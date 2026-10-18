Linke, SPD und Grüne wollen Wahlrecht in Berlin unabhängig von Staatsbürgerschaft: Geht das?

Berlins Parteien wollen Menschen ohne deutschen Pass das Wählen erlauben. Die Forderung steht im Sondierungspapier, ein konkreter Weg zur Umsetzung fehlt bislang.

Wählen ohne deutschen Pass: Diesen Vorstoß halten die Berliner Sondierer in ihrem Papier fest.

Berlin versteht sich gern als Hauptstadt der Vielfalt. Nun wollen SPD, Grüne und Linke daraus eine politische Konsequenz ziehen, die weit über Integrationspolitik hinausgeht: Wer fünf Jahre in Deutschland gelebt hat, soll in Berlin wählen und selbst für politische Ämter kandidieren dürfen - unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit. Im Sondierungspapier heißt es: „Teilhabe darf in Berlin niemals eine Frage des Passes sein.“

Doch ausgerechnet bei der Frage, wer über politische Macht entscheiden darf, reicht ein wohlklingender Satz nicht aus. Denn das Wahlrecht ist keine bloße Anerkennung gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Es bestimmt, wer die Regierung legitimiert, Mehrheiten schafft und die politische Richtung eines Gemeinwesens mitbestimmt.

Fünf Jahre Aufenthalt als neue Grenze

Die drei Parteien wollen das aktive und passive Wahlrecht auf kommunaler und Landesebene „im Rahmen unserer Kompetenzen“ für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland einführen. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Forderung selbst, sondern auch die gewählte Frist: Fünf Jahre sollen offenbar genügen, um politische Mitbestimmung zu begründen. Nicht die Staatsangehörigkeit, sondern die Dauer des Aufenthalts würde zum entscheidenden Kriterium.

Das Argument dahinter: Wer seit Jahren in Berlin lebt, arbeitet, Steuern zahlt, Kinder großzieht und die Folgen politischer Entscheidungen unmittelbar spürt, kann mit guten Gründen verlangen, bei diesen Entscheidungen nicht dauerhaft außen vor zu bleiben. Integration ist schließlich keine Einbahnstraße. Wer gesellschaftliche Pflichten übernimmt, möchte auch politisch gehört werden.

Der entscheidende Unterschied: Bezirk oder Abgeordnetenhaus

Vor allem aber verwischt die Forderung eine Grenze, die im deutschen Wahlrecht bewusst gezogen wird. EU-Bürger dürfen bereits heute bei Kommunalwahlen mitentscheiden. In Berlin gilt das für die Bezirksverordnetenversammlungen. Menschen aus Drittstaaten hingegen sind dort bislang nicht wahlberechtigt. Für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses ist die deutsche Staatsangehörigkeit Voraussetzung.

Das ist keine bloße Verwaltungsvorschrift, die ein Senat nach politischem Belieben ändern könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die demokratische Legitimation staatlicher Gewalt grundsätzlich an die Staatsangehörigkeit gebunden ist. Für Kommunalwahlen sieht das Grundgesetz ausdrücklich eine Ausnahme zugunsten von EU-Bürgern vor. Ein allgemeines Wahlrecht für Menschen aus Drittstaaten lässt sich daraus nicht ableiten.

Gerade deshalb ist die Formulierung „im Rahmen unserer Kompetenzen“ entscheidend. Sie deutet an, dass auch die Parteien wissen, dass ihre Forderung nicht ohne Weiteres umzusetzen ist. Für ein Wahlrecht zum Abgeordnetenhaus wären jedenfalls erhebliche verfassungsrechtliche Hürden zu überwinden. Das Papier sagt nicht, wie das gelingen soll.

Ein Signal, noch kein Konzept

Das Sondierungspapier enthält neben der Wahlrechtsforderung weitere migrationspolitische Festlegungen. Berlin soll sich weiterhin als „sicherer Hafen“ verstehen, Landesaufnahmeprogramme auflegen und ausgelaufene Programme wiederbeleben. Besonders Kinder, Familien und andere schutzbedürftige Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten sollen davon profitieren.

Auch hier formulieren die Parteien zunächst eine politische Richtung, keine ausgearbeitete Umsetzung. Wie viele Menschen aufgenommen werden sollen, welche finanziellen und organisatorischen Folgen damit verbunden wären und wie die Programme mit den Zuständigkeiten des Bundes zusammenspielen, bleibt zunächst offen.

Das Sondierungspapier ist dabei nicht mit einem Koalitionsvertrag zu verwechseln. Es hält zunächst gemeinsame Positionen und mögliche Vorhaben fest, ist aber weder ein verbindliches Regierungsprogramm noch ein Beleg dafür, dass die angekündigten Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Der demokratische Aufbruch, den die Verhandler versprechen, bleibt daher vorerst vor allem eines: ein Gedanke auf Papier.

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