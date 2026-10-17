Frühestens 2029 könnten in Berlin rund 160.000 Mietwohnungen den Besitzer wechseln. Private Immobilienkonzerne müssten sie an eine öffentliche Gesellschaft abgeben. Darauf haben sich Linke, Grüne und SPD in ihren Sondierungen geeinigt.
Am Samstagnachmittag stellten Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp, Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf und SPD-Landeschef Steffen Krach ihr Sondierungspapier vor. Es trägt den Titel „Mehr gemeinsam, mehr Berlin“. Die drei wollen ihren Parteien Koalitionsverhandlungen empfehlen.
Regierungsbildung
Linke, Grüne und SPD wollen in Berlin koalieren – darauf haben sich die Parteien geeinigt
Sondierungsergebnis in Berlin steht: Mietendeckel von zwei Prozent, günstigeres Sozialticket, 100.000 Wohnungen. Das plant Rot-Grün-Rot für die Hauptstadt.
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Elif Eralp (Linke), Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne): Sie sind der Regierungsbildung einen Schritt näher.
© Fabian Sommer/dpa