Lob mit Haken: Hamann adelt Union Berlin für Fußball, den man nicht mehr will

Lobende Worte für den 1. FC Union Berlin waren von Dietmar Hamann zuletzt selten zu hören. Gerade nach den ernüchternden Auftritten zu Saisonbeginn sparte der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte nicht mit Kritik an den Eisernen. Nach dem 0:0 gegen Borussia Dortmund klang das nun ganz anders.



„Union hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Hamann in der Sendung Sky90. Die Berliner hätten so gespielt, wie man sie kenne, seien „unheimlich giftig“ gewesen und hätten den Dortmundern „keine Zeit zum Atmen“ gelassen. Wenn ein Unioner einmal ausgespielt gewesen sei, habe sofort der nächste bereitgestanden. „Und Dortmund hat es über 90 Minuten nicht geschafft, das Bollwerk zu brechen“, so der Experte.

Dietmar Hamann lobt Defensivstärke des 1. FC Union

Der Haken an Hamanns Lob: Der TV-Experte bescheinigt Union ausgerechnet jene Qualitäten, die den Verein seit Jahren auszeichnen. Dabei soll sich unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli gerade etwas verändern. Die Köpenicker wollen offensiver spielen und vor allem junge Spieler entwickeln. Die defensive Widerstandsfähigkeit soll natürlich eine wichtige Grundlage bilden – sie allein soll aber nicht mehr den Fußball von Union bestimmen.



Dass Union gegen Dortmund erfolgreich dagegenhielt, steht außer Frage. Mit 38 Prozent Ballbesitz überließen die Berliner dem BVB zwar einen großen Teil der Spielkontrolle. Die Dortmunder aber konnten damit nicht viel anfangen und fanden trotz ihrer 62 Prozent Ballbesitz kein Mittel, um die kompakte Abwehr zu überwinden.



Allerdings erzählen die übrigen Zahlen eine weniger eindeutige Geschichte: Union gab elf Torschüsse ab, Dortmund zehn. Auch bei den erwarteten Toren (xGoals) lag der BVB mit 1,09 gegenüber 0,8 nur knapp vorn. Von einer erdrückenden Dortmunder Überlegenheit lässt sich daraus kaum sprechen, sondern eher davon, dass die Unioner unter Lustrinelli mutiger spielen.

Aus Berliner Sicht zählt aber ohnehin vor allem das Ergebnis. Das 0:0 war ein verdienter Punktgewinn gegen einen Champions-League-Teilnehmer, der in der Bundesliga ebenfalls noch ungeschlagen ist. Nur der FC Bayern hat bislang ebenfalls keine Niederlage kassiert. Beide Mannschaften stehen damit punktgleich an der Tabellenspitze.



Für die Eisernen ist das Ergebnis, aber vor allem die Leistung ein weiterer Beleg dafür, dass die Mannschaft auch gegen starke Gegner bestehen kann. Hamanns Lob ist deshalb durchaus berechtigt. Der frühere Nationalspieler würdigt jene Widerstandsfähigkeit, die Union in den vergangenen Jahren häufig ausgezeichnet hat: giftig sein, Räume eng machen, Zweikämpfe annehmen und den Gegner an der eigenen Defensive verzweifeln lassen. Gegen einen Gegner von Dortmunds Format sind diese Qualitäten unverzichtbar.

Union muss zusätzliche spielerische Lösungen finden

Doch wenn Union langfristig mehr sein will als ein unangenehmer Gegner, muss die Mannschaft ihre Widerstandsfähigkeit mit zusätzlichen spielerischen Lösungen verbinden. Lustrinellis Anspruch ist es, offensiver aufzutreten und insbesondere junge Spieler weiterzuentwickeln. Entscheidend wird sein, was Union darüber hinaus entwickelt.



Das Dortmund-Spiel war dafür ein guter Prüfstein. Die Berliner hielten den BVB in Schach, erarbeiteten sich eigene Chancen und ließen sich nicht bezwingen. Dass sie bei den Torschüssen sogar knapp vorn lagen, zeigt zudem, dass ihr Auftritt mehr war als ein reines Abwehrbollwerk.



Hamann hat also recht: Union hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Die entscheidende Frage für die weitere Entwicklung lautet allerdings, ob die Eisernen künftig nicht nur dafür gelobt werden, wie schwer sie zu knacken sind – sondern auch dafür, wie viel sie selbst mit dem Ball anfangen. Der Punkt gegen Dortmund ist ein Erfolg. Für Lustrinelli und seine Mannschaft wird es nun darum gehen, auf dieser Grundlage den nächsten Schritt zu machen.

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