Lohnen sich Verbrenner mehr? VW verdient am Elektro-SUV bis zu 30 Prozent weniger

VW, BMW und Mercedes investieren Milliarden in Elektroautos, verdienen aber oft mehr mit Verbrennern. Experten erklären, was den Herstellern zum Verhängnis wird.

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Elektroauto-Produktion bei VW: Die Nachfrage wächst, doch mit den Fahrzeugen verdient der Konzern weniger als mit Verbrennern.

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Die großen deutschen Autobauer stecken weiter in einer historischen Krise. VW, BMW und Mercedes-Benz haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 5,6 Milliarden Euro nach Steuern verdient – 57 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Doch neben dem Markteinbruch in China und hohen Standortkosten belastet bei Volkswagen ein weiterer Faktor das Ergebnis: die steigende Nachfrage nach Elektroautos in Europa.



„Bei den deutschen Autobauern ist man bisher bei den Elektroautos im deutlichen Kostennachteil“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des Center for Automotive Research (CAR) in Bochum, der Berliner Zeitung. Der Autoexperte kritisiert neben der Fertigung auch die Modellvielfalt und die Wahl der Produktionsstandorte. Lohnen sich Elektroautos für VW und Co. bislang nicht – oder haben die Hersteller ihre Kosten nicht im Griff?

VW bestätigt: E-Auto-Erfolg belastet Gewinne

Volkswagen bestätigt auf Anfrage, dass der steigende Elektroabsatz die Ertragslage belastet. Ein Sprecher verweist auf die jüngsten Aussagen von Finanzvorstand Arno Antlitz im Rahmen der Vorstellung der Quartalsergebnisse am vergangenen Donnerstag: „Der Markterfolg unserer Elektrofahrzeuge setzt unser Ergebnis zusätzlich unter Druck, weil wir mit Elektroautos heute noch weniger verdienen als mit Verbrennern“, sagte Antlitz.

Beim neuen ID. Cross erreiche VW etwa 70 bis 80 Prozent des Ergebnisbeitrags seines Verbrenner-Pendants, erklärt der Sprecher. Kleinere Modelle lägen noch etwas darunter. Mit der Einführung der neuen Elektroplattform SSP um 2030 rechne der Konzern grundsätzlich mit Margenparität zwischen reinen Elektroautos und Verbrennern.

Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA), unterscheidet zwischen dem Beitrag eines einzelnen Fahrzeugs und der Rentabilität eines Modellprogramms. „Elektroautos bringen häufig geringere Ergebnisbeiträge – daraus folgt aber nicht, dass jedes Fahrzeug Verluste verursacht“, erklärt er auf Anfrage.

Nach Abzug der direkt zurechenbaren Kosten bleibe der Deckungsbeitrag, um weitere Kosten zu decken und Gewinne zu erwirtschaften. Ob sich einschließlich Entwicklung, Fabriken und Anlaufkosten ein ganzes Modellprogramm rechne, sei eine andere Frage. Vollständig aufgeschlüsselte Ergebnisse nach Antriebsart veröffentlichten die deutschen Hersteller nicht.

Verdrängten Elektroautos mit geringeren Ergebnisbeiträgen profitablere Verbrenner, könne der Konzerngewinn sinken, obwohl die Elektrofahrzeuge positive Beiträge lieferten. „Margenschwächer bedeutet nicht automatisch unrentabel – und der Gewinneinbruch lässt sich nicht allein dem Elektroauto zuschreiben“, sagt Reindl. Der Druck aus China, Zölle und Abschreibungen belasteten die Unternehmen zusätzlich.

E-Autos: China produziert günstiger als VW und Co.

Dudenhöffer nennt mehrere Gründe für den Kostenrückstand. Chinesische Hersteller könnten auf ihrem großen Heimatmarkt hohe Stückzahlen erreichen. Deutsche Autobauer nutzten zudem bisher kaum das sogenannte Giga-Casting. Dabei werden große Fahrzeugbauteile in einem Stück gegossen.

„Der Nachteil liegt nicht ausschließlich bei den Batterien, sondern im Produktionssystem, in der Produktvielfalt – die Kosten treibt – und natürlich am Produktionsstandort“, sagt Dudenhöffer. Die deutschen Hersteller produzierten seiner Einschätzung nach zu stark in Deutschland. Als Gegenbeispiel nennt er Tesla in Grünheide: Das Unternehmen setze auf hohe Automatisierung, Giga-Casting und Standardisierung statt Vielfalt.

Führende chinesische Hersteller könnten Elektroautos zu deutlich niedrigeren Stückkosten fertigen als die deutschen Autobauer, erklärt Reindl. Sie profitierten von niedrigeren Löhnen und Energiekosten, höherer Produktivität und eng verzahnten Lieferketten. Auch günstigere Batterien und schnellere Entwicklungsprozesse senkten die Kosten. BYD fertige viele wichtige Komponenten selbst. Allerdings zwinge der Preiswettbewerb auch chinesische Anbieter zu Zugeständnissen. „Chinas führende Hersteller haben einen realen Kostenvorsprung – eine generell höhere Elektroauto-Rendite aller chinesischen Anbieter ist damit nicht belegbar.“

Die Batterie bleibe der wichtigste einzelne Kostentreiber. Hinzu kämen Entwicklungs- und Anlaufkosten, die sich zunächst auf begrenzte Stückzahlen verteilten. Höhere Kosten könnten die Hersteller im Wettbewerb nicht beliebig über die Verkaufspreise weitergeben. Auch komplexe Konstruktionen und viele Varianten verteuerten die Fahrzeuge.

Ein Elektroauto von BYD im Berliner Straßenverkehr: Chinesische Hersteller fertigen E-Autos laut Experten zu deutlich niedrigeren Stückkosten als deutsche Autobauer. © Jens Kalaene/dpa

BMW iX3 erreicht laut Konzern bereits Verbrenner-Marge

BMW erklärt auf Anfrage, beim elektrischen iX3 in europäischen Märkten bereits die gleichen Margen wie bei Verbrennern zu erreichen. Mit steigenden Stückzahlen werde sich dieser Effekt ausweiten. Die Profitabilität einzelner Modelle oder Antriebsarten veröffentlicht der Konzern allerdings nicht.

Eine Sprecherin nennt Einsparungen bei der neuen Antriebsgeneration: „Die Kosten der neuen Hochvoltbatterien sinken bei vergleichbarer Reichweite um 40 bis 50 Prozent gegenüber der fünften Generation.“ Beim Elektromotorenportfolio betrage die Kostensenkung 20 Prozent. Im dritten Quartal stiegen die vollelektrischen Auslieferungen laut BMW um 7,2 Prozent auf 110.257 Fahrzeuge.

Einen isolierten Ergebniseffekt des wachsenden Elektroanteils weist BMW nicht aus. Die Sprecherin nennt neben China und zusätzlichen Importzöllen auch höhere Abschreibungen beim Hochlauf der sogenannten „Neuen Klasse“ sowie Portfolio- und Strukturmaßnahmen als Einflussfaktoren.

Mercedes-Benz beantwortet die Frage nach der konkreten Margenlücke nicht mit Zahlen. Ein Sprecher verweist auf Fortschritte bei Kosten und Profitabilität der neuen Elektrogeneration. „Entscheidend ist für uns jedoch nicht kurzfristiges Volumen um jeden Preis, sondern profitables Wachstum.“

Reindl hält vergleichbare Margen für einzelne Modelle früher für plausibel, für breite Modellpaletten eher zum Jahrzehntende. Größere Stückzahlen, günstigere Batterien und mehr gemeinsame Komponenten könnten die Lücke schließen. Preisnachlässe könnten technische Einsparungen allerdings wieder aufzehren. „2030 ist ein nachvollziehbarer Zielhorizont, aber keine Gewinngarantie.“

Mercedes will Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erhöhen

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) beziffert die Investitionen der Branche in die klimaneutrale und digitale Mobilität zwischen 2026 und 2030 auf mehr als 500 Milliarden Euro. Gewinne kämen häufig noch aus dem Verbrennergeschäft. Zugleich erschwerten hohe Energiepreise, Steuern, Abgaben und Lohnkosten die Produktion in Deutschland.

Eine Verbandssprecherin erklärt: „In der Folge sind immer mehr Unternehmen gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen Produktion ins Ausland zu verlagern, wenn die dortigen Standortbedingungen sehr viel besser sind.“

Mercedes verhandelt im Rahmen seiner allgemeinen Produktivitätsoffensive über Einschnitte für Beschäftigte. Die strukturellen Kosten einschließlich der Arbeitskosten seien international nicht wettbewerbsfähig. Zu den Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite gehöre „auch eine Erhöhung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich“. Aus Unternehmenssicht sei dies der direkteste und fairste Weg, Arbeitskosten schnell zu senken. Einen Zusammenhang allein mit den Elektroauto-Margen stellt Mercedes nicht her.

BMW verweist dagegen auf Investitionen in Deutschland: rund eine Milliarde Euro für das neue Hochvoltbatteriewerk Irlbach-Straßkirchen und weitere 650 Millionen Euro für den Umbau des Werks München.

Reindl warnt vor Sparprogrammen, die wettbewerbsfähige Batterien, Software und neue Modelle verzögerten. Dann würden heutige Einsparungen den morgigen Rückstand vergrößern. „Entscheidend ist, ob die Unternehmen Kosten senken und zugleich ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit finanzieren.“

Die Experten sind sich einig: Für VW und Co. reicht es nicht, mehr Elektroautos zu verkaufen. Sie müssen mehr daran verdienen.

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