Lkw fährt auf A100 in Stauende – Autobahn stundenlang gesperrt

Mehrere Leichtverletzte, beschädigte Fahrzeuge, erheblicher Sachschaden: Ein Auffahrunfall legt die Berliner Stadtautobahn bis in die frühen Morgenstunden lahm.

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Feuerwehr und Rettungsdienst sind nach einer Massenkarambolage auf der A100 am Tempelhofer Damm im Einsatz.

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Ein Auffahrunfall mit einem Lastwagen hat die Berliner Stadtautobahn A100 am späten Mittwochabend für mehrere Stunden lahmgelegt. Der Lkw fuhr im Bereich des Tempelhofer Damms auf das Ende eines Staus auf, wie die Polizei nach Angaben der dpa mitteilte. Mehrere Autos wurden beschädigt, den Sachschaden bezifferte die Polizei als erheblich.

Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein Teil der Betroffenen wurde in Krankenhäuser gebracht. Zur genauen Zahl der Verletzten und der beschädigten Fahrzeuge machten die Beamten zunächst keine Angaben. Auch zur Unfallursache äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Die Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Reparaturarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Parallel Bauarbeiten auf südlichem Abschnitt

Unabhängig vom Unfall war in derselben Nacht ein anderer Abschnitt der A100 im Süden Berlins gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin war die Strecke zwischen den Anschlussstellen Oberlandstraße und Treptower Park beziehungsweise Späthstraße an der A113 in Fahrtrichtung Süd von 21.00 bis 5.00 Uhr wegen Wartungsarbeiten in den Tunneln Ortsteil Britz und Grenzallee gesperrt.

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