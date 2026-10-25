Lustrinelli fehlt das „Wow-Gefühl“: Union-Trainer hadert mit seinem Team

Ein wenig zerknirscht saß Mauro Lustrinelli auf der Pressekonferenz. Der Schweizer, der sonst fast immer ein Lächeln auf den Lippen hat und zumindest öffentlich beneidenswert beschwingt durchs Leben zu gehen scheint, war wahrlich nicht gut gelaunt. Fast wirkte es so, als hätte der Trainer des 1. FC Union Berlin eine schlechte Nachricht erhalten, kurz bevor er den Raum betreten hatte.

Zwei Tore und zwei berechtigte Rote Karten

Dabei hatte seine Mannschaft einige Minuten zuvor einen weiteren Punkt in der Fußball-Bundesliga ergattert, 1:1 (0:0) nach zwischenzeitlichem Rückstand beim FC Augsburg gespielt. Janik Haberer (74.) hatte mit seinem ersten Tor nach fast zweieinhalb Jahren die Führung der Gastgeber durch Han-Noah Massengo drei Minuten zuvor ausgeglichen.



Es war aber noch viel mehr los in der WWK-Arena. Erst hatte Felix Uduokhai nach 19 Minuten wegen einer Notbremse auf Gästeseite die Rote Karte gesehen. Mitte der zweiten Halbzeit erwischte es auch Abdulai Juma Bah bei den Hausherren, nachdem dieser András Schäfer grob gefoult hatte. Beide Entscheidungen von Schiedsrichter Dr. Robin Braun – so viel Zeit muss im Zeitalter des VAR sein – wurden vom Unparteiischen auf dem Feld getroffen und waren völlig richtig.

Das „Wow-Gefühl“ habe ihm gefehlt, versuchte Lustrinelli das, was ihn störte auf dem Podium erst einmal in einem Begriff zusammenzufassen. „Es hat uns das Bewusstsein gefehlt, dass wir – egal, ob zuhause oder auswärts – unser Spiel konsequent auf den Platz bringen. Die Rote Karte ist deshalb entstanden, weil wir den Ball nach hinten und nicht nach vorne gespielt haben“, erklärte der Trainer weiter.



Mit der Anfangsphase war er nicht einverstanden. Das Selbstvertrauen, das die Mannschaft in den vergangenen Wochen eigentlich hätte aufbauen müssen, war irgendwo zwischen Umkleidekabine und grünem Rasen liegengeblieben.

Michel Aebischer (r., gegen Augsburg-Torschütze Massengo) war an der Entstehung des Köpenicker Ausgleichtreffers beteiligt. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Trotzdem, und auch das war Lustrinelli wichtig, wollte er nicht nur kritisieren. Die Solidarität seiner Mannschaft sei wie schon in den zurückliegenden Partien gegen Elversberg (1:0) und Dortmund (0:0) richtig gut gewesen. Die Reaktion seiner Elf auf den Gegentreffer, bei dem Torschütze Massengo ziemlich ungehindert zum Kopfball kommen konnte, war ebenfalls positiv aufgefallen. Zwar war der Ball nach einem weiten Schlag von Michel Aebischer und anschließender Hereingabe von Zeno Van Den Bosch eher zufällig zu Haberer gelangt, nach der Entstehung fragte hinterher aber niemand mehr.



Viel mehr Offensivszenen hatten die Eisernen nicht zu bieten. Weder in Unter- noch in Gleichzahl schaffte es Union, das Tor der Gastgeber ernsthaft zu gefährden. Finn Dahmen, Schlussmann der Augsburger, konnte sich das Geschehen überwiegend aus sicherer Entfernung ansehen.

„Natürlich wollten wir mit dem Ball mehr machen, aber mit einem Mann weniger ist das nicht einfach“, versuchte Aebischer die eher destruktive Herangehensweise zu rechtfertigen. „Die Rote Karte hat unseren ganzen Matchplan auf den Kopf gestellt. Ich sage immer: ‚Lass ihn lieber das Tor schießen, als einen Platzverweis zu kassieren.‘“



Noch dazu einen so frühen. Uduokhai stellte den Rekord von Schäfer für die früheste Rote Karte in der Bundesliga-Geschichte der Eisernen ein. Der Ungar hatte im März dieses Jahres ebenfalls nach 19 Minuten im Spiel gegen Werder Bremen (1:4) Rot gesehen.

Leopold Querfeld fügt sich nahtlos ein

Weil Uduokhai ausgerechnet beim Wiedersehen mit dem Verein, bei dem er fünf Jahre gespielt hatte, vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, schlug ziemlich unverhofft die Stunde von Leopold Querfeld. Der Österreicher war als defensiver Platzhirsch in die Sommer-Vorbereitung gestartet, zuletzt hatte sich aber mehr und mehr das Duo Van Den Bosch/Uduokhai bewährt. Querfeld machte seine Sache gut, hatte keine Anpassungsschwierigkeiten und wird mindestens im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1. November, 15.30 Uhr) in der Startformation stehen.

Inwieweit der 22-Jährige auch beim Pokalspiel in Köln (Dienstag, 20.45 Uhr) eine Rolle spielen wird, konnte oder wollte Lustrinelli noch nicht verraten. Uduokhai hatte sich offenbar schon im Vorfeld seines Platzverweises verletzt, humpelte leicht vom Platz. Sollte der Linksfuß tatsächlich ausfallen, könnte erstmals in der laufenden Spielzeit auch Marvin Friedrich als letzter verbliebener fitter Innenverteidiger in das Spieltags-Aufgebot rücken. Der einstige Aufstiegsheld hat es seit seiner Rückkehr aus Mönchengladbach im Sommer noch nicht in Lustrinellis Kader geschafft.

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