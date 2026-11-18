Ab 2027 wird Nike der neue Ausrüster der DFB-Elf. Nun sind erste Trikotentwürfe durchgesickert – und die sind vor allem eines: gewöhnungsbedürftig.

Eine deutsche Fußballnationalmannschaft ohne Adidas-Logo auf der Brust? Für viele Fans war das kaum vorstellbar – bis der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im März 2024 seinen Wechsel zum US-Konzern Nike bekanntgab. Es folgte ein Sturm der Entrüstung.



Politiker warfen dem Verband mangelnden Patriotismus vor, Anhänger beklagten den Verlust einer jahrzehntelangen Tradition. Dass hinter dem Wechsel vor allem ein deutlich lukrativeres Angebot steckte, machte die Sache für viele nicht besser.

Farbexplosion und Musterwahnsinn

Seit 1954 war Adidas Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Michael Ballack spielten schon in deren Trikots, trugen das Logo auf der Brust, die Streifen auf den Schultern. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt nun Nike diese Rolle und ziert mit seinem ikonischen Swoosh die Ausstattung von Kimmich, Wirtz, Musiala und Co.

Wie das Ergebnis wohl aussehen könnte, war seit Bekanntgabe der Kooperation Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Immer wieder waren angebliche Leaks auf Instagram, TikTok und X zu sehen. Auch Influencer versuchten ihr Designglück und präsentierten ihre Version des perfekten DFB-Nike-Trikots.

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Nun sind offenbar erstmals Bilder des tatsächlichen neuen DFB-Trikots an die Öffentlichkeit gelangt. Die für Trikot-Leaks bekannte Seite Footy Headlines hat auf der Plattform X Abbildungen sowohl des vermeintlich neuen Heim- als auch des neuen Auswärtstrikots veröffentlicht. Besonders die zweite Version sticht vor lauter Farbexplosion und Musterwahnsinn ins Auge.



Wie die Bild schreibt, soll das Oberteil die Tradition der grünen deutschen Auswärtstrikots aufgreifen, etwa bei der WM vor sechs Jahren in Russland oder beim ikonischen Auswärtstrikot des WM-Siegerteams von 1990 in Rom. Dem Artikel zufolge sollen die neuen Leaks bereits zu 90 Prozent den fertigen Nike-Trikots entsprechen.

Allerdings erinnert das Modell weniger an die ruhmreichen Zeiten der DFB-Elf als an psychedelische Muster eines Kaleidoskops. Mintgrüne Streifen legen sich vertikal wie ein Gitter über den schwarzen Stoff, laufen auf Bauchhöhe zusammen und dann wieder auseinander.



Dazu ziehen sich orangefarbene Linien horizontal über die Brust, während gelbgoldene Streifen die Flanken zieren sollen. Der Nike-Swoosh und das DFB-Emblem wären neongelb. Parallelen zu „damals“ sind nur mit einer Menge Fantasie auszumachen.

Von Bettlaken zu Rechenzentrum

In den sozialen Medien reagieren bereits zahlreiche Fußballfans entsetzt und hoffen, dass dieser Trikotentwurf nicht tatsächlich umgesetzt wird. „Wir haben einfach ein Optische-Täuschungs-Trikot in Waldmeister bekommen“, beschreibt es etwa der Fußball-Influencer Kacper Weslawowicz alias kapi01.

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Für ihn ist das Auswärtstrikot nur die Spitze des Eisbergs. Bereits die Heimvariante, die Footy Headlines zuvor präsentiert hatte, gleicht in Weslawowiczs Augen eher einem Bettlaken. Gemeint ist ein strahlend weißes T-Shirt mit DFB- und Nike-Logo, das lediglich durch einen schwarzen Kragen einen Kontrast erhält.



„Ich dachte, es kann nicht mehr schlimmer werden“, hatte er gehofft. Künftig könnte die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp ihre Gegner jedoch allein durch den Anblick des Trikots hypnotisieren.

Andere Fußballfans wünschen sich seit dem Leak noch sehnlicher eine Rückkehr zu Adidas. „Nike klatscht auf das Auswärtstrikot gleich ein ganzes Rechenzentrum drauf“, findet Daniel Stricker, dem auf Instagram fast 140.000 Fans folgen. Er hofft auf einen schlechten Traum und eine Verschwörung von Adidas, damit dieses Trikot niemals tatsächlich erscheint.

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Laut Footy Headlines wird es neben den beiden Varianten für die Männer auch eine eigene Version für die Frauen geben. Diese soll auf demselben Grunddesign wie die männliche Auswärtsversion basieren, allerdings in Knallpink auf den Markt kommen.

Offiziell soll der US-Sportartikelhersteller die Trikots Anfang 2027 vorstellen. Zum ersten Mal werden voraussichtlich die DFB-Frauen am 2. März gegen Schweden im neonpinken Oberteil auflaufen. Die Männer könnten wenige Wochen später im Viertelfinale der Nations League als wandelnde Kaleidoskope aus der Kabine laufen.

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