Linke, Grüne und SPD wollen in Berlin koalieren – darauf haben sich die Parteien geeinigt

Frühestens 2029 könnten in Berlin rund 160.000 Mietwohnungen den Besitzer wechseln. Private Immobilienkonzerne müssten sie an eine öffentliche Gesellschaft abgeben. Darauf haben sich Linke, Grüne und SPD in ihren Sondierungen geeinigt.



Am Samstagnachmittag stellten Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp, Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf und SPD-Landeschef Steffen Krach ihr Sondierungspapier vor. Es trägt den Titel „Mehr gemeinsam, mehr Berlin“. Die drei wollen ihren Parteien Koalitionsverhandlungen empfehlen.