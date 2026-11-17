Der Vorstand der Berliner Linksfraktion hat ein Ausschlussverfahren gegen die Abgeordnete Vanessa Emde auf den Weg gebracht. Über den Antrag soll in einer Woche abgestimmt werden.

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Die Abgeordnete der Berliner Linken Vanessa Emde kommt zur Fraktionssitzung der Linken ins Berliner Abgeordnetenhaus.

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Der Fraktionsvorstand der Berliner Linken hat den angekündigten Antrag auf Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde beschlossen und offiziell in die Fraktion eingebracht. Die Abstimmung darüber ist aufgrund geltender Fristen voraussichtlich für den 24. November vorgesehen. Für einen Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit der 44 Fraktionsmitglieder erforderlich.

In dem Antrag heißt es, Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. „Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (...) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen“, zitiert der Antrag.

Direktmandat in Neukölln

Emde war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. In ihrem Wahlkreis in Neukölln holte sie mit 46,2 Prozent der Erststimmen ein Direktmandat.

Die Politikerin steht seit Längerem wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Innerhalb der Partei sorgt nach Angaben aus dem Umfeld der Fraktion vor allem Emdes Verhalten seit ihrer Wahl ins Landesparlament für Unmut. So demonstrierte sie am Rande eines Parteitages der Linken am 31. Oktober gegen ihre eigene Parteiführung. (mit dpa)

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