LNG-Importe sinken, Gasspeicher schlecht gefüllt: EU-Agentur bringt Gas-Sparpflicht im Winter ins Spiel

ACER sieht Europa in der Klemme: Die EU braucht 900 TWh LNG, doch Importe sinken. Bleibt die Lücke, könnte der Gasverbrauch staatlich gedrosselt werden.

Europa geht mit niedrigen Gasvorräten und gesunkenen LNG-Lieferungen in den Winter. Jetzt beziffert die europäische Regulierungsagentur ACER in ihrem neuen Gasmarktbericht den Beschaffungsdruck: Im Basisszenario der Behörde braucht die EU rund 900 Terawattstunden Flüssigerdgas (LNG), die nach der Wiederverdampfung ins Gasnetz eingespeist werden, um den Verbrauch und die Restbestände des vergangenen Winters zu halten. Das liegt elf Prozent über dem höchsten Vergleichswert der vergangenen fünf Winter.



Vor allem Deutschland startet mit einem deutlichen Rückstand. Aktuell (Stand Dienstag) sind die Gasspeicher hierzulande laut Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE) zu 61,65 Prozent gefüllt, Italiens dagegen zu rund 90 Prozent. Gleichzeitig stieg der europäische Gaspreis am Montag zeitweise über 97 Euro je Megawattstunde. Zusätzliche LNG-Terminals stehen bereit. Doch dafür muss Europa LNG beschaffen, um das es mit asiatischen Käufern konkurriert.

ACER: Ohne mehr LNG müsste der Gasverbrauch sinken

Die 900 Terawattstunden entsprechen etwa 78 Milliarden Kubikmetern Erdgas. ACER setzt dafür einen Gasverbrauch wie im vergangenen Winter und einen Speicherfüllstand von erneut rund 28 Prozent am Ende der Heizsaison an. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Winter wurden nur rund 662 Terawattstunden LNG ins Netz eingespeist, der Höchstwert lag bei 812 Terawattstunden.

ACER setzt dabei hohe Pipelineimporte und eine hohe europäische Gasförderung voraus. Russische Pipelineimporte werden auf dem Niveau des Vorwinters angesetzt. Ob die berechneten Speicherverläufe technisch umsetzbar sind, hat die Behörde nicht geprüft.

ACER bezeichnet die benötigten LNG-Mengen nicht als grundsätzlich unvereinbar mit der vorhandenen Importinfrastruktur. Doch freie Terminalkapazitäten garantieren keine Lieferung. „Europa hat genügend Importterminals aufgebaut, aber sich nicht mit genügend LNG eingedeckt“, hatte EWI-Forscher Hendrik Diers bereits im Sommer gewarnt, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Erreicht die LNG-Einspeisung in diesem Winter nur den Durchschnitt der vergangenen fünf Winter, müsste die EU ihren Gasverbrauch gegenüber dem Vorwinter um rund sechs Prozent senken, um die Heizsaison mit einem Speicherfüllstand von 20 Prozent zu beenden. Laut ACER könnten mildes Wetter oder Reaktionen auf hohe Preise den Verbrauch reduzieren. Die Behörde nennt auch verpflichtende Verbrauchseinschränkungen als mögliche Maßnahme.

Italien fördert Gasspeicher – Deutschland hinkt hinterher

Am 21. Oktober waren die EU-Speicher laut ACER durchschnittlich zu 75 Prozent gefüllt. Deutschland und die Niederlande lagen während des Sommers unter ihren historischen Füllstandskurven. Zusammen besitzen beide Länder etwa ein Drittel der europäischen Speicherkapazität. Rehden, Deutschlands größter Speicher, war am 21. Oktober erst zu 18 Prozent gefüllt.

Italien unterstützt die Speicherbefüllung mit finanziellen Anreizen und strengen Vorgaben. Deutsche Betreiber hatten gegenüber der Berliner Zeitung dagegen schon im Sommer ungünstige Preissignale kritisiert: Kurzfristig verfügbares Gas war teurer als Lieferungen für den Winter. Händler mussten also teuer einkaufen, ohne auf entsprechend höhere Verkaufspreise hoffen zu können.

„Die heute niedrigen Speicherstände sind ernst zu nehmen und bedeuten einen geringeren Puffer im Vergleich zu vorangegangenen Wintern“, erklärte der Speicherbetreiber EWE im August auf Anfrage der Berliner Zeitung. Mit sinkendem Füllstand nimmt zudem die mögliche tägliche Gasentnahme ab.

USA liefern weniger LNG – Europas Abhängigkeit wächst

Die USA lieferten im vergangenen Sommer rund 64 Prozent der EU-LNG-Importe und etwa 30 Prozent sämtlicher EU-Gasimporte. Dabei sank die eingeführte US-LNG-Menge gegenüber dem Vorjahressommer um neun Prozent. Ihr Anteil wuchs trotzdem, weil andere Lieferungen stärker zurückgingen. Insgesamt importierte die EU rund 14 Prozent weniger LNG.

ACER verweist im Bericht auf ausgefallene Lieferungen aus Katar durch den Iran-Krieg und die Störungen an der Straße von Hormus sowie den verschärften Wettbewerb mit Asien. Rund 30 Prozent der europäischen LNG-Importe stammen vom Spotmarkt. LNG wird meist dorthin geliefert, wo Käufer höhere Preise bieten. Zahlreiche Tanker, die eigentlich europäische Häfen ansteuern sollten, haben in den vergangenen Monaten ihren Kurs geändert und sind stattdessen nach Asien gefahren, weil die LNG-Preise dort höher waren.

Ebenfalls relevant für Europas Gasversorgung bleibt Russland – trotz des bevorstehenden Importverbots in der EU ab 2027. Der russische Anteil an den EU-LNG-Importen lag im Sommer bei 14 Prozent, die Mengen gingen gegenüber dem Vorjahressommer nur um rund zwei Prozent zurück. Der vorgesehene Ausstieg erhöht den Bedarf an anderen Quellen. Allerdings bestehen Zweifel, ob Europa Alternativen finden kann.

„Ich gehe nicht davon aus, dass die russischen Pipelinegas- und LNG-Lieferungen aus anderen Quellen nachhaltig ersetzt werden können“, sagte Thomas Geisel, früherer Direktor für Erdgaseinkauf bei Eon Ruhrgas und ehemaliger Oberbürgermeister von Düsseldorf, auf eine frühere Anfrage.

Warum deutschen Gasverbrauchern ein teurer Winter droht

Auch neue Verträge helfen kurzfristig kaum. Der staatliche Gasimporteur Sefe schloss am Montag einen Liefervertrag über jährlich eine Million Tonnen LNG aus Kanada für 20 Jahre, wie die Berliner Zeitung berichtete. Die ersten Lieferungen werden aber erst Anfang der 2030er-Jahre erwartet und sind zudem nicht für Deutschland reserviert.

Die Bundesnetzagentur bewertet die Versorgung dennoch weiterhin als stabil und die Gefahr einer angespannten Gasversorgung als gering. Auf dem Weltmarkt sei ausreichend Gas verfügbar. Die Behörde verweist auf das Zusammenspiel von Pipelineimporten, Speichern, LNG und Nachfrage. Muss Europa im Winter kurzfristig teures LNG zukaufen, drohen Haushalten und Unternehmen jedoch höhere Gasrechnungen.

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