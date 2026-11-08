Das Mädchen verschwand auf dem Schulweg in Marzahn. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die 13-jährige Lisa T. aus Berlin-Marzahn bleibt weiterhin verschwunden. Die 13-Jährige verließ am Dienstag, den 3. November, gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in der Golliner Straße und wollte vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nie an.

Nach Angaben der Ermittler spricht nach dem bisherigen Stand nichts dafür, dass sie sich freiwillig aus dem häuslichen Umfeld entfernt hat. Am Sonntag wird die Suche nach dem Mädchen weiter fortgesetzt.

Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Zunächst hatte die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts den Fall bearbeitet. Inzwischen führt die 5. Mordkommission die Ermittlungen, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin.

Die Beamten betonen, es gebe bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass Lisa ihrem sozialen und familiären Umfeld entgehen wollte. Nach ihrer Einschätzung hat sich das Kind nicht freiwillig aus dem häuslichen Umfeld entfernt.

Die Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn wird heute fortgesetzt. Die Suchmaßnahmen seien angelaufen, sagte Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, der Deutschen Presse-Agentur. Es seien mehr als 100 Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und der Mordkommissionen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf unterwegs. Auch Spürhunde würden wieder eingesetzt. „Alle Spuren sind Gegenstand der Ermittlungen, aber sie ist weiterhin verschwunden und nicht auffindbar.“

Suche nach Lisa T.: Helikopter im Einsatz

Am Samstag suchten rund 220 Polizeikräfte den Bereich Marzahn-Hellersdorf ab. Über dem Barnimplatz kreiste am Nachmittag ein Hubschrauber, am Boden kamen mehrere Einsatzhundertschaften und Mantrailerhunde zum Einsatz.

Die Einsatzkräfte verteilten Flugblätter, hängten Suchplakate in Hauseingängen auf und befragten erneut Anwohner. Polizeisprecher Florian Nath beschrieb das Gebiet mit seinen vielen Mehrfamilienhäusern, Grünflächen und Parks als weiträumig und die Suche damit als aufwendig. Einen Durchbruch gab es nach seinen Worten bislang nicht.

Polizei: „Es bestehen weiterhin Anhaltspunkte für ein Verbrechen“

Am Samstag hatte die Polizei erklärt: „Es bestehen weiterhin Anhaltspunkte für ein Verbrechen.“ Die Polizei spricht von Ermittlungen „wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens“.

Die Polizei sucht Menschen, die Lisa am Dienstagmorgen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können. Gefragt sind auch Personen, die das Mädchen näher kennen oder seit Dienstag Kontakt zu ihr hatten. „Wir sind weiterhin auf Hinweise angewiesen“, so der Staatsanwaltschaft.

Die 13-jährige Lisa T. wird seit mehreren Tagen vermisst. © Berliner Polizei

Beschrieben wird Lisa als 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank, mit langen, dunklen Haaren. Zuletzt trug sie eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine blaue Schlagjeans und weiß-beige Schuhe der Marke DC, Modell „Court Graffik“, und hatte einen schwarzen Rucksack ohne Markenaufdruck dabei. Hinweise nimmt die 5. Mordkommission unter der Rufnummer (030) 4664-911555 oder per E-Mail an LKA115-Hinweise@polizei.berlin.de entgegen, in dringenden Fällen gilt der Notruf 110.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema