Linken-Chef Pantisano: „Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“

Linken-Chef Pantisano wehrt sich gegen pauschale Antisemitismusvorwürfe – räumt zugleich aber Einzelfälle in den eigenen Reihen ein.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der Co-Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, hat seine Partei gegen Vorwürfe des Antisemitismus in Schutz genommen. Zugleich räumte er ein, dass es auch in der Linken antisemitische Haltungen gebe.

„Wir haben als Linke eine klare Beschlusslage. Wir sind gegen jeden Antisemitismus. Und wir sind auch an der Seite jüdischen Lebens“, sagte Pantisano im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks. Es sei Kernaufgabe der Partei, sich vor jüdisches Leben zu stellen und dieses zu schützen.

In der Debatte forderte Pantisano mehr Differenzierung. Die Linke kritisiere die israelische Regierung, die nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 mit einem weiteren Kriegsverbrechen reagiert habe. Nach Darstellung der Partei liefere die Bundesregierung Waffen für einen Völkermord in Gaza. Diese Kritik sei kein Antisemitismus, sagte er. Israel hat wiederholt bestritten, einen Genozid zu begehen.

Pantisano räumt Antisemitismus in eigenen Reihen ein

Gänzlich frei von Antisemitismus sieht Pantisano auch die eigenen Reihen nicht. „Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“, sagte er. Den gebe es aber in jeder anderen Partei und jeder gesellschaftlichen Gruppe.

Pantisano betonte, die Linke stehe zum Existenzrecht Israels. Zugleich könnten auch Positionen vertreten werden, die bestimmte Dinge infrage stellten. Mit Blick auf die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde, die erklärt hatte, es gebe kein Existenzrecht für Staaten, sondern nur für Menschen, sagte Pantisano, völkerrechtlich sei diese Aussage korrekt. Die Frage sei, was politisch dahinterstehe.

Kritik an „pauschalen Verurteilungen“

Der Parteichef verwies auf die offene Diskussion innerhalb der Linken, lehnte aber „diese pauschalen Verurteilungen" ab. Einzelne Stimmen würden oft herausgegriffen und als Paradebeispiel für die Position der Partei dargestellt.

Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Die bisher regierende Koalition aus CDU und SPD verlor ihre Mehrheit. Derzeit wird über eine Regierungsbildung aus SPD, Grünen und Linken verhandelt. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema