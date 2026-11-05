Linksextreme Gewalt: Der Rechtsstaat darf nicht länger wegsehen

In den 1970er Jahren, angesichts der enormen Gewalt der damaligen Roten Armee Fraktion (RAF), besaßen die staatlichen Institutionen wachsame Augen. Sie alle, ob Verfassungsschutz, Kriminalämter oder Polizei, kannten die permanente Gefahr des Linksterrorismus sehr genau. Denn dieser war bis weit in der alternativen Szene verankert, die Sympathisanten im intellektuellen Milieu verwurzelt.

Wissenschaftler sprachen sogar von einer „Gesellschaftskrise“. Bundeskanzler Helmut Kohl warnte damals, dass man von „der bisherigen reaktiven zu einer offensiven Bekämpfung des Terrorismus übergehen“ müsse. Noch 1988 betonte Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann: „„Linksterroristen bedrohen weiter die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.“

Nach der Wende weniger Beobachtung

Es mutet daher seltsam an, dass nach der Wiedervereinigung 1990 der Linksterrorismus in Deutschland an politischer und nachrichtendienstlicher Bedeutung verlor. Die Perspektive der Beobachtung hatte sich verändert. Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble stellte fest, dass die friedliche Revolution in der DDR die bisherigen politischen Konstellationen grundlegend verwandelt habe. Er erklärte, dass der orthodoxe Kommunismus als Schwerpunkt der Beobachtung nicht mehr dieselbe Bedeutung habe wie zuvor.

Die ‚RAF‘ gehöre seit ihrer Selbstauflösung im Jahre 1998 nicht mehr zu den Beobachtungsobjekten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, erklärte die Bundesregierung. Man observierte zwar weiter in der linken Szene, konzentrierte sich jedoch verstärkt auf rechte Gewalt, die bis heute ebenso eine große Gefahr darstellt.

Interessant war nun die Verschiebung der „ideellen Motive“ des radikalen Linkssektors. So liegt der ideologische Unterschied zwischen der radikalen Linken der 1970er-Jahre und der heutigen Zeit vor allem darin, wie sie die Gesellschaft verändern will, welches politische Feindbild sie hat und welche Rolle Revolution und Gewalt spielen.

Waren in den 70er Jahren noch Klassenkampf und Arbeiterrevolution Sehnsuchtsbegriffe, so steht heute die gesellschaftliche Veränderung in Mittelpunkt breiter aufgestellter Bewegungen. Antirassismus, Klimagerechtigkeit und Identitätspolitik sind seit einigen Jahren wichtig. Antikapitalismus, Antiimperialismus, Antisemitismus und die Ablehnung bestehender gesellschaftlicher Machtverhältnisse verbinden indes große Teile der damaligen und heutigen radikalen Linken.

An einer Mauer hängt ein Plakat einer antifaschistischen Bewegung. © IMAGO/BODE

Vielfach wird friedlich gestritten und demonstriert, zunehmend aber weniger. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) und des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Die Auswertung für 2025 unterstreicht eine gefährliche Entwicklung: Das linksextremistische Personenpotenzial stieg von 2016 bis heute auf rund 42.200 Personen, ein Anstieg um fast die Hälfte.

Die Zahl der linksextremistischen Gewalttaten erhöhte sich von 532 im Jahr 2024 auf 856 in 2025 – ein Anstieg von rund 61 Prozent allein in einem Jahr. Bekannte Gewalttaten waren in letzter Zeit der Brandanschlag auf die Tesla-Stromversorgung im März 2024, in Berlin-Dahlem und in Johannisthal in 2025 oder die folgenschwere Attacke auf das Berliner Stromnetz im Januar 2026. Die Politiker redeten sogar vom „Ökoterrorismus“, aber kurz nach den Gewalttaten wurde es wieder still.

„Eklatantes Staatsversagen“

Aus diesen Gründen gab und gibt es deutliche Kritik an einer vermeintlichen Tatenlosigkeit der Politik und Sicherheitsbehörden nach den linksextremistisch motivierten Anschlägen. Der CDU-Politiker Alexander Throm sprach von einer jahrelangen Vernachlässigung der Behörden. Der Grüne Marcel Emmerich nannte die Ermittlungsergebnisse mager. Und Gottfried Curio von AfD sah sogar ein „eklatantes Staatsversagen“.

Man kann die parteiübergreifende Kritik mit einer wesentlichen Aussage festmachen. Der Staat hat linksextremistische Gewaltstrukturen über Jahre nicht genügend bekämpft und den Schutz kritischer Infrastruktur erst dann mit höchster Dringlichkeit behandelt, als Tausende Bürger unmittelbar betroffen waren. So wurden Strukturen wie die sogenannte Berliner „Vulkan-Gruppe“ seit 2011 bis heute nicht vollständig aufgedeckt. Es besteht ganz offensichtlich ein zu geringer Infrastrukturschutz. Und es gibt seit langer Zeit eine zu schwach ausgeprägte Priorisierung auf links motivierte Gewalt.

Aufgrund der aktuellen Zahlen leuchten jetzt bei vielen deutschen Sicherheitsbehörden die roten Lampen. Der Staat ist nunmehr gefordert, die Vorwürfe der „Laxheit“ gegen über der radikalen Linken konsequent zu überwinden. Denn viele Maßnahmen liegen auf dem Tisch: Für einen stärkeren Verfassungsschutz, intensivere Ermittlungen, eine konsequente Strafverfolgung, den besseren Schutz kritischer Infrastruktur, die Aufklärung von Finanzierungsnetzwerken sowie frühzeitige Prävention und Aussteigerprogramme.

Derzeitige Bürgerumfragen zeigen deutlich, dass das Thema Sicherheit weit oben steht. Und so ist es die Kunst für die Verantwortlichen, mehr Sicherheit zu schaffen, ohne rechtsstaatliche Grundsätze, Verhältnismäßigkeit und Freiheitsrechte aufzugeben. Erinnern wir uns stets dabei an die Kernaussage des großen englischen Staatsphilosophen Thomas Hobbes: „Der Zweck des Staates ist die Sicherheit des Volkes.“ Nur wenn dieser nicht mehr für Sicherheit garantieren kann, so Hobbes weiter, dürfe das Volk seinen Gehorsam verweigern. So weit darf es in unserem Land nicht kommen.

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