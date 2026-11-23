Eine Löwin auf der Pirsch: Im Istanbuler Bezirk Sarıyer suchen Einsatzkräfte seit Sonntag nach einem entlaufenen Raubtier (Symbolbild).

Eine Löwin, gefilmt von einer Überwachungskamera, mitten in einem Wohnviertel von Istanbul. Seit Sonntagabend sucht ein Großaufgebot das Tier mit Drohnen und Wärmebildkameras.



Gefunden haben sie bis Montagabend nicht einmal einen Pfotenabdruck.

Löwin in Istanbul: Kamera filmt Raubtier im Wohnviertel

Gegen 18 Uhr Ortszeit am Sonntag (16 Uhr MEZ) erfassten Kameras im Viertel Uskumruköy im Bezirk Sarıyer ein Tier, das die Behörden für eine Löwin halten. Das teilte das Istanbuler Gouverneursamt mit. Kurz darauf ging ein Notruf ein.



Uskumruköy liegt im grünen Norden der Metropole, direkt am Belgrader Wald. Das Waldgebiet ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Istanbuler.



Ein Augenzeuge schilderte der Hürriyet, er habe das Tier zuerst für einen Hund gehalten. Dann habe er gesehen, was da wirklich vor ihm stand.

Bürgermeister bittet: „Verlassen Sie Ihre Häuser nicht“

Sarıyers Bürgermeister Mustafa Oktay Aksu bat die Bewohner, zu Hause zu bleiben. Sie sollten keinen Schaden nehmen und die Arbeiten nicht behindern, sagte er dem Sender CNN Türk.



Die Löwin wirke, als sei sie von jemandem aufgezogen und gefüttert worden, sagte Aksu. Sie wechsle ständig den Ort.

Erst im Wärmebild geortet, dann keine Spur mehr

In der Nacht sah es nach einem schnellen Ende aus. Teams mit Wärmebildtechnik orteten das Tier in einem Waldstück neben einer Wohnanlage, teilte die türkische Naturschutzbehörde mit. Tierärzte standen mit Betäubungspfeilen bereit.



Doch die Löwin blieb verschwunden. Laut dem Portal Habertürk fanden die Suchtrupps auch bei großflächigen Durchkämmungen keine Spur. Inzwischen sind Kommandoeinheiten der Gendarmerie im Einsatz.



Ein Löwentrainer, der die Suche begleitet, hält es laut dem Portal für unwahrscheinlich, dass das Tier noch in dem Gebiet ist. Nun sollen Fotofallen helfen.



Selbst der Bürgermeister zweifelt inzwischen. Das Tier sehe aus wie eine Löwin, könne aber auch ein anderes sein, sagte er dem Sender NTV.

Belgrader Wald gesperrt, Gerüchte über Abschuss unbestätigt

Die Gendarmerie hat Straßen in Uskumruköy gesperrt. Auch der Belgrader Wald ist laut der Zeitung Milliyet für Autos und Fußgänger geschlossen.



Berichte in sozialen Medien, die Löwin sei erschossen worden, sind nicht bestätigt. Die Behörden wollen sie lebend fangen.

Wem gehört die Löwin? Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Istanbuler Oberstaatsanwaltschaft hat von Amts wegen Ermittlungen eingeleitet. Ein Halter ist bislang nicht bekannt. Vermutet wird, dass die Löwin illegal ins Land gebracht und in einer Villa gehalten wurde.



Erlaubt wäre das nicht. In der Türkei dürfen Raubtiere wie Löwen nur in zugelassenen Einrichtungen wie Zoos leben, berichtet Euronews.



Die Ortsvorsteherin von Uskumruköy, Şeyda Üst, wohnt seit rund 22 Jahren im Viertel. Affen und Schlangen seien hier schon gemeldet worden, sagte sie. Einen Löwen habe es noch nie gegeben.

Löwin in Istanbul: Chronologie der Suche Sonntag, 18 Uhr Ortszeit: Überwachungskameras in Uskumruköy filmen das Tier

Sonntagabend: Notruf, Gendarmerie und Naturschutzbehörde rücken aus

Nacht zu Montag: Wärmebildteams orten die Löwin in einem Waldstück

Montag: keine Spuren, Kommandos verstärken die Suche, Belgrader Wald gesperrt

Montagabend: Löwin weiter nicht gefasst, Fotofallen aufgestellt

Ob die Löwin noch in den Wäldern von Sarıyer liegt oder längst ganz woanders ist, kann derzeit niemand sagen. Für die Anwohner heißt das: weiter drinnen bleiben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema