Voraussetzungen geboren würden. Wer davon ausgehe, müsse Unterschiede beim Bildungserfolg, beim Einkommen oder bei der gesellschaftlichen Stellung durch äußere Umstände erklären. In Cofnas’ Darstellung führt dieser Gedanke zur Suche nach Diskriminierung. Wenn die Voraussetzungen gleich seien, die Ergebnisse aber ungleich, müsse etwas Menschen daran hindern, ihr Potenzial auszuschöpfen. Daraus entstehe der politische Auftrag, diese Hindernisse zu beseitigen.

Für ihn ist das die Grundlage dessen, was er „Wokeismus“ nennt. Konservative könnten einzelne Maßnahmen kritisieren, etwa die bevorzugte Berücksichtigung bestimmter Gruppen bei der Vergabe von Studienplätzen. Solange sie die zugrunde liegende Annahme teilten, hätten sie jedoch kein überzeugendes Gegenargument. „Sie kämpfen mit auf dem Rücken gefesselten Händen“, sagt er.

Sein Gegenentwurf besteht darin, angeborene Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen zur Erklärung gesellschaftlicher Ungleichheit heranzuziehen, insbesondere bei der Intelligenz. Die Bereitschaft, darüber zu sprechen, erklärt er zur Voraussetzung einer erfolgreichen rechten Politik. Auch deshalb hält er Initiativen für unzureichend, die lediglich mehr konservative Stimmen an Hochschulen bringen wollen.

In Deutschland erinnert diese Argumentation an Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ von 2010. Sarrazin verknüpfte darin die Vererbbarkeit von Intelligenz mit Migration und unterschiedlichen Geburtenraten. Seine Befürchtung: Wenn bildungsferne Bevölkerungsgruppen mehr Kinder bekämen, sinke langfristig die durchschnittliche Intelligenz. Cofnas nutzt eine verwandte Argumentation für eine andere politische Frage: weshalb die Rechte im Streit über gesellschaftliche Ungleichheit seiner Ansicht nach nicht durchdringt.

Great Court des Trinity College der Universität Cambridge in England. © robertharding/Imago

Dabei ist eine Unterscheidung entscheidend: Dass Gene die Intelligenz eines Menschen mitprägen, erklärt noch nicht, weshalb eine Bevölkerungsgruppe in Tests im Durchschnitt besser abschneidet als eine andere. Solche Unterschiede belegen für sich genommen keine angeborenen Ursachen. Und gleiche Rechte bedeuten nicht, dass alle Menschen dieselben Fähigkeiten haben. Cofnas greift vor allem die Vorstellung an, alle Gruppen hätten im Durchschnitt dasselbe angeborene Potenzial.

Wie weit die Meinungsfreiheit an Universitäten reicht, hat Cofnas selbst erfahren: Seine Thesen führten in Cambridge zu Protesten und einem Disziplinarverfahren. 2024 schrieb er in einem Blogbeitrag, ohne eine bevorzugte Berücksichtigung schwarzer Bewerber würde die Zahl schwarzer Professoren in Harvard gegen null gehen. Unter einem allein an Leistung orientierten System würden Schwarze aus fast allen herausgehobenen Positionen außerhalb von Sport und Unterhaltung verschwinden. Die Aussagen lösten in Cambridge massive Beschwerden aus. Kritiker warfen ihm vor, schwarzen Studenten und Wissenschaftlern aufgrund ihrer Hautfarbe die Eignung abzusprechen.

Kein Verstoß gegen die universitären Regeln

Das Emmanuel College beendete daraufhin seine Forschungsanbindung. Die Universität Cambridge, bei der Cofnas beschäftigt war, kam in einem gesonderten Verfahren jedoch zu einem anderen Ergebnis: Seine Äußerungen verstießen weder gegen das Gesetz noch gegen die universitären Regeln zur Meinungsfreiheit. Das teilte die Universität im Oktober 2025 mit. Seit 2026 ist Cofnas als Postdoktorand an der Universität Gent in Belgien tätig.

Der Fall brachte ihm Unterstützung auch jenseits derjenigen ein, die seine Ansichten teilen. Der Philosoph Peter Singer kritisierte die Entscheidung des Emmanuel Colleges und die britische Free Speech Union unterstützte Cofnas bei seinem rechtlichen Vorgehen dagegen. Damit wurde er selbst zum Gegenstand jener Auseinandersetzung über akademische Freiheit, in der er sich als Publizist zu Wort meldet.

Auch an der Universität Gent geriet Cofnas in einen Konflikt. Im August 2026 wurde er zunächst vorsorglich suspendiert, während die Hochschule eine disziplinarische Vorprüfung einleitete. Vorausgegangen waren öffentliche Äußerungen von Cofnas über den Cambridge-Soziologen Jason Arday, gegen den er Plagiatsvorwürfe erhoben hatte. Arday hatte diese zurückgewiesen, jedoch Fehler eingeräumt. Ende August durfte Cofnas seine Forschung aus der Ferne fortsetzen, allerdings ohne Lehrtätigkeit. Die Untersuchung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

In dem Streit schaltete sich auch der amerikanische Botschafter in Belgien, Bill White, ein. Cofnas dankte ihm öffentlich für seine Unterstützung; die Universität bestätigte den Kontakt. Der Fall zeigt, wie eng die Auseinandersetzung über seine Person inzwischen mit dem politischen Streit um die Hochschulen verbunden ist.

In Venedig richtet Cofnas seine Kritik zugleich gegen das eigene Lager. Sie berührt eine zentrale Frage der Konferenz: Wie können Rechte und Konservative in jenem Wissenschafts- und Kulturbetrieb Fuß fassen, dem sie so kritisch gegenüberstehen? Cofnas hält ihnen vor, dass sie auf die Fähigkeiten der dort Beschäftigten angewiesen bleiben. „Wir machen keine Kunst, wir machen keine Musik, wir produzieren eigentlich keine Kultur“, sagt er. Wer das ändern wolle, müsse Wissenschaftler und Künstler überzeugen, die bislang andere politische Ansichten vertreten. Dass ausgerechnet seine Thesen über angeborene Gruppenunterschiede das leisten könnten, ist Cofnas’ Hoffnung.

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