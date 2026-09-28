Linke wollen Polizei das Geld streichen: Berliner Polizisten liebäugeln mit Wegzug

Weniger Geld und weniger Kompetenzen für die Polizei: Was die Linkspartei mit der Polizei in Berlin vorhat, sorgt für Unruhe bei Ordnungshütern und Politik. „Defund the Police“ (Nehmt der Polizei das Geld weg) lautete eine der Parolen im Wahlkampf. Und die neueste Volte: Am Wochenende bezeichnete die Linksjugend auf Instagram die Polizei als kriminellen „Clan, mit Pistolen, Quarzhandschuhen, Knüppeln und Pfefferspray“. Sie habe „die friedlich protestierenden Schüler:innen“ schikaniert.



Jetzt, da Grüne und SPD Sondierungsgespräche mit der Linken aufnehmen wollen, gibt es viele Polizisten, die sich die Ankündigungen der Linkspartei noch einmal genauer durchlesen. Sie befürchten, dass die von CDU und SPD vorgenommenen Verschärfungen des Polizeigesetzes wieder zurückgenommen und dass Haushaltsmittel gestrichen werden. Denn die Partei will die „Aufrüstung der Polizei“ stoppen und die Mittel umverteilen (Wahlprogramm S. 288).



Zusätzliche Polizeieinheiten wie die Brennpunkt- und Präsenzeinheit sollen abgebaut und frei werdende Mittel in die soziale Infrastruktur investiert werden. Die sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte, an denen die Polizei mehr Rechte hat als anderswo, will die Linke abschaffen. Denn sie seien „Einfallstor für Racial Profiling und diskriminierendes Polizeihandeln“.

Die Polizisten sollen zudem verpflichtet werden, bei jeder Identitätsfeststellung und Durchsuchung schriftlich den Grund und die Rechtsgrundlage anzugeben und Kontrollquittungen auszustellen. Das Vermummungsverbot bei Demos soll vollständig abgeschafft und Hausbesetzungen sollen entkriminalisiert werden. Freiheitsstrafen sollen die absolute Ausnahme darstellen.



Seit geraumer Zeit nimmt in Berlin die Schusswaffenkriminalität zu. Erst in der Nacht zu Montag wurde vor einer Polizeiwache in Berlin-Moabit ein 22-Jähriger niedergeschossen. „Dass jemand einen Menschen direkt vor einem Polizeiabschnitt skrupellos niederschießt, zeigt eine Dimension, die niemand mehr schönreden kann“, meint Stephan Weh, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei.



„Wir haben eine Durchbewaffnung der Szene, international agierende Banden sehen Berlin als Biotop, in welchem man mit Waffengewalt Geschäftsfelder neu ausloten kann. Wer hier von Abrüstung der Polizei spricht, hat den Verstand verloren“, befindet der Gewerkschafter. Es brauche mehr Investitionen in Personal und Technik sowie Gesetzesverschärfungen auf Bundesebene.

Baden-Württemberg wirbt um Berliner Beamte

Indes bewerten manche Personalräte auch die beruflichen Perspektiven ihrer Beamten düster. Wenn „Defund the Police“ wahrgemacht werde, gebe es auch weniger Beförderungen. Genau in diese Kerbe schlug nun Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU). Er lud Berliner Polizistinnen und Polizisten zum Wechsel in den Südwesten ein. Im SWR hob Hagel die Erfahrung von Berliner Ermittlern im Bereich der Organisierten Kriminalität hervor. Der Minister stellte aber auch klar, dass sein Angebot nicht als generelle Jobgarantie zu verstehen sei. Bei einem möglichen Wechsel müsste im jeweiligen Einzelfall geprüft werden, ob eine passende Stelle vorhanden ist und ob die Voraussetzungen für eine Übernahme erfüllt sind.



Tatsächlich ist aus verschiedenen Dienststellen der Berliner Polizei vereinzelt zu hören, dass man mit einem Wechsel in ein anderes Bundesland liebäugele. Die Innenministerien der Bundesländer vereinbarten vor rund zehn Jahren, dass es keine „Raub-Ernennungen“ mehr geben solle, mit denen sich die Länder und auch der Bund bis dahin gegenseitig das Personal abwarben.



Wenn also ein Beamter zu einer anderen Behörde wechseln will, muss die eigene Behörde zustimmen, in der Regel ist dies auch mit einem Personaltausch verbunden. „Hin und wieder hört man jetzt solche Wünsche von Kollegen“, sagt Frank Teichert, der Berliner Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Aber in Zeiten wie diesen jemanden zu finden, der nach Berlin möchte, das ist nicht ganz so einfach.“

Fast jeden Tag wird in Berlin scharf geschossen. Am Freitag wurde in Steglitz ein 17-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt. © Axel Billig/Pressefoto Wagner

Sorgen um die Sicherheit machen sich Polizisten auch wegen möglicher Verbindungen der Linkspartei zu Islamisten und kriminellen arabischen Clans. Bei der Wahlparty in Neukölln war auch Clanchef Issa Remmo zugegen. Dann wurde auch noch bekannt, dass der Neuköllner Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak Kontakte zu einem weiteren Mitglied des Remmo-Clans hatte.

Zustimmung wird geprüft...

Anwesend bei der Wahlparty war auch der Aktivist Ibrahim Ibrahim, der als Unterstützer der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gilt, die von der EU als Terrororganisation gelistet ist. Ibrahim, der sich unter anderem mit Koçak ablichten ließ, hatte den früheren Hamas-Chef Yahya Sinwar als „standhaften Führer“ und „Märtyrerhelden“ bezeichnet. Aus seiner Sympathie für die Palästinenser hat Koçak nie einen Hehl gemacht.

Elif Eralp stellt Strafanzeige

Immer wieder machen vor allem Mitglieder des Neuköllner Bezirksverbandes mit israelfeindlichen Ausfällen von sich reden. Wegen antisemitischer Tendenzen waren 2024 mehrere prominente Mitglieder ausgetreten. Die Spitze der Bundespartei distanzierte sich mehrfach vom Antisemitismus – zuletzt Berlins Spitzenkandidatin für das Rote Rathaus, Elif Eralp.



Sie stellte jetzt bei der Staatsanwaltschaft Berlin Strafanzeige gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Konkret geht es der Partei um eine Situation in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ vom Donnerstag, in der es zu Wortgefechten zwischen Dobrindt und der Linke-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek kam. Moderatorin Illner versprach sich dabei, korrigierte sich aber sofort: „Elif Eralp sagt, sie ist Antisemitin … Sie ist keine Antisemitin.“ Darauf sagte Dobrindt: „Na doch.“ Damit habe sich der Innenminister Illners Versprecher zu eigen gemacht, argumentierte Anwalt Jasper Prigge gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.



„Unsere Kollegen diskutieren viel über das Wahlergebnis und machen sich natürlich Gedanken“, sagt GdP-Chef Stephan Weh der Berliner Zeitung. „Wer in Regierungsverantwortung sein möchte, kann keine Kontakte zur Organisierten Kriminalität oder Terrorunterstützern pflegen, das ist dann noch mal eine zusätzliche Gefährdung für unsere Kollegen.“

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