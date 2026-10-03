Mehr als 158 Millionen Wahlberechtigte stimmen am Sonntag über das brasilianische Präsidentenamt ab. Im Zentrum steht der Zweikampf zwischen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT und Senator Flávio Bolsonaro von der rechtsgerichteten PL, dem ältesten Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, folgt am 25. Oktober eine Stichwahl in dem südamerikanischen Brics-Land.
Brasilien-Wahl
Lula gegen Bolsonaro: Verliert Europa einen Schlüsselpartner und Milliardenmarkt?
158 Millionen Menschen gehen am Sonntag zur Wahlurne. Lula und Bolsonaro liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Machtwechsel könnte das Verhältnis zu Brüssel verändern.
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Lula oder Bolsonaro: Wahlkampf-Devotionalien in Brasília wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 4. Oktober.
© Sergio Lima/afp