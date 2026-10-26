Lulas Sieg mit Nachspiel: Warum Polymarket irrte und Bolsonaro von Wahlbetrug spricht

Prognosemärkte sahen Flávio Bolsonaro bis zum Wahlabend als Favoriten. Lula gewann Brasiliens Wahl überraschend. Nun will sein Gegner das Ergebnis anfechten. Eine Analyse.

Um 16 Uhr am Wahlsonntag sah Polymarket Flávio Bolsonaro mit 77 Prozent Siegwahrscheinlichkeit vorn. Am Abend meldete Brasiliens Wahlgericht ein anderes Ergebnis: Luiz Inácio Lula da Silva gewann mit 51,79 Prozent gegen den Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, der auf 48,21 Prozent kam. Mehr als 4,4 Millionen Stimmen trennten beide Kandidaten.

Trotz dieses Abstands kündigte Bolsonaro an, die Wahl anzufechten. Er verweist auf eine kurzfristige Verlängerung der Abstimmung und wirft den Behörden Ungleichbehandlung vor. Die Entscheidung wirft rechtliche Fragen auf. Beweise für manipulierte Stimmen gibt es bislang nicht.

Wie Lula seinen Rückstand aufholte

Im ersten Wahlgang am 4. Oktober lag Bolsonaro mit 47,03 vor Lula mit 45,16 Prozent. Nun gewinnt erstmals seit Brasiliens Rückkehr zur Demokratie ein Kandidat die Stichwahl, der zuvor nur Zweiter geworden war. Die Wahlbeteiligung stieg: Die Enthaltung sank von 21,08 auf rund 19,2 Prozent. Das waren knapp drei Millionen zusätzliche Wähler.

Nach einer Auswertung der brasilianischen Tageszeitung Folha de S.Paulo legte Lula in 96,7 Prozent der Gemeinden zu und drehte in 211 Städten die Mehrheit. Im Schlüsselstaat Minas Gerais verwandelte er einen Rückstand in einen knappen Vorsprung. Die höhere Beteiligung dürfte geholfen haben; wie viele bisherige Nichtwähler für Lula stimmten, bleibt offen.

Der Streit um zwei zusätzliche Stunden

Wegen Problemen im Nahverkehr beantragte Lulas Kampagne noch am Wahltag eine Verlängerung der Abstimmung. Der Richter Cristiano Zanin vom Obersten Bundesgericht ordnete an, Wahllokale bis 19 Uhr geöffnet zu halten. Viele Urnen waren da schon geschlossen und konnten nicht wieder geöffnet werden. Die Verlängerung erreichte somit nur noch offene Wahllokale.

Wahlgerichtspräsident Kassio Nunes Marques bezweifelte die Rechtsgrundlage. Unklar ist, wie viele Menschen nach 17 Uhr noch abstimmten und wie viele vor geschlossenen Türen standen. Für eine gerichtliche Bewertung fehlen bislang aussagekräftige Zahlen.

Allerdings beantragte auch Bolsonaros Wahlkampfteam eine zweistündige Verlängerung – für von Unwettern betroffene Orte in fünf Bundesstaaten. Lulas Antrag zielte auf das ganze Land. Die unterschiedliche Reichweite der Anträge bleibt für die rechtliche Bewertung wichtig. Einen wahlentscheidenden Vorteil für Lula hat bisher jedoch niemand nachgewiesen.

Gibt es Belege für eine manipulierte Auszählung?

Bolsonaro behauptete außerdem, Vertreter seiner Partei PL seien während der Auszählung aus einem Sicherheitsbereich des Wahlgerichts entfernt worden. Das Wahlgericht widersprach: Parteivertreter hätten die Auszählung in den vorgesehenen Räumen begleitet. Beweise für veränderte Stimmen fehlen.

Für jede Wahlsektion werden Ergebnisprotokolle ausgedruckt, digitale Daten bleiben nachprüfbar. Bei einem Integritätstest am Sonntag stimmten 389 zuvor auf Papier festgehaltene Teststimmen mit den elektronisch erfassten Stimmen in zwei überprüften Geräten überein. Die Stichprobe war klein und erlaubt keine Aussage über sämtliche eingesetzten Urnen. Einen Hinweis auf die behauptete Manipulation lieferte sie jedoch ebenfalls nicht.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) beurteilte die technische Durchführung des ersten Wahlgangs positiv, kritisierte aber die Rechtsunsicherheit durch Entscheidungen einzelner Richter. Ein umfassender Bericht zur Stichwahl stand am Montag noch aus. Die rechtlichen Fragen rund um die verlängerte Abstimmungszeit sind damit weiterhin offen. Die Behauptung einer gestohlenen Wahl bleibt unbelegt.

Polymarket setzte bis zur Auszählung auf den Falschen

Am 21. Oktober hatte diese Zeitung über rund 80 Prozent Siegwahrscheinlichkeit für Bolsonaro auf Polymarket berichtet. Auch am Wahltag zeigten die Quoten noch 77 Prozent, bevor sie während der Auszählung zu Lula kippten. Der konkurrierende Prognosemarkt Kalshi favorisierte ebenfalls Bolsonaro. Erst die tatsächlichen Wahlergebnisse brachten den Umschwung.

Die Meinungsforscher schätzten das Rennen offener ein. Das brasilianische Meinungsforschungsinstitut Datafolha sah Bolsonaro am 24. Oktober bei 51 Prozent der voraussichtlich gültigen Stimmen und Lula bei 49 Prozent. Bei einer Fehlermarge von zwei Prozentpunkten war das ein statistischer Gleichstand. Auch die Institute unterschätzten Lulas späteres Ergebnis, doch ihre Zahlen deuteten auf ein enges Rennen hin. Polymarket zeigte dagegen einen eindeutigen Favoriten.

Auf Prognosemärkten entscheiden die Einsätze der Händler über die Quoten. Wer viel Kapital investiert, hat mehr Einfluss auf den Preis, und die Teilnehmer bilden keinen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Hinzu kam, dass Polymarket und Kalshi in Brasilien gesperrt waren. Bolsonaros starker erster Wahlgang könnte außerdem das Misstrauen gegen Umfragen befeuert haben.

Welche Faktoren am Ende ausschlaggebend waren, ist offen. Eine gezielte Manipulation der Quoten wurde bisher nicht nachgewiesen. Eine Siegwahrscheinlichkeit von 77 Prozent ist ohnehin keine Garantie. Dennoch fällt auf, wie sicher sich die Händler waren, obwohl die Umfragen längst ein knappes Rennen zeigten.

Der Präsident gewinnt, seine Gegner bleiben stark

Im Parlament hat der Bolsonarismo seine Stellung ausgebaut. Die Partei PL wird ab 2027 mit 121 Abgeordneten die größte Fraktion im Unterhaus stellen und mit 28 Senatoren auch im Oberhaus die stärkste Partei sein. Für Gesetze braucht Lula Partner mit anderen wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Besonders bei der Finanzierung seiner Sozialprogramme dürften schwierige Verhandlungen bevorstehen.

Außenpolitisch setzt Lula weiterhin auf die Brics und den Handel mit China, während Bolsonaro eine engere Bindung an Donald Trumps USA angestrebt hatte. Europa kann mit Kontinuität rechnen, auch wenn Brasilien seine außenpolitische Eigenständigkeit bewahren dürfte. Innenpolitisch warten härtere Auseinandersetzungen: Fast 60 Millionen Menschen stimmten für Bolsonaro, dessen Partei ihre parlamentarische Macht erheblich ausgebaut hat.

Über die angekündigte Wahlanfechtung werden die Gerichte entscheiden. Selbst wenn Bolsonaro damit scheitert, bleiben die Mehrheitsverhältnisse im Kongress bestehen. Lula hat die Präsidentschaft verteidigt, doch bei der Umsetzung seiner Politik wird er auf jene konservativen Kräfte angewiesen sein, die seinen Sieg bereits am Wahlabend infrage stellten.

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