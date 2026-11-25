Wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes soll Manuel Neuer seine Frau verlassen haben. Nun muss sich der Torwart auch von Luke Mockridge einiges anhören.

Die jüngsten Ereignisse rund um den FC Bayern lässt auch Luke Mockridge nicht unkommentiert.

Gesundheitliche Sorgen um Trainer Vincent Kompany und Bayern-Star Jamal Musiala, Gerüchte über das Ehe-Aus von Mannschaftskapitän Manuel Neuer und Spekulationen über dessen Privatleben: Beim FC Bayern München sorgt derzeit vor allem das Geschehen abseits des Rasens für Schlagzeilen.



Und das beschäftigt offenbar auch Luke Mockridge. In den sozialen Medien lässt sich der Comedian nun über den Rekordmeister und dessen Nummer eins aus.

Schaut Luke Mockridge gerade eine „Netflix-Show“?

„Seitdem ich in Elternzeit bin, konsumiere ich alles, was beim FC Bayern München passiert“, erzählt Mockridge in einem Instagram-Video. Mittlerweile habe er das Gefühl, er schaue „eine Netflix-Show und die Autoren eskalieren komplett“.

In dem Clip widmet sich der 37-jährige Comedian und Moderator zunächst den gesundheitlichen Problemen des Bayern-Trainers. Vor einem Monat brach Kompany beim Training der zweiten Mannschaft zusammen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Belgier wurde eine Hirnhautreizung festgestellt. Zudem zog er sich bei seinem Sturz eine Schulterverletzung zu. Und auch die Schlagzeilen über Jamal Musialas Gesundheitszustand reißen derweil nicht ab.

Zustimmung wird geprüft...

Anschließend geht Mockridge, der in diesem Jahr selbst Vater wurde, auf die jüngsten Nachrichten rund um den Ex-Nationaltorwart ein: „Und Manuel Neuer lässt seine zweite Frau mit dem zweiten Baby im Wochenbett sitzen, nur um dann in Brasilien aufzutauchen. Mit einem Roller, wo seine Physiotherapeutin hinten draufsitzt.“

Laut der Bild und Bunte soll Neuer seine Ehefrau Anika wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes verlassen haben. Kurz darauf wurde er auf Sizilien und in Brasilien gesichtet. Weder er selbst noch Anika Neuer haben sich bislang dazu geäußert.

Für Luke Mockridge bedeuten die Schlagzeilen allerdings vor allem eines: beste Unterhaltung. „Das ist die geilste Telenovela aller Zeiten! Ich liebe es, was passiert als Nächstes?“, fragt er sich. „Ich liebe das Drama, Fußball wird auch noch gespielt. Geil, dass aus der Säbener Straße die Lindenstraße geworden ist“, spottet er in Anspielung auf das Trainingsgelände des FC Bayern.

Wie es sich anfühlt, wenn das eigene Privatleben zum Gegenstand öffentlicher Debatten wird, weiß Mockridge selbst nur zu gut.



2021 geriet der Comedian wegen des Vorwurfs seiner ehemaligen Partnerin, er habe versucht, sie zu vergewaltigen, in die Schlagzeilen. Mockridge bestritt den Vorwurf, die Ermittlungen wurden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.



2024 sorgte er erneut für Empörung, als er sich in einem Podcast über Teilnehmer der Paralympics lustig machte. Trotz einer öffentlichen Entschuldigung wurden mehrere seiner Bühnenauftritte abgesagt. Auch Sat.1 nahm eine bereits produzierte Fernsehshow mit dem Comedian aus dem Programm.

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