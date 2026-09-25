Macron: Frankreich schickt Militär nach Saudi-Arabien zum Schutz von Ölroute im Roten Meer

Frankreich will Soldaten und Verteidigungssysteme nach Saudi-Arabien entsenden, um wichtige Energieanlagen am Roten Meer zu schützen. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einem Fernsehinterview an, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Die Unterstützung soll demnach der Absicherung des Hafens Yanbu dienen, über den Saudi-Arabien einen Teil seiner Ölexporte abwickelt.



„Wir werden militärische Ressourcen entsenden, das heißt Soldaten, Radarsysteme und Verteidigungssysteme, um diesen Standort zu schützen – nicht um uns in irgendwelche Konflikte zu verwickeln, sondern um diesen Standort zu schützen“, sagte Macron dem Sender TF1 und dem öffentlich-rechtlichen Sender France 2.

Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien

Die Huthi haben in den vergangenen Wochen wiederholt Ziele in Saudi-Arabien angegriffen. Am Donnerstag habe die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition nach eigenen Angaben sechs ballistische Raketen abgefangen, die auf Yanbu und die Stadt Taif gerichtet gewesen seien, berichtet die New York Times.

Der Konflikt im Jemen war nach einer 2022 vereinbarten Waffenruhe zuletzt wieder aufgeflammt. Anfang September eroberten die Huthi laut New York Times den strategisch wichtigen Hafen Mokha und erlangten damit die Kontrolle über Teile der jemenitischen Westküste sowie den Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab zwischen Rotem Meer und Golf von Aden. Saudi-Arabien nutzt die Route, um Öl über das Rote Meer zu transportieren.

Auch Großbritannien kündigt Unterstützung an

Auch Großbritannien will Saudi-Arabien unterstützen. Wie die BBC berichtete, soll ein britisches Tankflugzeug vom Typ Voyager von einem Stützpunkt auf Zypern aus saudische Kampfjets in der Luft betanken. Der britische Staatsminister für Verteidigungsbereitschaft und Rüstungsindustrie, Luke Pollard, erklärte demnach, die Unterstützung erfolge auf Anfrage Saudi-Arabiens und solle ausschließlich der Verteidigung dienen.



Er fügte dem Bericht zufolge hinzu, die Unterstützung Großbritanniens würde „sicherstellen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation im Roten Meer kommt, die unsere Treibstoffpreise weiter gefährden könnte“. Der Hafen Yanbu ist für Saudi-Arabien auch wichtig, weil über ihn Öl über das Rote Meer ausgeführt werden kann, ohne die Straße von Hormus passieren zu müssen.

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