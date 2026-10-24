Am Sonntag entscheidet Brasilien, ob der linke Präsident Lula da Silva im Amt bleibt oder der rechte Senator Flávio Bolsonaro ihn ablöst. In der ersten Wahlrunde Anfang Oktober erhielt Bolsonaro rund 47 Prozent der Stimmen, Lula 44,9 Prozent. Seither liefern sich beide in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Stichwahl
Interview: Lula oder Bolsonaro in Brasilien? „Die Leute sind die Polarisierung leid“
Brasilien wählt, doch die Wähler haben beide Lager satt. Eduardo Sincofsky erklärt, warum Flávio Bolsonaro mächtiger werden könnte als sein Vater.
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In Rio de Janeiro sind Wahlkampffahnen von Präsident Lula da Silva und seinem Herausforderer Flávio Bolsonaro zu sehen. Die Stichwahl in Brasilien findet am 25. Oktober statt.
© Bruna Prado/dpa