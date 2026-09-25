Auf dem Sonderparteitag wirbt die Berliner Linke für den Einstieg in Sondierungen mit Grünen und SPD. Elif Eralp hält zugleich an der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne fest.

Die Berliner Linke bereitet nach ihrem deutlichen Wahlsieg den Einstieg in Sondierungsgespräche mit Grünen und SPD vor. Auf einem Sonderparteitag am Freitagabend wirbt die Parteiführung für entsprechende Gespräche. Nach der offiziellen Tagesordnung soll noch am Abend über deren Aufnahme abgestimmt werden.



Im Mittelpunkt stand die Rede von Spitzenkandidatin Elif Eralp. Als sie zur Bühne gerufen wurde, reagierten die Delegierten mit lautem Applaus und „Elif“-Rufen, wie eine Reporterin dieser Zeitung von vor Ort berichtet.



Eralp nutzte ihren Auftritt auch für eine Attacke auf Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie werde sich „ganz sicher nicht“ vom „unbeliebtesten Kanzler aller Zeiten“ beschimpfen lassen, sagte sie. Hintergrund ist unter anderem der Streit um die von der Linken angestrebte Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Merz hatte nach dem Wahlsieg der Partei angekündigt, ein Gesetz gegen solche Vergesellschaftungen auf Landesebene vorantreiben zu wollen.

Eralp hält an Vergesellschaftung fest

Von ihrem zentralen wohnungspolitischen Vorhaben rückte Eralp auf dem Parteitag nicht ab. „Unsere Vision von einem bezahlbaren Leben hat gewonnen. Sie ist stärker als alle Angriffe, die jetzt gegen uns gefahren werden.“



Die Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen gehört zu den zentralen Forderungen der Berliner Linken und hatte im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt. Schon vor der Wahl hatte Eralp angekündigt, das Thema im Fall eines Wahlsiegs voranzutreiben.

„Niemals Aufrufe, die jüdischen Menschen Angst machen“

Zugleich reagierte Eralp auf die Antisemitismusdebatte, die die Berliner Linke seit Wochen begleitet und mögliche Sondierungen mit Grünen und SPD belastet. „Es muss klar sein, dass von uns niemals Aufrufe kommen dürfen, die jüdischen Menschen Angst machen“, sagte Eralp auf dem Parteitag.



Die Grünen haben eine Klärung des Umgangs der Linken mit Antisemitismus ausdrücklich zur Voraussetzung für Sondierungen gemacht. Nach ersten Vorgesprächen zwischen Grünen und Linken soll es zunächst um Sicherheit, den Schutz jüdischen und queeren Lebens sowie den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus gehen.

Zuletzt hatte es auch innerhalb der Berliner Linken Widerstand gegen Teile der eigenen Partei gegeben. Bei der Landesschiedskommission ist ein Antrag auf Ausschluss von Hannah Bruns eingegangen, die dem Koordinierungskreis der Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität angehört. Zuvor hatte ein Auftritt bei einer Linke-Veranstaltung in Neukölln eine parteiinterne Debatte über Antisemitismus ausgelöst.



Eralp kritisierte zugleich den bisherigen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Dieser habe sich während seiner Amtszeit nicht einmal mit Palästinensern getroffen, sagte sie. „Ich werde jedes Leben schützen“, erklärte Eralp.

Schirmer: „Es wurden Grenzen überschritten“

Auch Landesvorsitzender Maximilian Schirmer ging auf die Auseinandersetzungen der vergangenen Tage ein. „Es wurden Grenzen überschritten“, sagte Schirmer. Einige Stimmen hätten „das Maß und die Mitte verloren“.



Anschließend wandte sich Schirmer gegen Kritik aus anderen Bundesländern. „Weder aus Baden-Württemberg noch aus Bayern werden wir uns Berlin erklären lassen“, sagte er.



Die Landesvorsitzende Kerstin Wolter stellte Eralp in ihrer Rede als Symbol des Wahlerfolgs heraus. „Mit Elif Eralp geht ein Signal an die Welt: Die Hoffnung ist zurück“, sagte Wolter.

Linke gewann Berlin-Wahl mit 25,7 Prozent

Die Linke hatte die Abgeordnetenhauswahl am vergangenen Sonntag mit 25,7 Prozent deutlich gewonnen und wurde erstmals stärkste Kraft in Berlin. Die CDU erreichte 18,8 Prozent, die AfD 16,3 Prozent, die Grünen 14,3 Prozent und die SPD 12,1 Prozent.



Für eine Regierungsmehrheit braucht die Linke Partner. Ein Bündnis mit Grünen und SPD verfügt rechnerisch über eine Mehrheit. Politisch ist eine solche Koalition jedoch noch keineswegs ausgemacht.

In der SPD gibt es inzwischen offen gegensätzliche Positionen. Die stellvertretende Landesvorsitzende und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe sprach sich am Freitag ausdrücklich für ein Bündnis mit Linken und Grünen aus. „Unsere Schnittmengen zur Linken und Grünen sind offensichtlich“, sagte sie der dpa. Es sei der „demokratische Auftrag“, mit diesen Mehrheiten auch in Koalitionsverhandlungen zu gehen.



Unterstützung erhält Kiziltepe vom linken SPD-Flügel. In einer Resolution mit dem Titel „Für einen neuen sozialdemokratischen Aufbruch und ein rot-grün-rotes Berlin“ fordern zahlreiche Funktionäre, die Möglichkeit einer entsprechenden Senatskoalition zu nutzen. Unterzeichnet wurde der Aufruf unter anderem von Bundestagsabgeordneten, Staatssekretären und Kreisvorsitzenden.



Kiziltepe verband ihre Unterstützung allerdings mit einer klaren Forderung an die Linke. Diese müsse erklären, wie sie mit antisemitischen Vorfällen in den eigenen Reihen umgehen wolle. Sie erwarte dabei „Null-Toleranz“.



Gleichzeitig gibt es in der SPD deutlichen Widerstand gegen ein Bündnis mit der Linken. Die früheren Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Walter Momper warnten vor Sondierungsgesprächen. Auch die Grünen verlangen vor möglichen Gesprächen eine Klärung beim Umgang mit Antisemitismus.

Auf dem Sonderparteitag geht es zunächst nur um die Aufnahme von Sondierungsgesprächen. Formelle Koalitionsverhandlungen wären ein späterer Schritt. Für 19 Uhr sieht der Zeitplan der Partei gegebenenfalls eine entsprechende Beschlussfassung vor.

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