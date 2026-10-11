„Wand an Wand“: Lauter Leben im Altbau

Eine Wabenstruktur ist auf dem Cover des Buches „Wand an Wand“ abgebildet. Man könnte sich die als Grundlage nehmen, um beim Lesen ein bisschen zu zeichnen oder einfach Namen in die Kästchen zu füllen. Denn wer hier auftritt, verschwindet und wieder auftaucht, dockt an den verschiedenen Kästchen an – den Wohnungen eines typischen Berliner Altbaus mit Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhöfen.



Das Haus ist der Angelpunkt von Beziehungen und es wird stummer Zeuge von Nachbarschaftshilfe und alltäglicher Kabbelei, von seelischer Not und brutalen Missverständnissen. Reizvoll ist dabei, dass sich zum Teil erst nach und nach herausstellt, wer mit wem zusammenwohnt, wer mit wem verwandt ist, wer mit wem gebrochen hat.

Das Hotel als Außenposten

Die Autorin Maja Zade schickt die Bewohner auch nach draußen in den Edeka an der Straße oder lässt sie einfach vor der Tür bleiben. Die Arbeitsstelle der Hausbewohnerin Leyla, ein Hotel am Potsdamer Platz, ist ein schillernder Außenposten des Romans: Hier ballt sich ein Geschichtenknäuel um die Angestellten und Gäste. Als Keanu Reeves vorbeikommt, stößt Leyla mit ihren Kollegen an.



„Das ist unsere Regel: Pro Star gibt es ein Getränk, Champagner für Weltstar, Wein für Indie-Filmschauspieler, aber bekannt, Bier für deutsche Fernsehschauspieler und deutsche Schlagersänger.“ Der Mann sieht nur so aus wie Keanu Reeves, allerdings nicht zufällig. Er verdient sein Geld als Double – und muss aufpassen, als auch er das Haus aufsucht, wo die anderen sind. Der Schauspieler darf dort nicht gesehen werden.

Das Ich ist immer ein anderes

Eine Figur heißt Maja wie die Autorin und kämpft mit einer Schreibkrise. Doch wenn im Roman „ich“ gesagt wird, steht das nicht allein für sie, sondern für wechselnde Personen. Im Roman entfaltet sich ein Bild der Gegenwart erwachsener Menschen der sogenannten Mittelschicht, die sich durchwursteln. So erkennt man beim Lesen Charaktere aus der eigenen großstädtischen Umgebung wieder. Man erfährt in kürzester Zeit von Lebenswenden.

Die Autorin hält sich kaum mit Beschreibungen auf, sie psychologisiert nicht, sie errichtet nur wenig erzählerisches Futter um ihre Figuren herum. Das gibt dem Roman etwas Kurzatmiges, egal, wie lang manches Kapitel ist. Sie baut fast alles aus Dialogen und Monologen auf, mit nur wenigen handlungstreibenden Sätzen dazwischen.



Kein Wunder, denn Maja Zade ist Chefdramaturgin der Berliner Schaubühne und Autorin zahlreicher dort gezeigter Stücke. Sie spielt in der Prosa ihre Stärken vom Theater aus, wenn sie den Gesprächen je nach Personal einen mal plätschernden, mal aggressiven Rhythmus gibt. Sie schreibt Dialoge, die man beim Lesen hört. Man kann sich vorstellen, wie die auf einer Bühne gesprochen werden: Ohne Umwege prallen Argumente und Launen aufeinander. Man könnte die Wabenstruktur vom Cover auch als den Bauplan für einen Komplex von Kammerspiel-Szenen deuten. Und wer das Solo „Spinne“ mit Caroline Peters in der Schaubühne gesehen hat, wird es in dem Dialog mit einem Ex-Freund, der nun AfD wählt, wiedererkennen.

Kind ohne Mutter

Verlassene gibt es mehrere in diesem Buch. Kay lebt allein mit seinem Baby in einer Dreizimmerwohnung. Sie gehört seiner Ex-Frau, die er nur noch in ihrer Selbstdarstellung auf Instagram sieht. „Ich hoffe, Franziska lässt Rosa und mich weiter hier wohnen, denn sowohl die Kitas als auch die Schulen im Kiez sind besser als in vielen anderen Gegenden“, geht ihm durch den Kopf, während er nachts am Fenster steht und beobachtet, wenn Bewohner erst spät heimkommen. Und er überlegt, seiner Tochter eines Tages zu erzählen, ihre Mutter sei tot.

Maja erlebt mit, wie ihre beste Freundin an Krebs stirbt, und gibt ihr das Versprechen, für deren Tochter da zu sein. So zieht noch ein Kind mit ins Haus. Das Mädchen hat einen anderen Blick, ist viel eher bereit, Grenzen zu überschreiten, Kontakte zu knüpfen.

Maja Zade: Wand an Wand. Roman. Matthes & Seitz, Berlin 2026. 348 Seiten, 25 Euro

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