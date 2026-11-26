Die Raffinerie Zeeland ist für Diesel in Europa relevant. Nun wollen die USA einsteigen. Stimmt die US-Aufsicht zu? Und was wären die Folgen?

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Lukoil hält 45 Prozent an der Raffinerie Zeeland in den Niederlanden.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein Konsortium um die US-Investmentfirma Eldridge hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des Auslandsgeschäfts von Lukoil geschlossen. Bekanntgegeben haben die Käufer sie am 25. November in einer Mitteilung des Konsortiums. Mit dabei ist die staatliche US-Entwicklungsfinanzierungsbehörde DFC: Sie soll im Namen der USA einen Anteil erhalten.

Zum Paket gehören Lukoils Anteile an den Raffinerien Zeeland in den Niederlanden, Burgas in Bulgarien und Petrotel in Rumänien, dazu laut Käufern über 2000 Tankstellen in 16 Ländern. Vollzogen ist nichts: Die US-Sanktionsbehörde OFAC muss den Abschluss laut ihrer Erläuterung zur Lukoil-Lizenz gesondert genehmigen.

Raffinerie Zeeland: Was der Deal für Deutschland bedeutet

Für Deutschland ist vor allem Zeeland von Bedeutung. Die Anlage spielt im Dieselmarkt Nordwesteuropas eine Rolle, zu dem auch Deutschland zählt. Lukoil besitzt dort allerdings nur 45 Prozent, die übrigen 55 Prozent hält TotalEnergies, das von einem Gemeinschaftsunternehmen spricht.

Ob sich Dieselpreise oder Lieferungen nach Deutschland ändern, lässt sich aus der Vereinbarung nicht ableiten. Die genannten 350.000 Barrel täglich sind laut einem Bericht eines Fachmediums der Ölbranche die Nennkapazität der drei Anlagen, nicht ihre Produktion und keine zugesagte Liefermenge.

Russische Aktien statt Bargeld: Der heikle Punkt für OFAC

Nach Russland soll kein Bargeld fließen. Das Konsortium will mit gesperrten russischen Aktien bezahlen, die fünf Jahre oder bis zum Ende der Sanktionen verwahrt bleiben sollen. OFAC verlangt jedoch, dass Lukoil auch über Tauschgeschäfte keinen Vorteil erhält. Ob die Verwahrung genügt, ist offen.

Gegenwind kommt aus dem US-Kongress. Gregory Meeks, führender Demokrat im Außenausschuss des Repräsentantenhauses, verlangt in einer Erklärung der Ausschuss-Demokraten den Rückzug der DFC. Er sieht eine Russland-Sperre des Kongresses umgangen. Das ist sein Vorwurf, kein festgestellter Rechtsbruch.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema