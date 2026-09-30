Lollapalooza-Leak: Erste Künstlernamen der Festivalausgabe 2027 sickern durch

Das Lollapalooza Berlin holt zuverlässig Megastars in den Olympiapark. Drei Acts für 2027 gibt es schon vor dem offiziellen Announcement. In Friedrichshain.

Super Stimmung im Olympiapark, hier beim Lollapalooza Berlin 2019 (Archivbild): Drei Acts für 2027 lassen sich schon am 6. Oktober 2026 vorab auf der „Lineup Leak Session“ in Friedrichshain erraten.

Berlin kann vieles, aber eines sicher schlecht: Geheimnisse wahren! Die Stadt lebt vom Gerücht, vom Tuscheln in der Berghain-Schlange oder im Späti, vom „Hast du schon gehört?“ in der Ringbahn. Ausgerechnet diese Schwäche macht sich nun das Lollapalooza Berlin zunutze mit einer charmanten Idee.



Bevor die ersten Namen der Ausgabe 2027 offiziell verkündet werden, lädt das Festival zur „Lineup Leak Session“. Am Dienstag, dem 6. Oktober, verwandelt sich der HHV Store in der Grünberger Straße in Friedrichshain zwischen 17 und 20 Uhr in eine groß angelegte Gerüchteküche.

HHV und Lolla: Plattenladen als Ort des Insiderwissens

Wo sonst Plattensammler durch die Fächer blättern, werden diesmal versteckte Hinweise und kryptische Spuren ausgelegt. Wer die auditiven Rätsel richtig deutet, erfährt vor allen anderen, welche drei Acts im kommenden Jahr auf den Lolla-Bühnen im Olympiapark performen. Freilich neben vielen weiteren, die später noch offiziell bekannt gegeben werden.

Zustimmung wird geprüft...

Der Ort ist klug gewählt. Ein Plattenladen ist immer ein Umschlagplatz für Insiderwissen, für das Raunen über den nächsten großen Namen.



Dass ein Festival, das Jahr für Jahr internationale Stars nach Berlin holt (wir erinnern uns an The Weeknd, Billie Eilish, Justin Timberlake und viele mehr), seine erste Enthüllung ausgerechnet hierher verlegt, hat etwas Sympathisches: Es ist eine Rückkehr in den Maßstab der Community, zum Gespräch zwischen Menschen, die Musik nicht nur digital streamen, sondern in der guten alten analogen Welt suchen. Ein bisschen wie auf einem Festival.

Lolla-Leak-Event: Tickets fürs Festival zu gewinnen

Gerätselt wird übrigens nicht umsonst: Es gibt Goodies vom Festival und von Partnermarken. Wer die Aufgaben korrekt löst, hat die Chance auf eines von 30 Tickets für das Lollapalooza Berlin, das 2027 am 17. und 18. Juli rund um das Olympiastadion stattfindet.



Der Eintritt für das Leak-Event am Dienstag ist frei, eine vorherige Registrierung via Festival-Website ist allerdings nötig.



Bleibt die eigentliche Pointe, die die Veranstalter selbst als Frage formulieren: Wie lange hält man ein solches Wissen aus? Wer am Dienstagabend mit drei Namen im Kopf den Laden verlässt, trägt eine kleine „Last“ mit sich – und die süße Versuchung, sie direkt mit Freunden, Familie und dem Fußballteam zu teilen. Ob das Geheimnis dann noch lange gehütet und geheim bleibt?

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