Pfefferspray, Ideologie und die Freiheit des Denkens: Das eigenwillige Leben des „HG“ Lindenau

Bei einem Besuch vor Ort spricht der 67-jährige Hans-Georg Lindenau über die Attacken, seine Philosophie der Gewaltfreiheit und ein bewegtes Leben.

Wer den kleinen Gemischtwarenladen mit der Aufschrift „Revolutionsbedarf“ in der Falckensteinstraße 46 betritt, kommt in eine Welt voller Widersprüche. Zwischen Regalen mit Broschüren, Buttons, Stickern und Pfefferspray sitzt Hans-Georg Lindenau in seinem Rollstuhl. „HG“, wie ihn fast alle nennen, ist 67 Jahre alt und Urgestein der linken Szene. Derzeit ist er die Zielscheibe einer beispiellosen Serie von Angriffen.



Der Anlass für die Gewalt der letzten Tage hängt im Schaufenster. Anfang Oktober 2026 platzierte Lindenau dort ein Flugblatt gegen Judenfeindschaft, das sich solidarisch mit den Opfern des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 zeigte.



Die Reaktion folgte prompt. Zwischen dem 3. und 9. Oktober bedrohten Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren den Ladeninhaber nahezu täglich. Am Jahrestag des Hamas-Überfalls eskalierte die Situation: Sechs Jugendliche drangen in das Geschäft ein, beschimpften den im Rollstuhl sitzenden Mann, besprühten ihn mit Pfefferspray und schlugen ihm mit einem Gegenstand, wahrscheinlich einer Schreckschusspistole, schwer auf den Hinterkopf.



An den Folgetagen kehrten die Täter zurück, attackierten ihn erneut und traten die Eingangstür ein. Mittlerweile ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Von den eigenen Waffen getroffen

„Immer wenn es dunkel wird, kommen sie wieder“, erzählt Lindenau im ruhigen Gespräch in seinem Laden. Die beschädigte Tür soll derzeit von der Hausverwaltung repariert werden. Dass der 67-Jährige trotz der blutenden Wunden und der sichtbaren Zerstörung im Laden bleibt, verdankt er seiner ganz eigenen Strategie im Umgang mit Gefahren: „Ich gehe mit meiner Angst kontrolliert um. Sobald ich Schwarz vor mir sehe, quatsche ich die Leute voll. Ich sage ihnen direkt: Ich habe Angst vor euch.“

Das Problem der jüngsten Überfälle liegt auch in den Produkten, die Lindenau verkauft. Ursprünglich verkauft er Pfefferspray an Menschen aus dem Kiez, damit diese sich auf den Wegen rund um den Görlitzer Park schützen können. Doch im Alltag lässt sich nicht kontrollieren, wer die Ware kauft. „Die Kinder kommen mit ihren Gangs, und ich kann sie nicht unterscheiden. Jetzt werde ich mit meiner eigenen Ware überfallen“, sagt er. Rassistische Ausgrenzung zwischen Kunden und möglichen Angreifern lehne er dennoch konsequent ab.

Der Auslöser für die aktuellen Attacken © Max vom Hofe/Berliner Zeitung

Ein Leben abseits des Mainstreams

Wer Hans-Georg Lindenau verstehen will, muss sich seinen Weg anschauen. 1959 in Bayern geboren, kam er als 13-Jähriger nach Berlin. Nach zwei erfolglosen Abiturversuchen schlug er sich als Zeitungsausträger und Fleischereihelfer durch. Ab 1978 zog er mit mobilen Büchertischen für linke Publikationen durch die Stadt.

1985 gründete er in der Manteuffelstraße 99 den Infoladen M99. Vier Jahre später verunglückte er vor der Kreuzberger Emmaus-Kirche lebensgefährlich – Passanten mussten ihn wiederbeleben. Seither sitzt er querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Trotz des Schicksalsschlags lehnte er ein Leben als Pflegefall ab und führte seinen Laden mit Unterstützung von Bekannten weiter.

Über Jahrzehnte war das inzwischen legendäre M99 Schauplatz politischer Auseinandersetzungen. In den ersten 30 Jahren gab es dort insgesamt 54 Polizeidurchsuchungen wegen des Verdachts auf Vertrieb strafbarer Schriften. Sämtliche Verfahren wurden 2011 eingestellt. 2016 folgte im Zuge der Gentrifizierung nach jahrelangem Streit in der Manteuffelstraße die Zwangsräumung. Jedoch konnte der Laden in der Falckensteinstraße ein neues Zuhause finden.

Lindenaus politische Haltung lässt sich in keine Parteilinie pressen. Er nennt sich einen Anhänger der „taktischen Gewaltfreiheit“. Ähnlich wie Hannah Arendt ziehe er das Konzept einer weltweiten Konföderation vor: „Ich will keinen israelischen Staat, keinen ukrainischen, keinen kurdischen. Ich will eine Konföderation von Menschen, die sich zusammentun, eine gemeinsame Währung nutzen, aber in ihren Regionen selbstbestimmt leben.“

Auch seine Lebensphilosophie bricht immer wieder aus dem Erwartbaren aus. Er erzählt von seinen Einnahmen durch Straßengesang – angeblich habe er durch seinen Fünf-Oktaven-Gesang auf der Straße über die Jahre ein Vermögen von 200.000 Euro eingenommen. Mitten im Laden stimmt er spontan ein paar hohe Töne an. „Nonsense-Produktion ist meine Leidenschaft“, sagt er schmunzelnd.

Der Kultladen in der Falkensteinstraße © Max vom Hofe/Berliner Zeitung

Was der Kiez jetzt tun kann

Auf die Frage, wie man ihm derzeit am besten helfen könne, weiß Lindenau eine Antwort. Er wolle kein Geld und lehne sowohl Überwachungskameras als auch Kampfhunde im Laden ab. Was er braucht, sind ganz praktische Dinge: Eine neue Klingel an der Tür, damit er bei Gefahr ein Alarmsignal auslösen kann und eine funktionierende Jalousie. Eine kleine Lücke an der Tür ermöglicht es ihm schon jetzt, Ware herauszugeben, ohne die Tür komplett öffnen zu müssen.

Seine Vision einer friedlichen Koexistenz lässt sich Hans-Georg Lindenau trotz der Angriffe nicht nehmen. Für den 67-jährigen Ladeninhaber bleibt das M99 genau dafür ein Symbol: Ein Ort des Austauschs, an dem der gegenseitige Respekt gewahrt bleiben soll.

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