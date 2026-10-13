Lutz Seiler und „Das tickende Herz“: Magisch von Berlin nach Kasachstan

Als Carl Bischoff einen Brief vom Internationalen Poesie-Festival Rotterdam bekommt, steckt er ihn ungeöffnet ein und fährt damit zum Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde. Hier ruft er Dodo, die Ziege, gibt ihr was zum Knabbern, lässt sich die Hand beschnuppern und beginnt dann, aus dem Brief vorzulesen. Es ist seine Bestätigung, ein Dichter zu sein, ein international bemerkter sogar. „Wie schön es doch wäre, davon zu erzählen“, denkt er.



In dieser Szene steckt ganz viel, was den neuen Roman „Das tickende Herz“ von Lutz Seiler ausmacht. Dichtung und Wahrheit, Melancholie und Humor. Man kann sich alles vorstellen, sehen, riechen gar, was hier geschrieben steht, folgt ihm aus realistisch charakterisierter Umgebung in eine mythenschwangere Vergangenheit und in eine mystische Zukunft.

Seiler folgt seinem Helden aus „Stern 111“

Carl ist von seiner Freundin Alma, mit der er gerade erst eine exorbitant teure Wohnung in Prenzlauer Berg bezogen hatte, verlassen worden. Um die Miete zu zahlen, arbeitet er wieder als Maurer, stellt sich anderen mit dem Beruf vor und verschweigt „das andere (das Eigentliche)“, das Schreiben, das ihm doch so wichtig ist.



Mit einer eher glücklosen Lesung in Erfurt beginnt der Roman. Wie wir später erfahren, ist sie die erste, bei der seine Eltern zuhören, denn die sind, auch das stellt sich nebenbei heraus, gerade aus Kalifornien zurück. Von deren Aufbruch in den Westen unmittelbar nach dem Mauerfall wissen Lutz-Seiler-Leser aus dem Roman „Stern 111“, wie ja auch die Ziege daher stammt.



Dodo ist die wundersam sprechende und schwebende, Milch für Wodka-Mixgetränke in der Kneipe Assel spendende Gefährtin, das magische Wesen in jenem Buch, das im Ost-Berlin des Umbruchs spielt. Und Carl kennt man auch von daher, als Freund von Ed übrigens, der eine der Hauptfiguren ist im 2014 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Hiddensee-Roman „Kruso“.

Die Ryke, die „gute alte Heimatstraße“

„Das tickende Herz“ ist später angesiedelt, vom Jahreswechsel 2000/01 bis Sommer 2002. Etwa in die Mitte der Handlungszeit fallen die Attentate vom 11. September 2001, mit denen für manche Interpreten erst das gewaltvolle 20. Jahrhundert endet. Der Roman spielt zu Beginn und am Ende in Berlin. Wenn Carl anfangs aus dem Fenster schaut, sieht er die Prenzlauer Allee als „eine Art Grenzfluss“, blickt bedauernd auf die andere Seite des Viertels mit dem Wasserturm, mit der Ryke, der „guten alten Heimatstraße“, sieht sich „am falschen Ufer gestrandet“.

Nicht die erste Veröffentlichung macht Carl zum Schriftsteller (obwohl er da schon denkt, ein Buch sei „ein Land, das alles enthält, Herkunft und Zukunft“), der Brief vom Poesie-Festival bedeutet die Wende in seinem Leben. Es ist die Aufnahme in den Kreis der Dichter wie Tomas Tranströmer und Inger Christensen und Leonard Cohen, denen er in Rotterdam begegnet. Eine rege Reisetätigkeit schließt sich an – und Seiler lässt offen, wie sehr die verführerisch schöne, sonderbar fremde Aysha, der er schon nach seiner Lesung in Erfurt begegnet ist, einen Anteil an all den Einladungen hat. Auf jeden Fall ist sie fortan dabei.

Lutz Seiler 2014 am Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst bei Berlin, das er leitet © Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Die Gegenwart von Aysha, wie sie sich nennt – für Carl ist sie wegen ihrer ungewöhnlichen Stiefel oft „die Fellfrau“ –, macht „Das tickende Herz“ zu einem Roman über die Liebe. Aysha hat dem Helden ein Mal auf die Hand gesetzt, das lästig wie eine Wunde sein kann, aber auch wie ein Magnet die Anziehung zu ihr verstärkt. Das Unfassbare des Verliebens, des Begehrens, der tiefen Verbundenheit versetzt Carl in zuweilen somnambule Stadien; mit der Fellfrau ist er nie so sachlich-rational zusammen, wie er es mit Alma war.

Unter Schriftstellern, den toten wie den lebenden

Sie reisen an die Kurische Nehrung, wohin Seiler schon eine Fährte gelegt hat, als Carl die „Litauischen Claviere“ von Johannes Bobrowski in die Hand gab. Überhaupt ist er ja ein Lesender, was denen, die nun dieses Buch lesen, auch Freude macht. In Prenzlauer Berg hört er vom Dichter Flanzendörfer, verehrt Andreas Koziol, wird vom Schriftsteller Henryk G., klar: Henryk Gericke, über die wichtige Musik unterrichtet.



Ayshas „Schönheit forderte etwas, dem er nicht gewachsen sein würde“, heißt es, nachdem er mit ihr getanzt hat; er sucht Rat bei Rilke: „Sie forderte Antwort, und er würde versagen. Erste Duineser, dachte Carl. Stärkeres Dasein.“ Als er zu ihrer Familie in die kasachische Steppe fahren will, drängt ihr Bruder Mika ihn, sich um die Einreise zu bemühen: „,Das Visum gilt für zweiundzwanzig Tage.‘ ,Hälfte des Lebens‘, murmelte Carl.“ Mika versteht das nicht, aber die Generationsgefährten des Autors, die sich in der DDR in Büchern heimisch fühlten, wissen, dass ihm sofort ein Titel Franz Fühmanns einfällt.

Solche Anspielungen muss man nicht entschlüsseln oder verstehen. Wichtiger ist das genaue Lesen, wenn es Hinweise auf den Romantitel gibt, das Ticken ist poetisch, biologisch, physikalisch hier. Die Hinweise führen zurück zum ostthüringischen Heimatdorf Seilers – Culmitzsch, das 1968 für den Uranbergbau geschleift wurde; da war er fünf Jahre alt. Sein Großvater war als „Bergmann im Uran“, steht im Roman, „dreißig Jahre untertage“. In Seilers frühem Gedicht „Pech & Blende“ von 1995 heißt es: „er hatte die halden bestiegen / die bergwelt gekannt, die raupenfahrt, das wasser, den schnaps / so rutschte er heimwärts, erfinder des abraums / wir hören es ticken, es ist die uhr, es ist / sein geiger zähler herz“. Und das Ich in der Erzählung „Turksib“, für die Lutz Seiler 2007 den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt, reist mit einem Geigerzähler nach Kasachstan.



„Auszug aus einem langen Prosatext“ stand damals verheißungsvoll in Klammern unter der Überschrift, es war überhaupt der erste Auftritt des Lyrikers mit Prosa. Die Erzählung fand zwei Jahre später Eingang in den Band „Die Zeitwaage“; es dauerte sieben Jahre bis zu seinem Roman „Kruso“ und bis zu diesem Herbst, da das Geigerzähler-Motiv und die Reise nach Kasachstan nun in den langen Prosatext gefunden haben.

Schlacke und Schlamm im Rhythmus

Carl, aus dessen Perspektive hier in der dritten Person erzählt wird und der erst im Epilog als ein Ich auftritt, erinnert sich in Momenten der Not und zwischen Wachsein und Schlaf an sein versinkendes Heimatdorf. Die Großmutter rettete ihn aus der Schlamm-Katastrophe eines Bergbau-Unfalls, die Großmutter setzte nicht lange danach ihrem Leben selbst ein Ende. „Die Kirchenglocken läuten, aber das hält die Halde nicht auf. Schlacke, überall Schlacke, Schlacke und Schlamm, eine schwarze glänzende Lava, eine strahlende Walze und riesige Zungen, Gamma-, Beta-, Deltazungen, die sich von hinten durch die Gärten schieben.“ Rhythmisch wie in der Lyrik schreibt der Prosa-Autor Seiler. All das Düstere und das Magische, aber auch das Helle wie die Liebe, finden bei ihm zu Klang – schwingend oder tickend.



Ostthüringen gehörte zum Uranabbaugebiet für das sowjetische Unternehmen Wismut in der DDR. Die Produktion landete auch in den Raketen, die auf dem sowjetischen Atombombentestgelände im kasachischen Semipalatinsk in die Erde und in die Atmosphäre gejagt wurden. Heute ist Kasachstan der weltgrößte Produzent von Uran, im Buch ist es die Heimat von Aysha. Und sie sagt, dass sie ihn bei seiner ersten Lesung erkannt hatte: „Dass du ein Strahlenkind bist, einer von uns.“ Das kriegerisch-technische Thema verwandelt Lutz Seiler in einen fantastischen Stoff, so wie er ja überhaupt der Erzähler der Transformation ist: vom letzten Zucken der DDR in „Kruso“, von den Nachwendewirren in „Stern 111“, von der Welt-Zeitenwende um 9/11 in diesem Buch.

Aysha stammt aus einer Schamanenfamilie. Vielleicht hat sie ihn deshalb mit dem Handmal markiert. Aber was dann dort mit Carl angestellt wird, darf hier nicht verraten werden. Wichtig ist noch, dass Dodo, „die einzige Konstante in seinem Leben“, nicht verloren geht; dass Carls Freund Fränkie, ein Technik-Nerd, der sich im noch jungen Internet in der Recherche verliert, ihm die neue Form des Kommunizierens beibringt, das E-Mail-Schreiben. Und dass dieses Buch den Leser fordert und vergnügt, erschöpft und glücklich macht.

Lutz Seiler: Das tickende Herz. Roman. Suhrkamp, Berlin 2026. 464 Seiten, 28 Euro

Buchpremiere: 14.10., 20 Uhr, Moderation: Nadja Küchenmeister. Pfefferberg Theater, Schönhauser Alle 176

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