Lospech! Hertha muss im DFB-Pokal zum FC Bayern

Das Team von Trainer Stefan Leitl fährt im DFB-Pokal-Achtelfinale zum Rekordmeister. Die Chance auf ein Weiterkommen sind sehr gering.

Am 6. Februar 2019 spielte Hertha BSC schon mal im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern und verlor im Olympiastadion nach Verlängerung mit 2:3. Hier duellieren sich Per Skjelbred und David Alaba

Hertha BSC hat im DFB-Pokal das schwerstmögliche Los erwischt. Im Achtelfinale müssen die Blau-Weißen beim FC Bayern München (1./2. Dezember) antreten. Für den Tabellenführer der 2. Bundesliga ist die Aufgabe kaum anspruchsvoller vorstellbar. Nach den Erfolgen gegen den 1. FC Saarbrücken (5:3 n. E.) und den SSV Jeddeloh II (2:0) wartet nun der Rekordmeister.

Hertha konnte erst zweimal beim FC Bayern gewinnen

Das Los hätte aus Berliner Sicht kaum ungünstiger ausfallen können. Hertha muss im Achtelfinale des DFB-Pokals zum FC Bayern. Schon die Historie spricht klar gegen die Blau-Weißen. In 38 Pflichtspielen in München gelangen lediglich zwei Siege bei sechs Unentschieden und 30 Niederlagen. Im Pokal fanden die Berliner gegen den Rekordmeister bislang kein Mittel. Viermal trafen beide Vereine aufeinander, viermal schied Hertha aus. Bemerkenswert: Sämtliche Duelle wurden in Berlin ausgetragen, dreimal retteten sich die Bayern erst nach Verlängerung in die nächste Runde.

Besonders bitter: Hertha spielt derzeit eine starke Saison und darf vom Wiederaufstieg träumen. Ausgerechnet jetzt führt der Weg im Pokal zum schwersten aller möglichen Gegner. Die Chancen auf die nächste Runde sind entsprechend überschaubar. Dennoch bietet die Partie auch Möglichkeiten. Vor großer Kulisse und einem bundesweiten Publikum kann sich der Traditionsverein präsentieren und als Außenseiter zusätzliche Sympathien gewinnen. Zudem erhalten die Spieler die Gelegenheit, sich mit einer der stärksten Mannschaften Europas zu messen.

2019 verlor Hertha nur knapp im Pokal gegen Bayern

Das bisher letzte Pokalduell liegt im Februar 2019. Damals hielt Hertha lange mit, erzwang nach einem 2:2 die Verlängerung und musste sich erst durch einen Treffer von Kingsley Coman mit 2:3 geschlagen geben. Sollte das erwartete Aus in München folgen, könnte sich Berlin anschließend mit voller Kraft auf das eigentliche Saisonziel konzentrieren: die Rückkehr in die Bundesliga. Der Pokal bleibt reizvoll, der Aufstieg jedoch hat für Hertha deutlich größere Bedeutung.

Die weiteren Achtelfinalspiele: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden, Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg, Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln sowie VfL Bochum gegen FC Augsburg.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema