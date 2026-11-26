Vor vier Jahren machte ihn ein Lottoschein zum Multimillionär. Nun hat Chico erneut Glück – allerdings muss er seinen Gewinn mit einigen Menschen teilen.

Rund zehn Millionen Euro hat Kürşat Yıldırım vor gut vier Jahren im Lotto gewonnen. Eigentlich müsste der Dortmunder, der seither deutschlandweit als Chico bekannt ist, sein Glück nicht mehr herausfordern.



Doch seiner Leidenschaft fürs Glücksspiel ist der ehemalige Kranführer bis heute treu geblieben. Nun hat der 46-Jährige erneut gewonnen.

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (24. November) entfielen auf eine Tippgemeinschaft, der auch Yıldırım angehört, insgesamt 231.910,30 Euro. In einem Video, in dem der Dortmunder einem Freund am Telefon von dem Gewinn erzählt, zeigt er sich geradezu fassungslos. „Ich hab so ein Glück!“, ruft er in die Kamera.

Lotto-Millionär Chico muss seinen Gewinn teilen

Ganz so üppig fällt der Geldsegen für den Dortmunder allerdings nicht aus. Wie Chico gegenüber dem Nachrichtenportal „Der Westen“ erklärte, beteiligten sich insgesamt rund 350 Mitglieder der Tippgemeinschaft an der erfolgreichen Spielrunde.



Unter ihnen wird die Gewinnsumme entsprechend ihren Spielanteilen aufgeteilt. Auf den ohnehin schon vermögenden Dortmunder entfallen demnach lediglich 1700 Euro.

Es ist nicht das erste Mal, dass Yıldırım seit seinem Millionengewinn im September 2022 beim Lotto erfolgreich war. Bereits sechs Wochen nach seinem großen Coup gewann er weitere 1700 Euro.



Im darauffolgenden Jahr brachten ihm fünf richtige Zahlen rund 2700 Euro ein. Das Geld überließ er seinerzeit einem Freund, der ihm den Lottoschein geschenkt hatte.

Vom Kranführer zum Unternehmer und TV-Promi

Am 24. September 2022 hatte der damals 41-Jährige mit sechs Richtigen und der passenden Superzahl insgesamt 9.927.511,60 Euro gewonnen. In den darauffolgenden Monaten machte der Dortmunder vor allem mit seinen kostspieligen Anschaffungen von sich reden: Luxusautos, teure Uhren und Designerkleidung.



Mittlerweile ist Yıldırım auch als Unternehmer tätig, investiert in Immobilien und verdient Geld mit Mieteinnahmen. Im vergangenen Jahr nahm er zudem an der Realityshow „Promis unter Palmen“ teil.

Dass Chico innerhalb weniger Jahre mehrfach im Lotto gewonnen hat, ändert indes allerdings nichts an den mathematischen Gesetzmäßigkeiten des Glücksspiels.



Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot mit einem einzelnen Tippfeld zu knacken, liegt nach Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks bei rund eins zu 140 Millionen. Mit jedem weiteren Tippfeld steigt zwar die Gewinnchance, zugleich erhöhen sich aber auch die Spieleinsätze.