Das US-Außenministerium hat ein mögliches Rüstungsgeschäft mit der Ukraine im Wert von 2,68 Milliarden Dollar genehmigt. Der geplante Verkauf muss noch vom US-Kongress bestätigt werden.

Das US-Außenministerium hat ein mögliches Rüstungsgeschäft zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung im Wert von rund 2,68 Milliarden Dollar genehmigt. Die entsprechende Mitteilung des Ministeriums wurde am Freitag veröffentlicht. Das Geschäft muss noch vom Kongress geprüft werden, wie AFP berichtete.



Nach Angaben des Außenministeriums hat die Ukraine unter anderem S-300-Clone-Raketen angefordert. Laut dem Onlinemedium Defence Blog könnte damit möglicherweise eine neu entwickelte Rakete für sowjetische S-300-Systeme gemeint sein, die von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt werden.



Zudem nennt die Mitteilung des Ministeriums unter anderem GAM-67-Raketen und lasergelenkte Luftabwehr-Raketensysteme sowie Radarsysteme zur Abwehr unbemannter Fluggeräte, Ersatzteile, Software und Transportleistungen als Teil des möglichen Geschäfts. Dabei soll die Ukraine technische und logistische Unterstützung durch die US-Regierung und beauftragte Unternehmen erhalten, hieß es.

Ukraine: Mangel an Abwehrraketen

„Der geplante Verkauf wird die Fähigkeit der Ukraine verbessern, gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen“, hieß es in der Mitteilung. Nach Angaben von AFP hatte Russland zuletzt seine Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew verstärkt. Die Verteidigung sei aufgrund eines Mangels an Abwehrraketen schwierig. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte mehrfach Unterstützung von Verbündeten für die ukrainische Luftabwehr gefordert.

Falls der Kauf zustande kommt, soll die Ukraine ihn nach Angaben des US-Außenministeriums mit einer Kombination aus europäischen Beiträgen und Mitteln des US-Programms Foreign Military Financing (FMF) finanzieren. Die entsprechenden FMF-Mittel waren noch unter der Regierung des früheren US-Präsidenten Joe Biden bereitgestellt worden.

Die US-Mittel sollen laut der Mitteilung als amerikanischer Kapitalbeitrag zum Ukraine Reconstruction Investment Fund angerechnet werden. Vorgesehen ist dabei eine Erstattung im Verhältnis eins zu eins. Der Fonds war im Rahmen eines Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine eingerichtet worden, wie Reuters berichtet. (mit AFP)

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