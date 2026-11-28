Es gibt sie noch, die guten Überraschungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine davon ist 1996 geboren, trägt das Haupthaar meist sehr kurz und links einen Ohrring, heißt Wyn Matthiesen und ist glücklicherweise seit Mai dieses Jahres den beiden Moderatoren Salwa Houmsi und Jo Schück im ZDF-Debattenformat „13 Fragen“ an die Seite gestellt worden, wo verschiedene politische Lager zu einem Thema streiten.



Auch bei Funk, dem gemeinsamen Content-Netzwerk von ARD und ZDF auf den Plattformen YouTube, Instagram und TikTok, ist er unter dem Namen Wyn.Wyn. mit seinem eigenen Video-Podcast „Streit auf gut“ zu finden. Was fast schon klingt wie Win-win und hier auch als symptomatisch angesehen werden darf: Der eine (Wyn) macht ein gutes Programm, das man unter dem Label Funk nicht unbedingt erwartet hätte, weil es doch schon sehr woke und Reporter-ich-zentriert ist, der andere (Zuschauer) schaltet deshalb dieses Format wieder gern ein.

Nicht gleich in Schnappatmung verfallen

Unter den vielen jungen Moderatoren im ÖRR nimmt man Matthiesen auch deshalb wahr, weil er sich erst mal jeden anhört und nicht gleich in Schnappatmung verfällt, wenn mal eine Meinung politisch aus der Mitte oder von rechts kommt, was total legitim ist, manch ein Vertreter im beitragsfinanzierten Rundfunk aber vergessen hat. Und weil er etwas praktiziert, was eigentlich journalistische Selbstverständlichkeit sein sollte: unterschiedliche Überzeugungen und Argumente – solange sie auf dem Boden des Rechtsstaates stehen – zu akzeptieren und ernst zu nehmen.

So lädt sich Matthiesen, der zuvor für Stern und Spiegel arbeitete, in „Streit auf gut“ Leute ein, die von sich aus polarisieren, weil es ihnen schwerfällt zu akzeptieren, dass vielleicht auch andere mit ihren Ansichten recht haben könnten. Etwa die feministische Influencerin Tara-Louise Wittwer. Die hatte er im Oktober zu Gast und diskutierte mit ihr die gerade weithin aktuelle Frage, ob „alle Männer scheiße sind“. Ein natürlich auch internetkompatibel zugespitzter Titel, der aber in dieser Form ja auch schon längst auf der Straße radikal debattiert wird. Aber schließlich darf man von Menschen, die sich gegen die Diskriminierung einer Bevölkerungsgruppe engagieren, erwarten, dass sie sich auch zur pauschalen Herabsetzung einer anderen befragen lassen.

Genervtes Ausatmen als Instrument für die Degradierung

Es ging um die Frage, welche Rolle Männer im Feminismus überhaupt spielen sollen, und natürlich auch um männliche Krisen. Wie wenig Vergnügen Wittwer an diesen Fragen hatte, zumal wenn es um die migrantischen unter „allen Männern“ ging, war sehr gut ihrer Mimik anzusehen – rollende Augen, genervtes Ausatmen und hängende Mundwinkel sind ja inzwischen auch zum Instrument der Degradierung geworden. Da wurde sich nach Kräften geziert, und die Körpersprache übernahm, noch bevor die Antwort formuliert war, die politische Kommentierung. Herrlich.

Was Matthiesen so erfreulich macht und was ihn von vielen politischen Influencern oder jungen Fernsehgesichtern unterscheidet, ist, dass er die ideologische Heimatlosigkeit geradezu zum journalistischen Prinzip erhoben hat. Seine Follower, erzählte er dem Medium Magazin, das ihn in diesem Jahr unter die „Top 30 bis 30“ der deutschen Nachwuchsjournalisten wählte, seien mitunter irritiert, weil sie ihn politisch nicht eindeutig einsortieren könnten. Welch schönes Kompliment für einen Journalisten.

In einer anderen Folge diskutierte Matthiesen mit der linken Influencerin Sarahtonin darüber, ob man mit CDU-Wählern befreundet sein könne. Er hinterfragte ihre Positionen zu Abschiebungen und zur Antifa und unterzog ihre eigenen Social-Media-Inhalte einem Faktencheck. Und gleich zur Premiere seines Podcasts lud er Julius Böhm vom Portal Nius ein. Auch eine Vertreterin der konservativen Wochenzeitung Junge Freiheit saß inzwischen bei ihm am Tisch. Das Wort „Kontaktschuld“ scheint er entweder nicht zu kennen oder es jagt ihm keine Angst ein – wie erfrischend! Und: Er sucht selbst auch mit Menschen die Debatte, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vehement kritisieren. Ja, Donner noch eins!

Gewaltlegitimierende Männlichkeitsbilder

Besonders aufschlussreich ist ein Beispiel, das Matthiesen selbst im Medium Magazin anführt: In einem Video beschäftigte er sich mit dem Zusammenhang zwischen kultureller Prägung und Kriminalität. Statt sich zwischen den gängigen Erklärungsmodellen der politischen Lager zu entscheiden, thematisierte er sowohl sozioökonomische Ursachen als auch gewaltlegitimierende Männlichkeitsbilder in bestimmten Kulturen. Auch er scheint verstanden zu haben, dass die Wirklichkeit oft eben komplizierter ist, als es manchen politischen Geschäftsmodellen zuträglich ist.

Man wünscht diesem jungen Mann, dass er sich seine Neugier bewahrt, seine Lust am Widerspruch und vor allem die Freiheit, auch das eigene berufliche Umfeld kritisch zu betrachten. Denn was Wyn Matthiesen im besten Fall gelingt, ist nicht die politische Erziehung einer jungen Generation, sondern deren Ermunterung zum selbstständigen Denken. Und was, bitte schön, kann man mehr wollen?

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