Für einen Freibetrag beim Lohnsteuerabzug 2026 endet die Antragsfrist bald. Prüfen Sie jetzt, ob Sie betroffen sind. Wie Sie nun vorgehen können.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Wer hohe Jobkosten hat, kann sich mit der Lohnsteuer-Ermäßigung mehr Netto ins Dezembergehalt holen. Der Antrag für 2026 muss bis zum 30. November beim Finanzamt eingegangen sein. (Symbolbild)

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Rechnen Sie kurz nach, bevor Sie weiterlesen: Kommen Sie mit Pendelstrecke, Arbeitszimmer, Unterhalt oder Krankheitskosten auf absetzbare Ausgaben von mehr als 600 Euro? Dann sollten Sie jetzt nicht lange zögern.

Denn nur noch bis Montag, 30. November 2026, nehmen die Finanzämter Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung für das laufende Jahr an. Wer die Frist hält, bekommt einen Freibetrag eingetragen – und zahlt im Dezember weniger Lohnsteuer, das Netto steigt spürbar.

Eines vorweg: Geschenkt wird dabei nichts. Der Freibetrag zieht eine Entlastung nur zeitlich vor, die sonst erst nach der Steuererklärung käme. Genau das macht ihn kurz vor Weihnachten so interessant.

Lohnsteuer-Ermäßigung: So funktioniert der Freibetrag

Beim Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren berücksichtigt das Finanzamt absehbare Kosten schon beim monatlichen Lohnsteuerabzug statt erst Monate später im Steuerbescheid. Der bewilligte Freibetrag wird laut der amtlichen Anleitung der Finanzverwaltung als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal (Elstam) gespeichert und dem Arbeitgeber automatisch zum Abruf bereitgestellt. Sie müssen Ihrem Arbeitgeber die Höhe also nicht selbst melden.

Die Frist steht in § 39a des Einkommensteuergesetzes: Sie beginnt am 1. November des Vorjahres und endet am 30. November des Kalenderjahres, in dem der Freibetrag gilt. Nach dem Stichtag lässt sich die Ermäßigung für 2026 nur noch über die Einkommensteuererklärung geltend machen.

600-Euro-Grenze: Diese Hürde müssen Antragsteller nehmen

Für Werbungskosten, Sonderausgaben und bestimmte weitere Aufwendungen gilt eine Antragsgrenze von 600 Euro. Bei Werbungskosten zählt dafür nur der Teil oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags – denn 1230 Euro im Jahr berücksichtigt das Finanzamt bei jedem Arbeitnehmer ohnehin automatisch, wie die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen erläutert.

So rechnen Sie die Hürde selbst nach: Arbeitnehmer-Pauschbetrag: 1230 Euro, gibt es ohne jeden Nachweis

Antragsgrenze: mehr als 600 Euro

Folge: Reine Werbungskosten müssen über 1830 Euro liegen (1230 Euro plus mehr als 600 Euro)

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen zählen für die 600-Euro-Grenze ebenfalls mit

Typische Posten: Fahrten zur Arbeit, doppelte Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Unterhalt, Krankheitskosten

Warum ausgerechnet der Dezember profitiert

Ein neu beantragter Jahresfreibetrag wird nach § 39a EStG grundsätzlich auf die Monate nach der Antragstellung verteilt. Wer jetzt im November beantragt, bei dem landet der komplette Jahresbetrag im Dezember. Die einzubehaltende Lohnsteuer sinkt dadurch in der Abrechnung vor dem Jahreswechsel einmalig, das ausgezahlte Netto steigt entsprechend.

Eine Garantie für die Dezemberabrechnung gibt es allerdings nicht. Ob es klappt, hängt davon ab, wann das Finanzamt den Antrag bearbeitet und wann der Arbeitgeber die Abrechnung erstellt. Die Deutsche Presse-Agentur empfiehlt deshalb, bei einem so späten Antrag zusätzlich die Lohnbuchhaltung zu informieren. Pflicht ist das nicht, die Daten kommen elektronisch.

Steuererklärung wird zur Pflicht

Der vorgezogene Vorteil hat einen Preis: Wer einen Freibetrag eintragen lässt, muss für das Jahr laut der Elster-Anleitung in der Regel eine Einkommensteuererklärung abgeben. Ausnahmen gelten unter anderem, wenn ausschließlich bestimmte Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbeträge berücksichtigt werden.

Fallen die tatsächlichen Kosten niedriger aus als beantragt, droht mit dem Bescheid eine Nachzahlung. Denn der Freibetrag wirkt nur auf den laufenden Lohnsteuerabzug – die endgültige Steuer legt erst die Einkommensteuererklärung fest.

Wer gar keinen Antrag stellen muss

Ein Freibetrag gilt längstens zwei Kalenderjahre. Wer ihn bereits im vergangenen Jahr für 2025 und 2026 hat bewilligen lassen, muss jetzt nichts unternehmen, solange sich die Verhältnisse nicht geändert haben, teilt die Hessische Finanzverwaltung mit.

Eine gesonderte Mitteilung über die Eintragung verschickt das Finanzamt demnach grundsätzlich nicht – kontrollieren können Sie Ihre gespeicherten Elstam selbst im Benutzerkonto bei Mein Elster.

Checkliste: So klappt es bis zum 30. November Kosten überschlagen: Kommen mehr als 600 Euro oberhalb der Pauschbeträge zusammen?

Antrag digital in Mein Elster stellen („Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2026“) – oder mit den amtlichen Formularen beim Wohnsitzfinanzamt

Gleich mitdenken: Der Antrag lässt sich auf 2026 und 2027 ausdehnen

Nachweise bereithalten, falls das Finanzamt nachfragt

Nach der Bewilligung die Dezemberabrechnung kontrollieren

Wer den Stichtag verpasst, verliert kein Geld, sondern Zeit: Die Entlastung kommt dann erst mit dem Steuerbescheid für 2026, also frühestens im kommenden Jahr. Und für das nächste Jahr läuft die Runde bereits – den Antrag für 2027 können Beschäftigte seit dem 1. November 2026 stellen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema