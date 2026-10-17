Regierungsbildung

Linke, Grüne und SPD wollen in Berlin koalieren – darauf haben sich die Parteien geeinigt

Sondierungsergebnis in Berlin steht: Mietendeckel von zwei Prozent, günstigeres Sozialticket, 100.000 Wohnungen. Das plant Rot-Grün-Rot für die Hauptstadt.

Foto von Autor/Autorin: Boban Dukic
Boban Dukic
4 Min
Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne): Sie sind der Regierungsbildung einen Schritt näher.

Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne): Sie sind der Regierungsbildung einen Schritt näher.

© Fabian Sommer/dpa

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Frühestens 2029 könnten in Berlin rund 160.000 Mietwohnungen den Besitzer wechseln. Private Immobilienkonzerne müssten sie an eine öffentliche Gesellschaft abgeben. Darauf haben sich Linke, Grüne und SPD in ihren Sondierungen geeinigt.

Am Samstagnachmittag stellten Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp, Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf und SPD-Landeschef Steffen Krach ihr Sondierungspapier vor. Es trägt den Titel „Mehr gemeinsam, mehr Berlin“. Die drei wollen ihren Parteien Koalitionsverhandlungen empfehlen.

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