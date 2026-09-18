Links gegen die Wand: Berlin muss krachend scheitern, damit etwas Neues entstehen kann

Berlin könnte ausgerechnet jene Parteien an die Macht bringen, die eine Neuauflage des Alten sind. Aber vielleicht muss das so sein. Eine Betrachtung.

Beginnen wir mit jenen Momenten vor und in diesem Wahlkampf, die schonungslos offengelegt haben, wie verletzlich Berlin ist.



Am 3. Januar war der Südwesten Berlins dunkel. Nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke über den Teltowkanal waren rund 45.000 Haushalte und 2200 Betriebe bis zu vier Tage ohne Strom und Heizung – bei Frost. Betroffen waren auch fünf Krankenhäuser, 74 Pflegeeinrichtungen, 43 Kitas und 21 Schulen. Es war der längste Stromausfall der Stadt seit 1945. Der Regierende Bürgermeister spielte am Mittag des ersten Krisentages Tennis.