Robbie Williams kommt zum Lollapalooza Berlin 2027 – mit Sombr und The Neighbourhood

Das Festival hat die ersten Acts für den 17. und 18. Juli 2027 im Olympiapark verkündet. Was die drei Namen bedeuten und was die Weekend-Tickets kosten.

Robbie Williams ist der erste Headliner des Lollapalooza Berlin 2027 (Archivbild von einem Konzert in Dänemark im August 2026).

Das Lollapalooza Berlin geht früh in die Offensive: Wie das Festival mitteilt, stehen für den 17. und 18. Juli 2027 im Olympiapark die ersten drei Acts fest. Robbie Williams führt an, dazu kommen The Neighbourhood und Sombr. Drei Namen, drei Generationen.

Das Wichtigste in Kürze

Wann: 17. und 18. Juli 2027



Wo: Olympiapark Berlin



Bestätigt: Robbie Williams, The Neighbourhood, Sombr



Tickets: Weekend-Ticket ab 179 Euro (Phase 1)



Weitere Acts: sollen bald folgen

Robbie Williams: Der Entertainer an der Spitze

Robbie Williams gibt sein Lolla-Berlin-Debüt und bringt frischen Rückenwind mit. Anfang 2026 erschien das 13. Studioalbum „Britpop“ des einstigen Take-That-Teenie-Stars, eine Verbeugung vor den Neunzigern mit Gästen wie Chris Martin, Gaz Coombes und Tony Iommi.



Live ist Robbie Williams ohnehin ein Entertainment-Garant. Seit Jahrzehnten füllt er Stadien und macht aus Festivalwiesen Mitsingchöre, spätestens bei der Ballade „Angels“. Und das diesjährige Lolla-Berlin-Festivalmotto „Let us entertain you“ spielt unverkennbar auf seinen Klassiker „Let Me Entertain You“ an.

Zustimmung wird geprüft...

The Neighbourhood: Die Rückkehr nach der Pause

Die Band aus Newbury Park in Kalifornien wurde 2012 mit „Sweater Weather“ zum Phänomen. Der Song stammt von der EP „I’m Sorry…“, das Debütalbum „I Love You.“ folgte 2013. Der Mix aus Indie, dunklem Pop und Hip-Hop-Einflüssen prägte ihren Signature-Sound.



2022 legte die Band eine Pause ein, im August 2025 kündigte sie die Rückkehr an. Das Album „(((((ultraSOUND)))))“ erschien noch im selben Jahr, 2026 folgt die erste Arena-Welttournee. Die Deutschland-Shows im Mai waren binnen Minuten ausverkauft. Auch wer damals keine Karte mehr abbekam, hat nun also eine zweite Chance beim Lolla Berlin.

Zustimmung wird geprüft...

Sombr: Der Gen-Z-Star

Hinter dem knackigen Künstlernamen Sombr steckt der New Yorker Shane Boose, 21 Jahre alt. 2025 gelang ihm mit „back to friends“ der Durchbruch: erste Top-10-Platzierung in den US-Charts, Platz 1 der globalen Spotify-Charts und eine Grammy-Nominierung. Auch „undressed“ machte ihn weiter bekannt.



Auf der Bühne fällt Sombr mit spektakulären Auftritten auf, die regelmäßig viral gehen. Was er sich wohl für Berlin einfallen lässt?



Wer für seine Arena-Show am 18. Mai 2027 in der Uber Arena keine reguläre Karte bekam, hat also im Juli beim Lolla eine zweite Chance. Die Tickets für seine Deutschlandtournee waren (abgesehen von ein paar Premium-Sitzen) extrem schnell vergriffen. Ein sicheres Indiz für eine Fanbase, die danach giert, Sommer live zu erleben.

Zustimmung wird geprüft...

Was das Line-up verspricht

Die Mischung im Line-Up ist höchstwahrscheinlich bewusst breit programmiert. Williams holt alle Generationen ab, The Neighbourhood die Indie-Fans der 2010er, Sombr die Gen Z.



Das Lollapalooza steht traditionell für Indie, Rock, EDM, Pop und Rap. Es ist also damit zu rechnen, dass insbesondere aus den Bereichen Dance und HipHop noch Acts folgen werden.

Tickets: Die Preise in Phase 1

Der Vorverkauf läuft:



Regular (ab 16 Jahren): 179 Euro



Comfort (ab 16 Jahren): 259 Euro



VIP (ab 16 Jahren): 399 Euro



Teen (12 bis 15 Jahre): 99 Euro



Kids (7 bis 11 Jahre): 10 Euro, bis 6 Jahre kostenlos



Kids-Tickets gibt es nur limitiert und nur zusammen mit einem Regular Weekend Ticket. Details finden sich auf lollaberlin.com/tickets.

Lolla in Berlin: Wie alles begann

Perry Farrell gründete Lollapalooza 1991 als Tourneefestival. Es war das erste, das Künstler verschiedenster Genres auf einem gemeinsamen Line-up vereinte. Heute gibt es Ausgaben unter anderem in Chicago, Brasilien und Frankreich.



2015 kam die erste europäische Ausgabe nach Berlin, inzwischen findet sie im Olympiapark statt. Zu den bisherigen Stars, die auftraten, zählen Billie Eilish, Foo Fighters, Imagine Dragons, Sam Smith und Justin Timberlake. Laut Veranstalter ist es das erste Festival in Deutschland mit Nachhaltigkeitszertifizierung nach DIN ISO 20121.

Fazit

Drei Namen sind noch kein ganzes Festival. Sie zeigen aber, wohin die Reise geht: groß, generationenübergreifend und mit Lust aufs Mitsingen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema