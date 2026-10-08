Verliert die EU ihre Mitte? Was Sánchez’ Neuwahl für Europa bedeutet

Nach gescheiterten Wohnungsmaßnahmen setzt Spaniens Ministerpräsident auf Neuwahlen. Eine Niederlage könnte das politische Gleichgewicht in Brüssel verändern.

Pedro Sánchez und Ursula von der Leyen in Brüssel. Ein Regierungswechsel in Spanien könnte die Mehrheitsfindung für die EU-Kommissionspräsidentin erschweren.

Ministerpräsident Pedro Sánchez ist einer der letzten Sozialdemokraten an der Spitze eines EU-Landes. Jetzt geht der Regierungschef ein riskantes politisches Pokerspiel ein. Er kündigte vorgezogene Neuwahlen für den 29. November an, nachdem das Parlament seine Wohnungsmaßnahmen abgelehnt hatte. Regulär wäre spätestens im August 2027 gewählt worden. Bislang führt der PSOE-Politiker eine Minderheitsregierung. Für weitere Vorhaben brauche er eine „sehr viel breitere Mehrheit im Parlament“, sagte er in einer landesweit übertragenen Fernsehansprache.



Die Zahlen sprechen gegen ihn. Aktuelle Umfragen sehen eine mögliche Mehrheit für die konservative Partido Popular (PP) und die rechtsextreme Vox. Käme es so, wäre erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur eine rechtsextreme Partei an der spanischen Zentralregierung beteiligt.

Der spanische Premier steht zudem wegen der Lage in der Exklave Ceuta unter Druck. Nachdem im Sommer rund 70.000 Menschen über die marokkanische Grenze gelangt waren, warfen ihm Opposition und Anwohner Versäumnisse und eine späte Reaktion vor. Die Überlastung der Behörden löste landesweite Proteste gegen seine Regierung aus. Hinzu kommen Ermittlungen gegen seine Ehefrau Begoña Gómez, der unter anderem Einflussnahme und Veruntreuung vorgeworfen werden. Sie bestreitet die Vorwürfe.

In seiner Fernsehansprache stellte er die Wahl dennoch als Richtungsentscheidung dar: „Spanien muss sich entscheiden, ob es sich der rechtsextremen Welle anschließen oder weiterhin eine Bastion der sozialen Gerechtigkeit bleiben will.“

Brüssels Machtbalance

Sollte Sánchez sein Amt verlieren, könnte sich das politische Gleichgewicht in Brüssel sowohl auf der Ebene der EU-Regierungen als auch des Europaparlaments verändern.

Derzeit stellen vier EU-Länder einen sozialdemokratischen Regierungschef, nämlich Spanien, Dänemark, Litauen und Malta. Spanien ist darunter das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Land. Im Europäischen Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs die politische Richtung der Union bestimmen, vertritt der Sozialdemokrat Positionen des Mitte-links-Lagers. Übernimmt PP-Chef Alberto Núñez Feijóo die Regierung, würde das konservative Lager dort weiter gestärkt. Seine Partei gehört wie CDU und CSU zur Europäischen Volkspartei (EVP).

Im Europaparlament stellen die spanischen Sozialdemokraten mit 20 Abgeordneten die größte nationale Delegation der sozialdemokratischen S&D-Fraktion. Bislang helfen sie dabei, Unterstützung für Kompromisse zu organisieren, die Sánchez auf EU-Ebene mitträgt. Das betraf zuletzt etwa Zugeständnisse beim EU-Asylpakt oder beim Lieferkettengesetz.

Ohne ihn könnte dieser Bindungseffekt entfallen. „Es könnte die Versuchung geben, die Positionen des Rates kritischer zu betrachten, wenn es keinen sozialistischen Ministerpräsidenten eines großen Landes mehr gibt“, sagte René Repasi, Leiter der SPD-Delegation im Europaparlament, laut Politico.

Obwohl die Sitzverteilung im Parlament unverändert bliebe, könnte die Suche nach Mehrheiten für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damit aufwendiger werden. Sie müsste stärker um die Stimmen der Sozialdemokraten werben, um Bündnisse mit Konservativen und Liberalen zu sichern.

Wahlkampf um die Mieten

Den unmittelbaren Anlass für die Neuwahl lieferte der Streit über Spaniens Wohnungspolitik. Vor allem in Großstädten wie Madrid, Barcelona und Málaga sind die Mieten stark gestiegen, während bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Seit Mai 2023 ermöglicht das Wohnungsgesetz „Ley de Vivienda“ den Regionalregierungen, besonders angespannte Wohnungsmärkte auszuweisen. Dort können Mietpreise begrenzt und große Vermieter stärker reguliert werden. Konservativ geführte Regionen wie Madrid machen davon jedoch keinen Gebrauch.

Protestcamp in Barcelona am 6. Oktober 2026. Die Demonstranten fordern bezahlbaren Wohnraum und stärkeren Mieterschutz. © David Zorrakino/imago

Die Zwangsräumung der 87-jährigen Maricarmen Abascal in Madrid löste Ende September erneut landesweite Proteste aus. Zehntausende fordern niedrigere Mieten, stärkeren Mieterschutz und ein härteres Vorgehen gegen Immobilienspekulation. Die Rentnerin starb am Mittwoch im Krankenhaus. Eine Einigung mit dem Eigentümer hätte ihr die Rückkehr in ihre Wohnung ermöglicht. Dazu kam es nicht mehr.

Als Reaktion auf die Proteste hatte die Regierung zwei Wohnungsdekrete beschlossen, die unter anderem gefährdete Mieter vor Zwangsräumungen schützen und bestehende Mietverträge verlängern sollten. Am 2. Oktober lehnte das Parlament die Maßnahmen ab. Drei Tage später kündigte Sánchez die Neuwahl an.

Die Wohnungsfrage könnte ihm im Wahlkampf entgegenkommen. Der Politikwissenschaftler Oriol Bartomeus erklärte der Nachrichtenagentur AP, das Thema ermögliche Sánchez eine Auseinandersetzung entlang klassischer Links-rechts-Gegensätze. Ob die Proteste seiner Partei tatsächlich zusätzliche Stimmen bringen, bleibt allerdings offen.

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