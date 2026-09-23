Wie Migration die politische Landkarte verändert: Warum Berlin links und der Osten AfD wählt

Zwischen Berlin und ostdeutschen Großstädten zeigen sich zwei politische Welten. Migration, Alter und Milieus erklären, wo Linke und AfD stark sind.

Die Plattenbauten von Halle-Neustadt am Abend: In dem Brennpunktviertel hatte bei der Landtagswahl am 6. September die AfD triumphiert.

Es sind zwei Wahlsonntage und zwei Welten: In einem Wahlbezirk rund um den Görlitzer Park und die Falckensteinstraße holt die Linke sagenhafte 63,1 Prozent der Zweitstimmen. Rund 150 Kilometer südwestlich, in Halle-Neustadt, feiert die AfD ihren Triumph: Im dortigen Wahlkreis 35 wird sie mit 41,7 Prozent der Zweitstimmen klarer Sieger.

Zwei urbane Brennpunkte, zwei völlig verschiedene Gewinner. Dabei spielt auch ein Wort eine Rolle, das am Berliner Wahlabend selbst nur selten fiel: Migration.

Die muslimische Bank der Linkspartei

Nach einer Auswertung der Forschungsgruppe Wahlen, die der Katholischen Nachrichten-Agentur exklusiv vorlag, entschieden sich bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl 51 Prozent der befragten Muslime für die Linke, während die Partei im Gesamtergebnis auf 25,7 Prozent kam. Anders gesagt: In kaum einer anderen gesellschaftlichen Gruppe war die Linke so stark wie in dieser.

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Schätzungen gehen von rund 400.000 Muslimen in Berlin aus. Bei sich zum Christentum bekennenden Wählern sah das Ergebnis wiederum anders aus: Nur 17 Prozent der Katholiken und 16 Prozent der Protestanten stimmten für die Linke. Dort punktete die CDU – mit 30 Prozent unter Katholiken und 27 Prozent unter Protestanten, weit über ihren berlinweiten 18,8 Prozent.

Das Abstimmungsverhalten von Menschen mit ausländischen Wurzeln hat in Berlin einen maßgeblichen Einfluss auf das Wahlergebnis.



Ende Juni 2025 hatten bereits 41,7 Prozent der in Berlin gemeldeten Einwohner einen Migrationshintergrund, entweder als Ausländer oder als Deutsche mit migrantischen Wurzeln. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt liegt der Anteil bei rund elf Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern bei etwa neun bis elf Prozent. Bundesweit sind es rund 30 Prozent. Wo eine Bevölkerungsgruppe fehlt, kann sie auch keine Wahlen entscheiden. Genau hier liegt der Schlüssel zum Ost-West-Kontrast dieses Wahljahres.

Wahlkampf auf Arabisch

Wo neue Wählergruppen an Bedeutung gewinnen, verändert sich auch der Wahlkampf, bis hin zur Sprache, in der Parteien um Stimmen werben. In den migrantisch geprägten Kiezen von Neukölln, Wedding und Mitte setzten Linke und BSW 2026 auf eine Form der Ansprache, die im Berliner Wahlkampf bislang niemand kannte: Sie warben auf Arabisch und Türkisch um Stimmen.

Für die Parteien ist die Gruppe der arabischstämmigen Menschen besonders interessant. Ausländer, die seit der vergangenen Wahl eingebürgert wurden, können nun erstmals als deutsche Staatsbürger abstimmen.

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BSW-Politiker Michael Lüders, der fließend Arabisch spricht, richtete sich in einem Video ausdrücklich an Menschen mit muslimischen Wurzeln. Bemerkenswert ist der Ton: Seinen Wahlaufruf verbindet er mit einem religiösen Appell: „Vergesst nicht, an Gott zu denken, und vergesst nicht, am 20. September das Bündnis Sahra Wagenknecht und Michael Lüders zu wählen.“

Auch die Linke setzte auf muttersprachliche Ansprache: Ihr Neuköllner Direktkandidat Philipp Dehne stellte sich in einem längeren Video auf Arabisch vor und sprach über seine Ziele für den Bezirk. Genossin Martha Kleedörfer tat es ihm gleich.



Am Wahlabend dann die Inszenierung im Roten Rathaus in Reichweite: Spitzenkandidatin Elif Eralp wandte sich auf Türkisch an die Wähler, die Linkspartei feierte sich als Partei für Migranten.

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Die SPD bot ihr Wahlprogramm auf Arabisch, Türkisch, Polnisch und Englisch an. Die Grünen informierten mehrsprachig, und selbst ein FDP-Kandidat plakatierte auf Türkisch. Doch keine Partei trieb es so weit wie Linke und BSW – bis hin zum Gottesbezug im Wahlaufruf.

Für die Einbürgerung müssen grundsätzlich ausreichende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden. Wer dennoch Wahlkampf auf Arabisch oder Türkisch macht, so lautet jedenfalls die Kritik des politischen Gegners, sendet eine bemerkenswerte Botschaft über die eigene Erwartung an Integration.

Der Einbürgerungsturbo

Die amtliche Zeitreihe für Berlin weist einen regelrechten Sprung aus: 9041 Einbürgerungen im Jahr 2023, 21.811 im Jahr 2024 – und 39.041 im Jahr 2025. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl also mehr als vervierfacht. Jede dieser Einbürgerungen bedeutet einen neuen Wahlberechtigten.

Blick aus der Schweriner Innenstadt auf den Landtag: In Mecklenburg-Vorpommern erhielten zuletzt nur 2000 Menschen einen deutschen Pass. © dts Nachrichtenagentur/imago

Im Osten sieht das Bild völlig anders aus. In Mecklenburg-Vorpommern stieg die Zahl von 1625 (2023) auf 2008 (2025) – moderate Zuwächse auf niedrigem Niveau. In Sachsen-Anhalt kletterte sie zwar von 2095 auf 2915, doch 2025 flachte das Wachstum mit nur noch 3,6 Prozent stark ab. Berlin baut dieses neu hinzukommende Wählerreservoir im Eiltempo aus.

Neues Wählerpotenzial: Die Zahlen der Einbürgerungen in Berlin hat sich unter dem schwarz-roten Senat von Kai Wegner vervielfacht. © privat

Allerdings wäre es zu bequem und auch falsch, die Rechnung „mehr Migranten bedeuten mehr Stimmen für links“ aufzumachen. Erstens: Die Linke hat in Berlin nicht in erster Linie „Migranten mobilisiert“, sondern vor allem die jungen Menschen.

Die Partei ist in Berlin bei jüngeren Wählern knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigezogen. Ihre stärksten Ströme kamen aus dem Lager der früheren Nichtwähler und von den Grünen. Im Themenranking war es das Dauerthema Wohnen, mit dem die Linke ihre Wähler überzeugte.

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In Magdeburg, der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, war der Ausländeranteil eines Viertels gerade nicht entscheidend. Das zeigt sich auch in Stadtteilen wie Halle-Neustadt, wo die AfD stark ist. Hier wohnen zwar viele Nicht-Deutsche, aber auch viele Arbeiter und Sozialhilfeempfänger – gleichzeitig punkten die Grünen in der Altstadt, in der ebenfalls Zuwanderer, aber auch viele Akademiker wohnen.



Der Trennwall in Berlin und ostdeutschen Großstädten verläuft also nicht ausschließlich entlang der Herkunft, sondern entlang von Alter und Milieu: Die Bewohner innerstädtischer Viertel sind diverser, jünger und studentischer, die äußeren älter und eher mit mittlerem Bildungsniveau.

In Berlin verläuft beim Wahlverhalten schon lange keine Grenze mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Die zehn besten Linke-Ergebnisse liegen allesamt innerhalb des S-Bahn-Rings – in Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte. Die zehn schwächsten samt Schlusslicht Dahlem (5,2 Prozent) allesamt außerhalb, in Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Spandau.

Die richtige Lesart: Eine Milieu-Koalition

Was heißt das nun? Der Linke-Erfolg in Berlin ist kein Ein-Faktor-Phänomen, sondern das Ergebnis einer Koalition der Milieus: junge Akademiker und Studenten, muslimisch-migrantisch geprägte Kieze und – nicht zu vergessen – ältere Wähler im alten Ost-Berlin. Es ist das Zusammentreffen dieser Gruppen auf engstem großstädtischem Raum, das die Partei nach oben trägt.

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Und exakt diese Koalition existiert in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern schlicht nicht in relevanter Dichte. In den 1990er- und 2000er-Jahren waren Linke und ihre Vorgängerin PDS auch in den ländlichen Räumen verankert. Diese Stellung hat sie zugunsten der AfD räumen müssen. Während die Linke in Berlin die Wahl gewinnt, zählt sie in Mecklenburg-Vorpommern zu den Wahlverlierern, formuliert es die „Tagesschau“ treffend.

In Sachsen-Anhalt fuhr sie mit 8,6 Prozent sogar ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein – während dort die AfD triumphierte: Sie erreichte mit 43,8 Prozent ihren bisher höchsten Stimmenanteil bei einer Landtagswahl und auch den höchsten Wert, den eine Partei in Sachsen-Anhalt seit der Wende errungen hat.

Demografie ist Schicksal – auch an der Wahlurne

Die bürgerliche Konsequenz aus diesem Wahljahr ist unbequem, aber klar. Wahlverhalten folgt nicht allein Programmen und Plakaten, sondern der Zusammensetzung der Wählerschaft selbst. Berlin zeigt, wie eine Stadt durch Zuwanderung und einen Einbürgerungsturbo ihre politische Statik verändert – hin zu einer Partei, deren Enteignungsforderungen die Mehrheit der Gesamtbevölkerung ablehnt, die aber in den passenden Milieus eine solide Bank hat.

Der Osten führt derweil das Gegenexperiment vor: wenig Zuwanderung, kaum Einbürgerungen, kaum junge Großstadtmilieus – und ein Wahlergebnis, das gegensätzlicher kaum sein könnte. Die Konrad-Adenauer-Stiftung nennt das Gesamtbild treffend fragmentiert statt polarisiert. Man könnte auch sagen: Deutschland zerfällt wahlpolitisch in Räume, die immer weniger miteinander gemein haben.

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