Liveblog zum Parteitag: Eralp an eigene Kritiker: „Wollen wir unsere Stadt wirklich der CDU überlassen?“

Die Linke in Berlin entscheidet heute über den Beginn von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Wir berichten live von dem Parteitag.

Sechs Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus entscheidet die Berliner Linke heute über den Start von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD. Auf dem Parteitag in Lichtenberg (ab 10.00 Uhr) wird eine klare Mehrheit dafür erwartet. Die anderen beiden Parteien hatten bereits in der Vorwoche zugestimmt.

Das Wichtigste in Kürze Linken-Wahlsiegerin Eralp rechnet mit Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen.

Eralp steht beim Parteitag unter Polizeischutz.

Eralp, Schirmer und Wolter halten Eröffnungsreden.

10:50 Uhr: Eralp appelliert an die „Kritiker einer linksgeführten Regierung“ in der eigenen Partei

Mit einem eindringlichen Appell an die Kritiker in den eigenen Reihen wirbt Elif Eralp auf dem Sonderparteitag für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Sinngemäß fragt sie ihre Genossen, ob sie eine linksgeführte Regierung verhindern wollten. „Wollen wir unsere wundervolle und vielfältige Stadt wirklich der CDU überlassen?“, fragt Eralp. Die CDU kürze, spalte die Stadt und unternehme nichts gegen die Mietenkrise. Auffällig: Die anwesenden Neuköllner Linken applaudieren bei diesen Worten nicht.



Eralp verteidigt das Sondierungspapier als historischen Erfolg, insbesondere die geplante Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen. Allerdings habe die Partei Kompromisse eingehen müssen: „Wir haben zwar eine Riesenunterstützung in unserer Stadt, aber eben auch nicht 50 Prozent bei der Wahl.“



Auch die umstrittenen innenpolitischen Vereinbarungen spricht Eralp an. Der Schutz jüdischen Lebens und der Kampf gegen Antisemitismus seien ausdrücklich verankert. Zugleich müssten der Kampf gegen Antisemitismus sowie gegen antimuslimischen und antipalästinensischen Rassismus zusammengedacht werden.



Schließlich äußert sich Eralp zur Spiegel-Veröffentlichung über ihre Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie. Dem Bericht liege ein interner Vermerk zu einem Interview zugrunde, der nach ihrer Darstellung unzulässig veröffentlicht worden sei. Dass sie sich um ihre Familie sorge, sei selbstverständlich. „Ich lasse mich auch nicht einschüchtern“, sagt Eralp. Sie werde gegen Antisemitismus, Rassismus und organisierte Kriminalität vorgehen.

Elif Eralp spricht auf dem Sonderparteitag der Berliner Linken © Ipon/imago

10:30 Uhr: Maximilian Schirmer: „Was sich der Spiegel geleistet hat, geht überhaupt nicht“

In seiner Rede verteidigt Linken-Co-Landeschef Maximilian Schirmer die Spitzenkandidatin Elif Eralp gegen die jüngste Berichterstattung des Spiegels. Das Magazin habe „die Grenze zu kritischem Journalismus“ überschritten. Auch die parteiinternen Proteste kritisiert Schirmer: Wer jetzt Eralps Rücktritt fordere, statt ihr den Rücken zu stärken, handle nicht solidarisch.



Zugleich wirbt er für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Das Sondierungspapier sei ein „politischer Durchbruch“, insbesondere die geplante Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. „Wir sind angetreten, um jeden verdammten Hebel umzulegen, damit diese Stadt wieder bezahlbar wird.“

10:10 Uhr: Kerstin Wolter eröffnet den Parteitag und attackiert CDU

Mit einer scharfen Kritik an den Antisemitismusvorwürfen gegen ihre Partei eröffnet Kerstin Wolter, Co-Landesvorsitzende der Berliner Linken, den Sonderparteitag. Sie kritisiert Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die nach Wolters Darstellung Äußerungen der Linken mit der Schoah verglichen habe.



Zugleich erinnert Wolter an die Zustimmung bürgerlicher Parteien zum Ermächtigungsgesetz von 1933 und wirft der CDU vor, sich nicht ausreichend von der AfD abzugrenzen. „Wer sich auf die CDU verlässt, der ist verlassen“, sagt Wolter. Anschließend wirbt sie für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen: „Ich möchte, dass wir uns heute für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen entscheiden.“

10:00 Uhr: Der Sonderparteitag hat begonnen, kurz zuvor kommentiert Eralp den Gegenprotest

Kurz vor Beginn des offiziellen Programms des Sonderparteitags der Berliner Linken begrüßt Elif Eralp einige Parteimitglieder in der Halle des Dong Xuan Centers in Lichtenberg. Auf die Frage der Presse, was sie von den angekündigten Gegenprotesten gegen ihre Partei und das Sondierungspapier halte, antwortet Eralp, jeder habe das Recht zu protestieren.

Vor dem Parteitag haben mehrere Gruppen, darunter auch Mitglieder der Linken, zu Protesten gegen den angestrebten Koalitionskurs mit SPD und Grünen aufgerufen.

Zustimmung wird geprüft...

9.46 Uhr: Eralp rechnet mit Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen

Die Berliner Linke-Spitzenpolitikerin Elif Eralp ist überzeugt, dass die Linke bei ihrem Landesparteitag den Weg zu Koalitionsgesprächen mit Grünen und SPD mitträgt. „Ich glaube, dass die Partei mit ganz, ganz großer Mehrheit sich hinter mich stellen wird“, sagte die Fraktionsvorsitzende am Morgen unmittelbar vor Beginn des Parteitags im RBB-Inforadio. Sie will Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.

Trotz kritischer Stimmen und einer angekündigten Kundgebung von linken Gegnern einer Regierungsbeteiligung vor dem Tagungsort in Berlin-Lichtenberg gehe sie davon aus, „dass wir geeint gemeinsam entscheiden, in diese Koalitionsgespräche zu gehen, weil die Berlinerinnen und Berliner das so entschieden haben und das auch von uns erwarten, weil sie die ganz konkrete Hoffnung damit verbinden, dass sich ihr Leben verbessert“.

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