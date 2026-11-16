Ein neues Gutachten stützt die Linke im Streit um Dobrindts geplantes Wohnungs-Gesetz. Parteichefin Schwerdtner droht mit einer Klage in Karlsruhe.

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Die Linke sieht sich durch ein neues Rechtsgutachten in ihrer Kritik am geplanten Investitionsschutzgesetz von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bestätigt. Parteichefin Ines Schwerdtner kündigte für den Fall einer Regierungsbeteiligung in Berlin eine Klage in Karlsruhe an.

Das von Dobrindt vorgelegte Gesetz, das die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände bundesweit erschweren soll, sei ein „Verfassungsbruch mit Ansage“, sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner am Montag in Berlin. „Vergesellschaftung ist im Grundgesetz ausdrücklich vorgesehen.“ Sollte die Linke in Berlin mitregieren, werde es eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht geben.

Die Partei hatte ein Gutachten zur Prüfung des Gesetzesvorhabens in Auftrag gegeben. Die Jura-Professorin Isabel Feichtner kommt darin gemeinsam mit zwei Kollegen laut ARD zu dem Schluss, dass den Ländern ein im Grundgesetz verankertes Recht nicht verboten werden könne. Zudem wolle das Gesetz nichts gestalten, sondern lediglich etwas verhindern – und dies erkenne die Justiz nicht an.

Schwerdtner: Gesetz wird keinen Bestand haben

„Jetzt ein Gesetz zu machen, das die Anwendung des Grundgesetzes unmöglich machen soll, ist entschieden verfassungsfeindlich“, sagte Schwerdtner. Das Vorhaben werde keinen Bestand haben.

Kritik an den Plänen Dobrindts war zuvor bereits aus der SPD gekommen. Auslöser für das Gesetzesvorhaben des Innenministers sind die Pläne einer möglichen rot-grün-roten Regierung in Berlin, Wohnungsbauunternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen zu vergesellschaften. (mit AFP)

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