Rund zwei Stunden wurde die Boeing 747-8 in Dulles geprüft. Dann flog sie mit den Passagieren weiter. Was die Airline zur Ursache sagt – und was offen bleibt.

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Eine Boeing 747-8 der Lufthansa musste auf dem Flug LH499 von Mexiko-Stadt nach Frankfurt außerplanmäßig in Washington landen (Symbolbild).

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Eine Boeing 747-8 der Lufthansa hat auf dem Flug von Mexiko-Stadt nach Frankfurt am frühen Freitagmorgen, 27. November, außerplanmäßig in Washington landen müssen. Als Grund nennt die Airline ein technisches Problem.

Für die Passagiere ging es nach einem Bodenaufenthalt von etwa zweieinhalb Stunden im selben Flugzeug weiter. Frankfurt erreichten sie erst am Abend, rund fünf Stunden später als geplant.

Flug LH499: Kurswechsel auf 33.000 Fuß

Betroffen war Flug LH499. Er startete am späten Abend des 26. November in Mexiko-Stadt. Unterwegs war der Jumbo mit dem Kennzeichen D-ABYK.

Nach ungefähr vier Stunden Flugzeit wurde die Maschine umgeleitet. Laut dem Bericht des Luftfahrtportals Airlive flog sie zu dem Zeitpunkt in rund 33.000 Fuß Höhe. Sie drehte noch eine Schleife und setzte dann auf der Piste 19L in Washington-Dulles auf. Der Flugdatendienst Aviability verzeichnet die Landung gegen 4.24 Uhr Ortszeit.

„Technische Beanstandung“: Was Lufthansa zur Ursache sagt

Auf Nachfrage von Bild nannte ein Lufthansa-Sprecher als Grund eine „technische Beanstandung“. Welches Bauteil oder System betroffen war, hat die Airline bisher nicht gesagt. Ob die Crew offiziell eine Luftnotlage erklärt hat, ist ebenfalls nicht bekannt.

Eine erste Vermutung stützt die Aussage des Unternehmens nicht. Airlive hatte anfangs einen medizinischen Notfall an Bord für möglich gehalten. Abgeleitet war das allein aus dem angekündigten kurzen Halt. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Zwei Stunden Check in Dulles, Landung in Frankfurt erst am Abend

Nach Angaben von Lufthansa wurde der Jumbo in Washington etwa zwei Stunden lang technisch untersucht. Danach hob er mit den Reisenden unter derselben Flugnummer Richtung Deutschland ab. Der Dienst FlightAware nennt dafür 7.07 Uhr Ortszeit. Wie viele Menschen an Bord waren und ob sie während des Stopps aussteigen mussten, ist offen.

Der Flugverlauf von LH499 bei Flightradar24 zeigt Umleitung und Weiterflug. Laut dem Ankunftsplan des Frankfurter Flughafens war die Ankunft für 14.45 Uhr am Terminal 1 geplant.

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