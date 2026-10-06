„Locker 10.000 Euro“: Diese Familie gibt jedes Jahr ein kleines Vermögen für Roland Kaiser aus

Rund 70 Roland-Kaiser-Konzerte und 10.000 Euro pro Jahr: Eine Fan-Familie berichtet im ZDF. Alle Infos zu Tickets und Terminen der Arena-Tour 2027.

Roland Kaiser schickt den Fans einen Kuss: Hier bei seinem ausverkauften Konzert beim Kunstrasen Open Air in Bonn am 15. August 2026.

Andere Familien sparen auf ein neues Auto. Corina und ihr Mann sparen auf Roland Kaiser.



Rund 70 Konzerte des Schlagersängers hat das Paar aus Bayern schon besucht. Das berichtet Focus Online unter Berufung auf die ZDF-Reihe „Terra Xplore“, in der die Familie von ihrer Leidenschaft erzählt.

10.000 Euro im Jahr für Roland Kaiser

Tickets, Anreise, Hotel und Fanartikel summieren sich nach Corinas Rechnung auf „locker 10.000 Euro“ im Jahr. Umgerechnet sind das gut 830 Euro im Monat oder rund 27 Euro an jedem einzelnen Tag.



„Warum hast du nicht nein gesagt“, fragt Kaiser in einem seiner bekanntesten Hits. Beim Blick aufs Konto hat sich die Familie diese Frage offenbar nie gestellt.

Warum 2027 noch teurer wird

Billiger wird das Hobby nicht. „Nächstes Jahr wird es noch schlimmer“, sagt Corina in der Sendung. Grund ist die neue Arena-Tour, deren Tickets nach ihrer Aussage fast doppelt so viel kosten.



Die Einstiegspreise unterscheiden sich schon je nach Stadt deutlich. In Köln geht es laut koeln.de ab 69,90 Euro los, in Berlin laut berlin.de ab 89,90 Euro. Dazu kommen gesondert angebotene Premium-Tickets.

Im Wohnzimmer steht eine Kaiser-Vitrine

Wer die Familie besucht, merkt schnell, wer hier den Ton angibt. Im Wohnzimmer steht eine Vitrine voller Konzertbändchen und Autogrammkarten, dazwischen stecken Fotos von unzähligen Abenden vor der Bühne.



Die Leidenschaft ist erblich. Sohn Michael (23) und seine Freundin Lea fahren ebenfalls mit zu den Konzerten.

Wenn Schlager durch schwere Zeiten trägt

Für die Familie ist die Musik mehr als Unterhaltung. Michael litt nach Angaben aus der Sendung an einer Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Die Lieder hätten ihm in dieser Zeit geholfen, erzählt die Familie.



Auch Corina habe in einer psychisch belastenden Phase durch die Musik wieder Hoffnung gefunden. An Kaiser bewundert die 50-Jährige vor allem die klare Stimme und dass er zweieinhalb Stunden souverän durchsingt.

Arena-Tour 2027: Roland Kaiser kommt nach Berlin

Den nächsten großen Posten hat die Familie schon fest im Kalender. Ab April 2027 tourt Kaiser mit der Show „Unser Moment“ durch die großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Am 6. Mai 2027 macht die Tour in der Uber Arena in Friedrichshain Station. Für den gebürtigen Weddinger ist es ein Heimspiel, nur wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag am 10. Mai.

Ausverkaufte Waldbühne, neuer Open-Air-Sommer

Wie groß der Andrang ist, zeigte schon dieser Sommer. Seine Open-Air-Tournee beendete Kaiser mit zwei ausverkauften Abenden in der Berliner Waldbühne. Insgesamt sahen ihn nach Angaben von visitBerlin rund 350.000 Menschen in Deutschland und Österreich, auch die vier „Kaisermania“-Konzerte in Dresden waren schnell ausverkauft.



Für 2027 hat der Sänger zusätzlich zur Arena-Tour elf Open-Air-Termine unter dem Titel „Unser Sommermoment“ angekündigt. Für Corinas Familie heißt das: Frühjahr in der Halle, Sommer unter freiem Himmel.



Die 10.000 Euro dürften 2027 also kaum reichen. Die Vitrine im Wohnzimmer übrigens auch nicht.

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