Vor dem Sonderparteitag der Berliner Linken sind Proteste angekündigt. Auch in den eigenen Reihen wächst der Widerstand gegen den Koalitionskurs.

„Wir sollten besser nicht regieren. Wir können auch aus der Opposition heraus unsere Forderungen durchsetzen.“ So klingt der Widerstand gegen eine rot-grün-rote Koalition aus den eigenen Reihen der Berliner Linken. Während die Parteiführung den Weg in den Senat ebnen will, wollen ihre Kritiker genau das verhindern: Aktivisten mobilisieren am Samstag gegen den Sonderparteitag ihrer eigenen Partei.



Unter dem Motto „Gewählt für Palästina. Verraten für den Senat“ rufen sie zu einer Kundgebung vor dem Dong-Xuan-Center in Lichtenberg auf. Dort kommt die Berliner Linke am 31. Oktober zusammen. Um 11 Uhr soll die Demonstration beginnen.



Hinter dem Protestaufruf steht das Internationalistische Bündnis Berlin. Die Organisatoren werfen der Parteispitze vor, für eine mögliche Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen zentrale Wahlversprechen preiszugeben. Dabei geht es nicht nur um die Haltung zum Nahostkonflikt, sondern auch um Polizei, Verfassungsschutz und den politischen Kurs der Partei.

Vor allem aus Neuköllner Kreisen kommt Kritik

Die Mobilisierung wird auch in parteinahen Kanälen verbreitet. Im Telegram-Kanal „Infokanal AG Pali-Soli – Die Linke NK“ kursieren mehrere Grafiken, die Wahlversprechen der Linken mit den Ergebnissen der Sondierungen vergleichen.

Kachel mit der Überschrift „Gewählt für Palästina. Verraten für den Senat.“ © Screenshot aus dem Telegram-Kanal/Infokanal AG Pali-Soli

Die Aktivisten werfen der Parteiführung vor, ihre bisherige Haltung zur Palästinasolidarität zugunsten einer Koalition aufzugeben. Sie fordern: „Keine Koalition auf unserem Rücken – Palästinasolidarität ist keine Verhandlungsmasse!“



Nach Angaben des Internationalistischen Bündnisses beteiligen sich auch Mitglieder der Linken an der Mobilisierung. Achmed Zaytoun, selbst Parteimitglied, erklärte im Gespräch mit der Jungen Welt, dass sich der Protest gegen die Landes- und Fraktionsführung richte, nicht gegen die gesamte Partei. Er verwies dabei auf Unterstützung aus Teilen des Neuköllner Bezirksverbands und der Basisorganisation Wedding.



Am vergangenen Montag hat die Pali-Soli-Arbeitsgemeinschaft der Linkspartei in Neukölln zu einem Organisationstreffen eingeladen.

Waffenembargo, BDS und Kritik an der Antisemitismus-Vereinbarung

Die Forderungen der Demonstranten gehen weit über die Berliner Koalitionsverhandlungen hinaus. Sie verlangen unter anderem ein Waffenembargo gegen Israel, die Schließung einer Munitionsfabrik in Wedding und ein Ende der Zusammenarbeit mit israelischen Rüstungsunternehmen in Adlershof.



Außerdem fordern sie die „Entkriminalisierung der Palästinasolidarität, insbesondere der BDS-Kampagne“. Die international umstrittene BDS-Bewegung ruft zu Boykotten, Investitionsentzug und Sanktionen gegen Israel auf.

Kachel mit der Überschrift „Palästina & Meinungsfreiheit“ © Screenshot aus dem Telegram-Kanal/Infokanal AG Pali-Soli

Besonders scharf kritisieren die Aktivisten die Antisemitismus-Vereinbarung, auf die sich Linke, SPD und Grüne verständigt haben. In einer der Telegram-Grafiken wird behauptet, die Linke setze damit „jegliche Israel-Kritik mit Antisemitismus gleich“.



Diese Darstellung lässt sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung allerdings nicht ableiten. Darin wird ausdrücklich zwischen berechtigter Kritik an der israelischen Regierung und antisemitischen Handlungen unterschieden. Generelle Boykottaufrufe gegen Israel, darunter die BDS-Kampagne, werden jedoch abgelehnt.

Streit um Polizei und Verfassungsschutz

Auch in der Sicherheitspolitik sehen die Aktivisten einen Bruch mit dem Wahlprogramm. Während sich die Linke zuvor gegen zusätzliche Überwachungsbefugnisse ausgesprochen hatte, sieht das Sondierungspapier vor, den Verfassungsschutz in seiner bisherigen Form zu erhalten. Zugleich soll die Polizei gut ausgestattet bleiben.



Die Organisatoren interpretieren dies als Zugeständnis an SPD und Grüne. Allerdings sieht das Papier auch eine stärkere parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes vor.

Kachel mit der Überschrift „Unsere Forderungen“ © Screenshot aus dem Telegram-Kanal/Infokanal AG Pali-Soli

Der Streit wird nicht nur auf der Straße ausgetragen. Für den Sonderparteitag liegt auch ein Antrag aus dem Bezirksverband Neukölln vor, der die gemeinsame Antisemitismus-Vereinbarung mit SPD und Grünen kritisiert. Darin heißt es unter anderem, eine pauschale Verurteilung der BDS-Kampagne sei nicht hilfreich. Außerdem wird SPD- und Grünen-Politikern vorgeworfen, Antisemitismusvorwürfe zu nutzen, um missliebige Positionen zum Schweigen zu bringen.

Damit treffen am Samstag zwei unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der Berliner Linken aufeinander: Während die Parteiführung eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen anstrebt, wollen ihre Kritiker an bisherigen Forderungen festhalten – notfalls aus der Opposition heraus. Der Konflikt wird sowohl innerhalb des Parteitags als auch vor dessen Türen sichtbar werden.

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