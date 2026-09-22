Bisher steht nur die grobe Richtung, denn noch ist nichts sondiert. Spitzenkandidatin der Berliner Linken Elif Eralp will mit Grünen und SPD über die Möglichkeit einer gemeinsamen Regierung sprechen.
Der geschäftsführende Landesvorstand sieht Gespräche mit beiden Parteien vor, bereits am Freitag soll ein Parteitag darüber entscheiden. Eralp rechnet mit „viel Rückenwind“. Vielleicht könnten schon nächste Woche erste Sondierungen beginnen.
Kulturpolitik
Linke, Grüne, SPD: Was Rot-Rot-Grün für Berlins Kultur bedeuten könnte
Derzeit sieht alles nach einem rot-rot-grünen Bündnis aus und für die Berliner Kultur könnte das ein Gewinn sein – mit Vorbehalt. Eine Prognose.
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Nach der Wahlparty beginnt jetzt die eigentliche Arbeit – und die Suche nach dem richtigen Kultursenator.
© Sebastian Gollnow/dpa