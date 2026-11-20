Lufthansa will 1000 Vollzeitstellen streichen. Dies betrifft die Kernmarke, die bereits das dritte Jahr in Folge rote Zahlen schreibt.

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Die Lufthansa hat in einem internen Schreiben an die Beschäftigten einen weiteren Stellenabbau angekündigt: An den Drehkreuzen Frankfurt und München sollen insgesamt 1000 Vollzeitstellen wegfallen. Das geht aus einem Brief des Bereichsvorstands hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Der Lufthansa-Stellenabbau trifft die Kernmarke, die nach Angaben des Managements im dritten Jahr in Folge rote Zahlen schreibt. Wann und in welcher Form die Jobs gestrichen werden, ließ das Unternehmen offen.

Wo die 1000 Stellen wegfallen sollen

An den beiden Drehkreuzen will die Kernmarke 1000 Vollzeitstellen einsparen. Unterzeichnet ist der Brief von Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter und vier weiteren Managern.

Zum Lufthansa-Airlines-Teilkonzern gehören neben der Kernmarke Lufthansa Classic auch Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti.

Wo genau und über welchen Zeitraum die Stellen verschwinden, benennt das Schreiben nicht. Auf Anfrage wollte das Unternehmen dem internen Brief am Donnerstagabend „nichts hinzufügen“.

Was hinter dem Lufthansa-Stellenabbau steckt

Zur Begründung verweist das Management auf anhaltende Verluste. In den ersten neun Monaten 2026 habe Lufthansa Airlines einen operativen Verlust (Adjusted Ebit) von 180 Millionen Euro gemacht.

„Durchschnittlich haben wir in den ersten neun Monaten also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht“, heißt es in dem Schreiben. Damit sei die Kernmarke das dritte Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich.

„Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig“, zitiert das Schreiben den Vorstand. Auch das laufende vierte Quartal, das bei Fluggesellschaften traditionell schwierig sei, werde die Bilanz kaum verbessern.

Weniger Kurzstrecke: Was mit der Flotte passiert

Gespart werden soll nicht nur beim Personal. Die Kernmarke will die Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke weiter senken. Dafür soll die Zahl der Flugzeuge der Airbus-A320-Familie sinken. Teilweise ersetzt werden sie laut Schreiben durch Maschinen des Typs Airbus A220, die das Unternehmen als moderner und effizienter beschreibt.

Wie stark die Kurzstreckenflotte schrumpfen könnte, deutete Konzernchef Carsten Spohr laut Handelsblatt an. Auf einer Mitarbeiterversammlung in München habe er die „100/100-Formel“ erwähnt: 100 Langstrecken- und 100 Kurzstreckenflugzeuge für Lufthansa Classic bis 2030. Derzeit seien rund 160 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge für die Kernmarke unterwegs.

Offen ist, ob die 1000 Stellen Teil des bereits angekündigten Konzernprogramms sind. Vor gut einem Jahr hatte die Lufthansa Group den Wegfall von rund 4000 Stellen in der Verwaltung angekündigt. Bis 2030 will der Konzern laut Handelsblatt bis zu 4000 Stellen abbauen.

Zuvor war bei Lufthansa Airlines von rund 550 Vollzeitstellen die Rede gewesen. Diese Zahl hatte die Führung laut Handelsblatt Ende Juli im Zusammenhang mit dem Freiwilligenprogramm „New Ways“ genannt – allerdings schon damals als ersten Schritt.

Turnaround, Tarifstreit und Druck von Spohr

Bei Lufthansa Airlines läuft seit Längerem das sogenannte Turnaround-Programm. Zunächst sei es laut Handelsblatt darum gegangen, Flugausfälle und Verspätungen wieder auf ein normales Niveau zu bringen – das sei gelungen.

Die wirtschaftliche Gesundung falle dagegen schwerer. Als Belastung nennt das Handelsblatt die Folgen des Irankriegs: Flugzeuge müssten Umwege fliegen, Kerosin sei teurer geworden.

Vom fliegenden Personal erwartet der Vorstand laut Handelsblatt ebenfalls einen Beitrag. Doch die Schlichtung und eine parallele Mediation über Tariffragen mit der Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit seien gerade gescheitert. Auch am Boden müsse gespart werden, sagte Spohr laut Handelsblatt in München: „An den Stationen haben wir in den letzten Jahren viele Leute eingestellt, um die Instabilität zu überkompensieren.“ Ende 2025 beschäftigte die Lufthansa Group in Deutschland rund 67.100 Menschen – etwa ein Prozent mehr als im Jahr zuvor.

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